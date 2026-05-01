USA:s vicepresident JD Vance hjälper ryssarna genom att stötta stopp för bistånd till Ukraina, säger president Volodymyr Zelenskyj.
Zelenskyj: "JD Vance hjälper ryssarna"
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj går till attack mot USA:s vicepresident JD Vance, för att Vance berömt Donald Trumps stopp för amerikanskt militärt bistånd till Ukraina.
Vances hållning gynnar Ryssland och försvar USA på sikt, säger Zelenskyj i en kommentar.
Zelenskyjs kritik följer på Vances offentliga försvar av stoppet för direkta amerikanska vapenöverföringar till Ukraina.
”Det är en av de saker jag är mest stolt över… vi har sagt till Europa att om man vill köpa vapen kan man det, men USA köper inte längre vapen och skickar dem till Ukraina”, har Vance sagt.
”Förstärker bara Ryssland”
Volodymyr Zelenskyj säger i en kommentar att ett minskat stöd till Ukraina bara förstärker Rysslands position i slutänden.
”Om JD Vance är stolt över att han inte hjälper oss, betyder det att han hjälper ryssarna, och jag är inte säker på att det stärker USA”, säger Zelenskyj.
”Ryssland är fienden. De kommer alltid att vara fiender med USA.”
JD Vance har framstått som en av de mest frispråkiga kritikerna av fortsatt amerikanskt bistånd till Ukraina, men Vita huset försvarar Vances uttalanden.
Talespersonen Olivia Wales säger att Vita huset fortsätter fokusera på att avsluta kriget.
Vita huset: ”Vance är ovärderlig”
”President Trump har ett extraordinärt nationellt säkerhetsteam…där alla arbetar tillsammans för att avsluta kriget mellan Ryssland och Ukraina”, säger Wales hos Kyiv Independent.
”Vicepresidenten har alltid varit en betrodd röst i alla utrikespolitiska frågor och är en ovärderlig medlem av presidentens exceptionella team.”
Från Ryssland meddelar samtidigt Alexander Drozdenko, guvernör i Leningrad oblast, att man har ett svårare läge efter ukrainska attacker mot regionala energianläggningar.
”Leningrad oblast är nu inte bara en gränsregion utan också en frontlinjeregion”, sade Drozdenko till förre ryske presidenten Dmitrij Medvedev, för närvarande vice ordförande i Rysslands säkerhetsråd, i en tv-sändning.
”Att döma av intensiteten i attackerna i mars och mitten av april är bränsle- och energianläggningar och hamninfrastruktur av intresse för fienden ur ett perspektiv av att orsaka skada”, tillade guvernören.
Har skadat oljeexporten
Ukraina har intensifierat sina attacker mot oljeinfrastruktur i Leningrad oblast, främst riktade mot oljeterminaler i hamnstäderna Ust-Luga och Primorsk.
Hamnarna ligger cirka 100 mil norr om gränsen mot Ukraina och har en viktig roll för att generera oljeintäkter till den ryska statsbudgeten.
Enligt guvernören har 343 ukrainska drönare skjutits ner över Leningrad oblast första kvartalet 2026. Reuters skriver att ukrainska drönarattacker tagit bort cirka 40 procent av Rysslands kapacitet för oljeexport temporärt.
