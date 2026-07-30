Äter du samma måltid varje dag? Då är du i gott sällskap

Men det finns en viktig regel

Att äta samma sak fungerar bara om maten är näringsrik.

En bra standardmåltid innehåller:

Protein, exempelvis kyckling, fisk, bönor eller yoghurt.

Fullkorn eller andra långsamma kolhydrater.

Nyttiga fetter som olivolja, nötter eller avokado.

Rejält med grönsaker eller frukt.

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Det är betydligt bättre att upprepa en sallad med lax än en hamburgare med pommes.

Frukosten är favorit i repris

Experter konstaterar att frukosten är den måltid som flest upprepar varje dag.

Havregrynsgröt, yoghurt med bär eller en smoothie är klassiska exempel. De är enkla, går snabbt och fyller sin funktion innan jobbet.

Däremot vill de flesta ha mer variation till lunch och middag, inte minst eftersom de måltiderna ofta är sociala.

Lite variation skadar inte

Samma grundmåltid behöver inte betyda exakt samma ingredienser.

Byt blåbär mot jordgubbar. Växla mellan spenat och broccoli. Låt kycklingen bli lax någon dag.

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Det ger fler vitaminer och gynnar tarmfloran, som trivs bäst när den får lite omväxling.

Perfect Weekend Guide till samma måltid hela veckan

Den som äter samma nyttiga måltid flera dagar i veckan behöver alltså inte känna sig tråkig. Tvärtom kan det vara ett smart sätt att göra vardagen enklare.

Carin Götblad verkar ha förstått det. Och sanningen är att kylskåpet sällan bryr sig om hur kreativ du är. Det bryr sig mest om att dörren inte står öppen för länge.