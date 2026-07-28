Sportbilar i världsklass räcker tydligen inte. Nu vill familjen Koenigsegg också göra svenskt premiumvin. Bakom satsningen står Halldora von Koenigsegg, som tillsammans med familjen bygger upp en av landets mest ambitiösa vingårdar.
Familjen bakom Koenigsegg satsar på vin – vill sätta Sverige på världens vinkarta
Koenigsegg är ett namn som förknippas med extrema prestandabilar, men familjens senaste projekt går betydligt långsammare. Här handlar det om vinrankor, årgångar och tålamod.
Satsningen började oväntat nog med en cykeltur.
”Christian cyklade förbi en lokal vingård och blev överraskad över hur bra vinet var. Då väcktes tanken att det kanske gick att skapa ett svenskt premiumvin i större skala”, säger Halldora von Koenigsegg till Laholmstidningen.
21 druvsorter i skånsk jord
Innan den första vinrankan planterades reste familjen runt i Europa för att studera vinodling och träffa producenter. Resultatet blev Halldora Vingård, där man i dag odlar 21 olika druvsorter – både gröna och blå – anpassade för det nordiska klimatet.
Målet är inte att kopiera klassiska vinländer, utan att skapa ett vin med en tydlig svensk identitet.
”Vi vill utveckla något som känns nordiskt, utan att kompromissa med kvaliteten.”
Svenskt vin ska bli ett premiumval
Halldora von Koenigsegg menar att Sveriges svala klimat kan bli en konkurrensfördel. Friska syror, elegans och rena smaker kan ge svenska viner en egen nisch på den internationella marknaden.
Familjen ser inte stora volymer som målet. I stället handlar satsningen om att bygga ett starkt kvalitetsrykte.
”Svenska viner måste hålla en konsekvent hög nivå om de ska tas på allvar internationellt.”
Mousserande vin i fokus
I dag ligger tyngdpunkten på mousserande vin, men ambitionen är också att utveckla stilla premiumviner.
Visionen är att Halldora Vingård om tio år ska räknas bland de producenter som bidrog till att sätta Sverige på den internationella vinkartan.
För familjen Koenigsegg är det dessutom mer än en vinodling. Besöksupplevelsen, arkitekturen och varumärket ska vara lika genomarbetade som innehållet i flaskan.
Kort sagt: efter att ha byggt några av världens snabbaste bilar vill familjen nu bevisa att även ett svenskt vin kan nå världsklass.
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