Hollywoods enfant terrible Sean Penn har hittat balansen

Sean Penn reflekterar över sin ilska, sin aktivism och den märkliga magin i att vakna varje dag i en intervju i The New York Times. Foto: TT/Scott A Garfitt/Invision/AP
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 03 okt. 2025

Sean Penn har slagits med paparazzis, retat gallfeber på kollegor och hållit världsledare i handen. Nu berättar han om vägen tillbaka från femton års kreativt mörker.

Sean Penn har i decennier balanserat mellan att vara Hollywoods råskinn och världens samvete. När han nu gör comeback med One Battle After Another, regisserad av Paul Thomas Anderson och med Leonardo DiCaprio i rollistan, är det med en ny gnista.

För Penn handlar skådespeleriet inte om glamour eller priser, utan om att använda rätt verktyg för dagen.

Läs mer: Miljardärerna tar över välgörenheten när företagen hoppar av Realtid

Från vänster: producenten Sara Murphy, Benicio del Toro, Chase Infiniti, regissören Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor och Sean Penn vid premiären av filmen One Battle After Another i London den 16 september 2025. Foto: TT/Scott A Garfitt/Invision/AP

Grundat humanitär organisation

“Din roll som skådespelare är exakt samma jobb som ditt arbete som hantverkare eller som representant för CORE. Det är bara frågan om vilken hammare du plockar upp den dagen,” säger han till The Interview i The New York Times.

CORE, Community Organized Relief Effort, är den humanitära organisation Penn grundade efter jordbävningen på Haiti 2010. Sedan dess har den arbetat i globala kriser, från pandemibekämpning i USA till flyktinginsatser i Sudan och Ukraina.

Den 65-årige skådespelaren talar om film som en livsuppgift, snarare än ett yrke. Om publiken går hem från en biograf och känner sig mindre ensam, då har det lika stort värde som att bygga upp ett hus i Haiti.

Sean Penn tillsammans med Los Angeles borgmästare Eric Garcetti och guvernör Gavin Newsom vid en presskonferens i samband med öppnandet av en massvaccinationsplats för covid-19 på Dodger Stadium i Los Angeles den 15 januari 2021. Foto: TT/Irfan Khan_Los Angeles Times via AP, Pool
Sean Penn om kampen och ilskan

Ändå var Penn nära att släppa taget. I femton år, berättar han i The Interview, kände han sig avtrubbad. Projekten tickade alla rutor, bra manus, respekterade regissörer, starka ämnen. Men passionen saknades.

“Jag saknade min familj, min hund, och jag sa: Vad fan gör jag här?” säger han till The Interview. Först med Daddio 2023 och nu Andersons film har han återfunnit lusten.

Temperamentet är däremot oförändrat. Penns vrede mot inkompetens är nästan lika ikonisk som hans filmroller. “Jag älskar mänskligheten. Mitt problem är människor,” säger han och ler snett.

Ett långsamt kassasystem eller en disträ flygvärdinna kan få hans inre vulkan att mullra. Lyckligtvis känner hans hund igen signalerna. “Hon vet att hon måste trösta mig,” konstaterar han.

Det är samma kompromisslöshet som genomsyrar hans politiska engagemang. Han är frispråkig om Putins Ryssland, stödjer helhjärtat Ukraina och påminner om att frihet aldrig har vunnits utan kamp. “Allt vi någonsin firade i Amerika hände i en kamp,” säger han.

Sean Penn med ukrainska soldater nära frontlinjen mot Rysslandsstödda separatister i Donetsk, Ukraina, den 18 november 2021. Foto: TT/Ukrainian Joint Forces Operation Press Service via AP

Försoning och kosmos

Men till skillnad från yngre år är ilskan inte längre hela berättelsen. Penn verkar ha funnit ett nytt förhållningssätt, en kombination av kamp och tacksamhet.

“Jag vaknar varje dag med det ena ögat klart över hotet mot miljön, människors lidande, försöken att förstå hur jag kan tillföra något. Och med det andra ögat ser jag bara att detta fortfarande är ett magiskt trick av ett vackert kosmos och jag tänker njuta av det varje dag, och det gör jag.”

Här finns en antydan om försoning. Den hårdföre aktivisten, den intensiva skådespelaren och den passionerade humanisten har funnit en balans. Han har återupptäckt konsten, behållit kampen, men lärt sig njuta av kosmos.

Fakta Perfect Weekend: Sean Penn

  • Namn: Sean Justin Penn
  • Född: 17 augusti 1960, Santa Monica, Kalifornien
  • Karriär: Genombrott i Fast Times at Ridgemont High (1982). Två Oscar för bästa manliga huvudroll – Mystic River (2003) och Milk (2008).
  • Regi: Bland annat Into the Wild (2007).
  • Engagemang: Grundade hjälporganisationen CORE efter jordbävningen i Haiti 2010, verksam i flera globala kriser.
  • Privatliv: Tidigare gift med Madonna och Robin Wright.
  • Känd för: Intensiva rolltolkningar, politiskt engagemang och ett omvittnat temperament.

Källor: Encyclopaedia Britannica, Oscars.org, samt The Interview i The New York Times, september 2025.

Läs mer: Blir AI Hollywood-filmstjärnans död? Dagens PS

Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.

