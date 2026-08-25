Sluta steka räkor i olja – stjärnkocken avslöjar bättre metoden

Salt, vatten och ett lock av foli

Metoden är ganska enkel och fungerar även i ett vanligt svenskt kök.

Börja med stora råa räkor eller gambas. Är de frysta ska de tinas ordentligt och torkas torra.

Hetta sedan upp en gjutjärnspanna, stålpanna eller plancha rejält. Pannan ska vara mycket varm.

Strö ett tunt lager grovt salt i botten och lägg räkorna ovanpå i ett enda lager.

Därefter kommer tricket.

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Stänk över en liten mängd vatten och täck snabbt räkorna med aluminiumfolie. Folien fungerar som ett provisoriskt lock och skapar en liten ångkammare.

Räkorna steks hårt mot den heta ytan samtidigt som ångan hjälper till att tillaga dem inuti.

Grillade räkor utan olja låter som kätteri runt Medelhavet – men metoden har sina poänger. (Foto: Canva)

Det går fort

Här gäller det att inte börja läsa mejl samtidigt.

Ungefär en och en halv minut på första sidan kan räcka. Vänd sedan räkorna och ge dem ungefär halva tiden på andra sidan.

Exakt tid beror förstås på storleken.

Skalet ska få tydlig färg medan köttet fortfarande är saftigt. Ligger räkorna kvar för länge blir de snabbt sega. Ingen aluminiumfolie i världen räddar en överkokt räka.

Citron kan tillsättas efteråt. Samma sak gäller majonnäs eller någon annan sås. García undviker däremot gärna vitlök, örter och citron under själva tillagningen eftersom smakerna kan ta över.

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Fungerar även utan plancha

Man behöver alltså inte bygga ett spanskt utekök.

En tung stekpanna fungerar bra, så länge den blir ordentligt varm. Ett vanligt lock kan dessutom ersätta aluminiumfolien.

Det viktiga är kombinationen av mycket hög värme, lite vatten och kort tillagning.

Och oljan?

Den får enligt Dani García stanna i flaskan.

Det är ovanligt radikalt för en spansk kock. Men när råvaran är tillräckligt bra finns det åtminstone en logik i saken: ibland är det bästa man kan göra med maten att göra mindre.

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