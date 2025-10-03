Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen

Sean Penn har i decennier balanserat mellan att vara Hollywoods råskinn och världens samvete. När han nu gör comeback med One Battle After Another, regisserad av Paul Thomas Anderson och med Leonardo DiCaprio i rollistan, är det med en ny gnista.

För Penn handlar skådespeleriet inte om glamour eller priser, utan om att använda rätt verktyg för dagen.

Från vänster: producenten Sara Murphy, Benicio del Toro, Chase Infiniti, regissören Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor och Sean Penn vid premiären av filmen One Battle After Another i London den 16 september 2025. Foto: TT/Scott A Garfitt/Invision/AP

Grundat humanitär organisation

“Din roll som skådespelare är exakt samma jobb som ditt arbete som hantverkare eller som representant för CORE. Det är bara frågan om vilken hammare du plockar upp den dagen,” säger han till The Interview i The New York Times.

CORE, Community Organized Relief Effort, är den humanitära organisation Penn grundade efter jordbävningen på Haiti 2010. Sedan dess har den arbetat i globala kriser, från pandemibekämpning i USA till flyktinginsatser i Sudan och Ukraina.

Den 65-årige skådespelaren talar om film som en livsuppgift, snarare än ett yrke. Om publiken går hem från en biograf och känner sig mindre ensam, då har det lika stort värde som att bygga upp ett hus i Haiti.

Sean Penn tillsammans med Los Angeles borgmästare Eric Garcetti och guvernör Gavin Newsom vid en presskonferens i samband med öppnandet av en massvaccinationsplats för covid-19 på Dodger Stadium i Los Angeles den 15 januari 2021. Foto: TT/Irfan Khan_Los Angeles Times via AP, Pool