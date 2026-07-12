Italien leder reseligan i sommar, konstaterade PS häromveckan. Och den som vill smälta in på restaurangen gör klokt i att känna till landets (oskrivna) matregler.
Det här ska du aldrig göra när du äter i Italien
Det menar matetikettexperten Eva Sandoval, som har bott i familjens hemstad Terracina i Italien i 14 år och skrivit sju guideböcker om södra Italien.
Nu listar hon ett gäng saker som resenärer bör undvika när de äter i Italien.
”Resenärer som omedvetet bryter mot våra regler lär få en förskräckt blick. Men den som förstår dem får en inblick i Italiens matkultur – och kanske till och med en uppskattande nick”, skriver hon hos BBC.
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Beställ inte cappuccino efter frukost
Cappucinon, som har sitt ursprung i Italien, har en särställning i den italienska kaffekulturen. Här kostar en kopp i genomsnitt 18,36 kronor – mindre än hälften av vad du får betala i Sverige – men friheten att beställa den när du vill ingår inte i priset.
Cappuccino dricker man nämligen uteslutande till frukost och fram till förmiddagen (ofta senast kl. 11.00), gärna tillsammans med en brioche eller annan söt bakelse.
Efter lunch eller middag väljer italienare i stället espresso eller macchiato. En cappuccino anses helt enkelt vara för mäktig tillsammans med en tyngre måltid.
Ändra inte ordningen
En italiensk middag, numera ett immateriellt kulturarv, följer gärna en bestämd rytm: förrätt, pasta, kött eller fisk, dessert, kaffe och därefter en digestif.
Det går bra att hoppa över en rätt, men enligt Sandoval bör man inte be att få allt serverat samtidigt. Pasta är inte heller ett tillbehör och salladen kommer normalt inte först, utan serveras vid sidan av huvudrätten.
Skippa parmesan på skaldjur
Att strö parmesan över en pasta med musslor eller andra skaldjur kan kan även det väcka missnöjda reaktioner.
Orsaken är att havets smaker och lagrade ostar traditionellt ses som två olika kulinariska världar. Det finns undantag, men då handlar det om etablerade recept där kombinationen redan ingår.
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Gör inte om kockens rätt
Allergier och kostbehov är förstås en annan sak. Däremot avråder Sandoval från att byta ut pasta, sås eller andra ingredienser efter eget huvud.
Det kan uppfattas som att gästen ifrågasätter både rätten och kockens omdöme.
Ät lokalt
Italiensk mat är dessutom starkt regional. Pizza förknippas med Neapel, pesto med Genua och carbonara med Rom.
Enligt Sandoval går den som beställer samma välkända rätter i hela landet miste om en viktig del av upplevelsen. Istället bör du fråga vad orten är känd för och prova den lokala specialiteten.
Stressa inte
En restaurangmiddag i Italien är inte något som ska klaras av så snabbt som möjligt. Den är en social ritual som kan pågå i flera timmar.
Den som börjar äta efter klockan 21 får därför räkna med att sitta kvar till nära midnatt.
Avsluta inte måltiden utan amaro
Måltiden avslutas gärna med något sött, en espresso eller macchiato – och därefter en amaro.
Den bittra örtlikören markerar slutet på måltiden och varierar ofta från region till region.
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