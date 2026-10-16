Veckans perfekta vintips – soave och gnocchi

Vintips till helgen: Zenato Colombara Soave Classico 2024 – nätmelon, persika och päron

Zenato grundades 1960 av Sergio och Carla Zenato, som förälskade sig i trakten kring Gardasjön. I dag drivs vinhuset av barnen Alberto och Nadia, där Alberto förvaltar det traditionella och Nadia leder nya projekt.

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Colombara görs enbart på druvor från vingården Colombara strax norr om Calvarino, på kalkrik lera. Druvorna vinifieras för sig i rostfria ståltankar, och vinet vilar på flaska innan det lanseras.

I glaset: nätmelon, persika, päron och äpplen, med en uppfriskande, citrusbetonad syra. Det är den mest aromatiska av veckans Soave, med gula, nästan tropiska fruktnoter, och den lämpar sig för ostkrämens kryddighet. Citronsyran lyfter också såsen.

Veckans ekologiska: Pieropan Soave Classico 2025 – gula päron, honungsmelon och örter

Pieropan är ett familjeägt Soave-hus grundat 1880, och Soave Classico är gjord på garganega och trebbiano. Druvorna för 2025 handplockades från mitten av september, och vinet är ekologiskt.

I glaset: gula päron, gröna äpplen, honungsmelon, vit persika och örter, med 12 procents alkohol och en nästan helt torr stil. Örterna i vinet hör ihop med örtsmöret på gnocchin, och den gula frukten möter den milda sötman i den kryddiga ostkrämen. Servera runt 8–10 grader.

Veckans fylligaste: Bolla Le Tufaie Soave Superiore 2024 – gult äpple, galiamelon och grillad citron

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Le Tufaie är en Soave Superiore på garganega, med vingårdslägen kring Monte Castellaro. Det är veckans fylligaste Soave, med 13,5 procents alkohol, och det vin som klarar sig bäst mot smör, grädde och ostkräm.

I glaset: gult äpple, galiamelon, grillad citron, örter och persika. Grillad citron och örter svarar på såsens syra och örtsmörets rosmarin och salvia, och frukten har tillräckligt med vikt för att hålla emot den kryddiga ostkrämen. Servera runt 8–10 grader. Vinet lanserades den 11 september.

Därför fungerar Soave här

Gnocchin är mjuk och smörig, men rätten har tre vassa element: syra från den fermenterade kålen i såsen, kryddighet från ostkrämen och en bittersöt lakritston i den torkade kålen. Ett vitt vin ska därför ha syra och lätt kropp utan att dominera. Soave av garganega har det: neutral nog att låta örterna tala, men med tillräckligt med frukt för att stå emot smöret. Bolla Soave Classico och Zenato Colombara är de enklaste valen, Pieropan tar ett steg mot mer gul frukt och örter, och Le Tufaie är den fylligaste för den som vill ha mer kropp mot grädden och ostkrämen.



Veckans öltips: Weihenstephaner Hefe Weissbier – aprikos, vetebröd och kryddnejlika

Weihenstephaner bryggs i Tyskland av Weihenstephan, ett bryggeri som Systembolaget beskriver som världens äldsta. Ölet är en klassisk hefeweizen på korn- och vetemalt och humle, med 5,4 procents alkohol.

I glaset: aprikos, citrus, vetebröd och kryddnejlika. Vetebrödet följer gnocchins mjuka, smöriga yta, citrusen möter kålsåsens syra och nejlikan hör ihop med den kryddiga ostkrämen. Servera runt 6–8 grader.

Så väljer du

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Vill du ha det lättaste och billigaste glaset: välj Bolla Soave Classico.

Vill du ha den mest aromatiska med gula frukter och citronsyra: välj Zenato Colombara.

Vill du ha mer gul frukt och örter, och ekologiskt: välj Pieropan Soave Classico.

Vill du ha mest kropp mot smör och ostkräm: välj Bolla Le Tufaie.

Vill du hellre dricka öl: välj Weihenstephaner Hefe Weissbier.

Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.