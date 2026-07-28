Vinodlare ser livsverk gå upp i rök: ”Hemskt”

Det påverkar smaken, säger vinskribenten Fredrik Schelin.

Sedan förra veckan har våldsamma skogsbränder rasat i sydvästra Frankrike, bland annat i Pyrénées-Orientales som är ett område med många vingårdar.

Samtidigt som vingårdar kan hindra spridningen genom att fungera som fuktgivande brandgator har många dukat under i lågorna.

Av Gilles Trouillers nio hektar stora vinodling på platån Montalba-le-Château har hela 90 procent brunnit ner, skriver Le Figaro.

Det här är vinstockar som vi har brukat i 30 år och som inte går att ersätta, säger Trouiller till tidningen.

Påverkas indirekt

Brandmän bekämpar nu en skogsbrand väster om staden Bordeaux, hjärtat i det kända franska vindistriktet med samma namn. De flesta av regionens vingårdar ligger norr och öster om staden.

Men många vingårdar riskerar att påverkas indirekt. Det här eftersom röken från skogsbränder lätt tränger genom skalet på druvorna och ger vinet en rökig smak.

Det smakar inte alls angenämt. I Kalifornien och Australien har man kämpat med att försöka hitta vägar genom olika jäsningsmetoder men det går inte att få bort, säger Fredrik Schelin.

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Andra vinodlare i Pyrénées-Orientales säger till Le Figaro att de ännu inte hunnit få någon överblick över konsekvenserna eftersom deras odlingar ligger innanför säkerhetsavspärrningarna.

Fredrik Schelin tror att de ekonomiska konsekvenserna kan bli stora.

Det kommer att påverka på många sätt och det är hemskt. Det här är ju den enda inkomst som de här bönderna har, säger han.

Vinodlingar påverkas starkt av ett varmare klimat. Forskare vid Université de Bordeaux konstaterade för några år sedan i en studie att runt 90 procent av all vinproduktion i låglänta områden i länder som Spanien, Italien och Grekland riskerar att försvinna mot slutet av det här seklet.

En högre medeltemperatur gör att vinerna blir både sötare och får en högre alkoholhalt.