Det här ska du aldrig göra när du äter i Italien

Ändra inte ordningen

En italiensk middag, numera ett immateriellt kulturarv, följer gärna en bestämd rytm: förrätt, pasta, kött eller fisk, dessert, kaffe och därefter en digestif.

Det går bra att hoppa över en rätt, men enligt Sandoval bör man inte be att få allt serverat samtidigt. Pasta är inte heller ett tillbehör och salladen kommer normalt inte först, utan serveras vid sidan av huvudrätten.

ANNONS

Skippa parmesan på skaldjur

Att strö parmesan över en pasta med musslor eller andra skaldjur kan kan även det väcka missnöjda reaktioner.

Orsaken är att havets smaker och lagrade ostar traditionellt ses som två olika kulinariska världar. Det finns undantag, men då handlar det om etablerade recept där kombinationen redan ingår.

Missa inte: Billigaste semesterlandet: Här är priserna 40 procent lägre. Dagens PS

Gör inte om kockens rätt

Allergier och kostbehov är förstås en annan sak. Däremot avråder Sandoval från att byta ut pasta, sås eller andra ingredienser efter eget huvud.

Det kan uppfattas som att gästen ifrågasätter både rätten och kockens omdöme.

Ät lokalt

Italiensk mat är dessutom starkt regional. Pizza förknippas med Neapel, pesto med Genua och carbonara med Rom.

ANNONS

Enligt Sandoval går den som beställer samma välkända rätter i hela landet miste om en viktig del av upplevelsen. Istället bör du fråga vad orten är känd för och prova den lokala specialiteten.

Stressa inte

En restaurangmiddag i Italien är inte något som ska klaras av så snabbt som möjligt. Den är en social ritual som kan pågå i flera timmar.

Den som börjar äta efter klockan 21 får därför räkna med att sitta kvar till nära midnatt.

Avsluta inte måltiden utan amaro

Måltiden avslutas gärna med något sött, en espresso eller macchiato – och därefter en amaro.

Den bittra örtlikören markerar slutet på måltiden och varierar ofta från region till region.

Läs också: Vad är egentligen nyttigast? Svaret om potatis, ris och pasta överraskar. E55