Häll inte ut din gamla filmjölk – den kan göra underverk i badrummet

Därför fungerar filmjölk

Kalkavlagringar är basiska och bryts lättare ned av sura ämnen. Filmjölk är naturligt svagt sur och kan därför hjälpa till att mjuka upp beläggningar som samlas i kakelfogar och på kakel.

Den har dessutom en betydligt mildare doft än ättika, vilket gör städningen lite trevligare.

Så gör du

Metoden är enkel:

Smörj in kakelfogarna med filmjölk med hjälp av en svamp eller en gammal diskborste.

Låt verka i cirka 30 minuter.

Borsta fogarna rena.

Skölj med vatten.

Avsluta med att rengöra ytan med ett vanligt badrumsrengöringsmedel.

Med en svamp, en gammal diskborste och lite filmjölk kan badrummet få ett lyft. (Foto: Canva)

Ett smart sätt att minska matsvinnet

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Har du en förpackning filmjölk som precis passerat bäst före-datumet kan det här vara ett bra sätt att använda den i stället för att slänga den. Så länge produkten inte är möglig eller kraftigt förstörd kan den fungera utmärkt för städning.

Filmjölk har också använts i andra klassiska husmorstips, bland annat för att putsa silver och ge gamla trägolv lite ny lyster.

Det är ingen mirakelkur som ersätter vanliga rengöringsmedel, men som ett enkelt knep mot lättare kalkbeläggningar kan den vara värd att prova nästa gång kylskåpet gömmer en bortglömd skvätt.