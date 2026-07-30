Måste varje måltid vara ett kulinariskt äventyr? Inte alls. Tvärtom visar forskning att den som äter samma mat om och om igen både kan förenkla vardagen och i vissa fall hålla vikten lättare. Men det finns en hake: maten måste vara bra från början.
Äter du samma måltid varje dag? Då är du i gott sällskap
Den tidigare polischefen Carin Götblad har själv berättat att hon äter i princip samma måltid nästan varje arbetsdag. För henne handlar det inte om fantasilöshet, utan om att slippa lägga energi på ännu ett beslut. Det är en strategi som nu får visst stöd av nutritionsexperter.
Samma mat – mindre stress
Fenomenet kallas ibland ”food monotony”, enligt NY Times. Idén är enkel: om du slipper fundera på vad du ska äta frigör du tid och energi till annat.
Experter menar att många också undviker det som kallas ”beslutströtthet”. Efter en lång arbetsdag är det lätt att välja pizza framför en sallad om man först måste fundera i 20 minuter.
Dessutom visar en studie från Drexel University att personer som åt samma måltider under tolv veckor gick ner mer i vikt än de som varierade kosten mer.
Men det finns en viktig regel
Att äta samma sak fungerar bara om maten är näringsrik.
En bra standardmåltid innehåller:
- Protein, exempelvis kyckling, fisk, bönor eller yoghurt.
- Fullkorn eller andra långsamma kolhydrater.
- Nyttiga fetter som olivolja, nötter eller avokado.
- Rejält med grönsaker eller frukt.
Det är betydligt bättre att upprepa en sallad med lax än en hamburgare med pommes.
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Frukosten är favorit i repris
Experter konstaterar att frukosten är den måltid som flest upprepar varje dag.
Havregrynsgröt, yoghurt med bär eller en smoothie är klassiska exempel. De är enkla, går snabbt och fyller sin funktion innan jobbet.
Däremot vill de flesta ha mer variation till lunch och middag, inte minst eftersom de måltiderna ofta är sociala.
Lite variation skadar inte
Samma grundmåltid behöver inte betyda exakt samma ingredienser.
Byt blåbär mot jordgubbar. Växla mellan spenat och broccoli. Låt kycklingen bli lax någon dag.
Det ger fler vitaminer och gynnar tarmfloran, som trivs bäst när den får lite omväxling.
Perfect Weekend Guide till samma måltid hela veckan
Den som äter samma nyttiga måltid flera dagar i veckan behöver alltså inte känna sig tråkig. Tvärtom kan det vara ett smart sätt att göra vardagen enklare.
Carin Götblad verkar ha förstått det. Och sanningen är att kylskåpet sällan bryr sig om hur kreativ du är. Det bryr sig mest om att dörren inte står öppen för länge.
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