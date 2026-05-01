Zelenskyj: "JD Vance hjälper ryssarna"

Vances hållning gynnar Ryssland och försvar USA på sikt, säger Zelenskyj i en kommentar.

Zelenskyjs kritik följer på Vances offentliga försvar av stoppet för direkta amerikanska vapenöverföringar till Ukraina.

”Det är en av de saker jag är mest stolt över… vi har sagt till Europa att om man vill köpa vapen kan man det, men USA köper inte längre vapen och skickar dem till Ukraina”, har Vance sagt.

”Förstärker bara Ryssland”

Volodymyr Zelenskyj säger i en kommentar att ett minskat stöd till Ukraina bara förstärker Rysslands position i slutänden.

”Om JD Vance är stolt över att han inte hjälper oss, betyder det att han hjälper ryssarna, och jag är inte säker på att det stärker USA”, säger Zelenskyj.

”Ryssland är fienden. De kommer alltid att vara fiender med USA.”

JD Vance har framstått som en av de mest frispråkiga kritikerna av fortsatt amerikanskt bistånd till Ukraina, men Vita huset försvarar Vances uttalanden.

Talespersonen Olivia Wales säger att Vita huset fortsätter fokusera på att avsluta kriget.

