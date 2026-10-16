Nu fortsätter Perfect Weekend och Mikael Björkqvist med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill veta vilka flaskor som förtjänar en plats i vinkällaren.
Veckans perfekta vintips – soave och gnocchi
Hösten behöver inte vara tung. AVEQIAs gnocchi med libbsticka, smörsås med fermenterad kål, kryddig ostkräm och lakritsinfuserad kål är mjuk och smörig men aldrig söt. Gnocchin görs på mandelpotatis med libbsticka, spenat och äggula och steks i örtsmör med timjan, rosmarin och salvia. Såsen byggs på schalottenlök, vitlök, timjan, vitt vin, grädde, smör och juice från fermenterad kål, så att syran bär fettet. Ovanpå kommer en kryddig ostkräm på Gammelknas med dill och fänkål, och krispigt torkad savojkål som infuserats med lakrits.
Det är en rätt med smör, syra, örter och en liten lakritston, och därför ska vinet vara friskt, rent och gärna örtigt snarare än stort och fatpräglat. Här kommer fyra Soave – gjorda på garganega, veneto-druvan som ger torra, fräscha viner med gul frukt – och en tysk veteöl för den som hellre dricker det.
Vintips till kvällen: Bolla Soave Classico 2024 – meloner, mogna äpplen och päron
Bolla är ett av Italiens internationellt mest kända vinhus, byggt av en familj som förändrade vinmarknaden under förra seklet. Soave Classico kommer från kullarna i Soave-området, där jorden är vulkanisk och rik på kalcium, kalium och magnesium. Vinmakare är Cristian Ridolfi.
Druvorna handplockas, krossas och pressas försiktigt. Jäsningen sker kontrollerat kallt i rostfria tankar i tre veckor, och vinet får ligga kvar på sin jäst så länge som möjligt innan det tappas ungt för att behålla fräschören. Druvorna är 85 procent garganega och 15 procent trebbiano di Soave.
I glaset: bleket gult med gröna toner och doft av meloner, mogna äpplen och päron. Det är ett lätt, friskt och balanserat vin med 12,5 procents alkohol, och just lättheten gör det till veckans mest vardagliga val. Melonen och äpplet är ett mjukt sällskap till det brynta smöret, och syran håller kålsåsen i schack.
Vintips till helgen: Zenato Colombara Soave Classico 2024 – nätmelon, persika och päron
Zenato grundades 1960 av Sergio och Carla Zenato, som förälskade sig i trakten kring Gardasjön. I dag drivs vinhuset av barnen Alberto och Nadia, där Alberto förvaltar det traditionella och Nadia leder nya projekt.
Colombara görs enbart på druvor från vingården Colombara strax norr om Calvarino, på kalkrik lera. Druvorna vinifieras för sig i rostfria ståltankar, och vinet vilar på flaska innan det lanseras.
I glaset: nätmelon, persika, päron och äpplen, med en uppfriskande, citrusbetonad syra. Det är den mest aromatiska av veckans Soave, med gula, nästan tropiska fruktnoter, och den lämpar sig för ostkrämens kryddighet. Citronsyran lyfter också såsen.
Veckans perfekta vintips – äppeltarte, gräddkola och söta viner till höstens dessert
Här är fortsättningen av Perfect Weekend och Mikael Björkqvist med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för
Veckans ekologiska: Pieropan Soave Classico 2025 – gula päron, honungsmelon och örter
Pieropan är ett familjeägt Soave-hus grundat 1880, och Soave Classico är gjord på garganega och trebbiano. Druvorna för 2025 handplockades från mitten av september, och vinet är ekologiskt.
I glaset: gula päron, gröna äpplen, honungsmelon, vit persika och örter, med 12 procents alkohol och en nästan helt torr stil. Örterna i vinet hör ihop med örtsmöret på gnocchin, och den gula frukten möter den milda sötman i den kryddiga ostkrämen. Servera runt 8–10 grader.
Veckans fylligaste: Bolla Le Tufaie Soave Superiore 2024 – gult äpple, galiamelon och grillad citron
Le Tufaie är en Soave Superiore på garganega, med vingårdslägen kring Monte Castellaro. Det är veckans fylligaste Soave, med 13,5 procents alkohol, och det vin som klarar sig bäst mot smör, grädde och ostkräm.
I glaset: gult äpple, galiamelon, grillad citron, örter och persika. Grillad citron och örter svarar på såsens syra och örtsmörets rosmarin och salvia, och frukten har tillräckligt med vikt för att hålla emot den kryddiga ostkrämen. Servera runt 8–10 grader. Vinet lanserades den 11 september.
Därför fungerar Soave här
Gnocchin är mjuk och smörig, men rätten har tre vassa element: syra från den fermenterade kålen i såsen, kryddighet från ostkrämen och en bittersöt lakritston i den torkade kålen. Ett vitt vin ska därför ha syra och lätt kropp utan att dominera. Soave av garganega har det: neutral nog att låta örterna tala, men med tillräckligt med frukt för att stå emot smöret. Bolla Soave Classico och Zenato Colombara är de enklaste valen, Pieropan tar ett steg mot mer gul frukt och örter, och Le Tufaie är den fylligaste för den som vill ha mer kropp mot grädden och ostkrämen.
Veckans öltips: Weihenstephaner Hefe Weissbier – aprikos, vetebröd och kryddnejlika
Weihenstephaner bryggs i Tyskland av Weihenstephan, ett bryggeri som Systembolaget beskriver som världens äldsta. Ölet är en klassisk hefeweizen på korn- och vetemalt och humle, med 5,4 procents alkohol.
I glaset: aprikos, citrus, vetebröd och kryddnejlika. Vetebrödet följer gnocchins mjuka, smöriga yta, citrusen möter kålsåsens syra och nejlikan hör ihop med den kryddiga ostkrämen. Servera runt 6–8 grader.
Så väljer du
Vill du ha det lättaste och billigaste glaset: välj Bolla Soave Classico.
Vill du ha den mest aromatiska med gula frukter och citronsyra: välj Zenato Colombara.
Vill du ha mer gul frukt och örter, och ekologiskt: välj Pieropan Soave Classico.
Vill du ha mest kropp mot smör och ostkräm: välj Bolla Le Tufaie.
Vill du hellre dricka öl: välj Weihenstephaner Hefe Weissbier.
Mikael Björkqvist är matredaktör på AVEQIA, matlagningsstudion i Stockholm där grupper lagar hela middagar tillsammans med kockar och sommelierer – som aktivitet, inte som publik. Formatet passar allt från kickoffer och teambuilding till konferenser och privata fester. Varje vecka i Perfect Weekend skriver han om vin, gastronomi och konsten att hitta drycker som gör maten mer levande.
Veckans perfekta vintips – grillad anka och röda viner från Sydamerika
Nu fortsätter Perfect Weekend och Mikael Björkqvist med veckans vintips – för dig som vill ha något gott i glaset till helgen, men också för dig som vill