Familjen bakom Koenigsegg satsar på vin – vill sätta Sverige på världens vinkarta

Satsningen började oväntat nog med en cykeltur.

”Christian cyklade förbi en lokal vingård och blev överraskad över hur bra vinet var. Då väcktes tanken att det kanske gick att skapa ett svenskt premiumvin i större skala”, säger Halldora von Koenigsegg till Laholmstidningen.

Från supersportbilar till vinrankor – familjen Koenigsegg breddar sitt entreprenörskap. (Foto: Pressbild)

21 druvsorter i skånsk jord

Innan den första vinrankan planterades reste familjen runt i Europa för att studera vinodling och träffa producenter. Resultatet blev Halldora Vingård, där man i dag odlar 21 olika druvsorter – både gröna och blå – anpassade för det nordiska klimatet.

Målet är inte att kopiera klassiska vinländer, utan att skapa ett vin med en tydlig svensk identitet.

”Vi vill utveckla något som känns nordiskt, utan att kompromissa med kvaliteten.”