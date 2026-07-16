Nu ska ännu ett europeiskt flygbolag skära ned. På Irland sparkar Aer Lingus var tolfte anställd och skär ned på flighterna.
Dags igen: Nu krisar ännu ett flygbolag
Aer Lingus är Irlands nationella flygbolag, har en flotta på 64 flygplan och flyger till lite mer än 90 destinationer i Europa och Nordamerika.
Bolaget transporterar drygt 11 miljoner passagerare per år, vilket kan jämföras exempelvis med de 28,3 miljoner passagerare som flög med SAS under 2025.
Nu är det dags för sparpaket hos Aer Lingus som ska sparka cirka 500 av sina 6 000 anställda. Det handlar om 300 anställda vid huvudkontoret, 140 kabinanställda och 70 piloter.
Aer Lingus, som ingår i IAG tillsammans med British Airways, Iberia och Vueling, säger att man fortsatt står inför ”en utmanande makroekonomisk situation”, vilket på svenska betyder betydligt ökad konkurrens.
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Lägger ned rutter redan i höst
Flygbolaget kommer att lägga ned rutterna från Dublin till Las Vegas, Denver och Minneapolis. Trafiken till Seattles kommer att begränsas till sommarsäsongen.
Dessutom drar Aer Lingus in en linje till kroatiska Split och låter rutterna Hamburg, Frankfurt och Malta bli säsongsbetonade och bara trafikeras under sommaren.
Man nöjer sig inte med det utan kommer även ser över antalet flighter i mellanperioderna oktober och november.
I början av hösten ska förändringarna i linjenätet börja genomföras och sammantaget innebär de en minskning av flygkapaciteten hos Aer Lingus med 6 procent.
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Mindre flygplan – färre chefer
Det irländska bolaget ser även över flygplanen. Under högsäsongen 2027 ska Aer Lingus minska användningen av två bredkroppsplan typ A330 samt fyra av sina kortdistansplan av typ A320.
Flygbolaget har i övrigt redan minskat antalet högre chefer med 25 procent, men planerar ytterligare personalbesparingar på 25 procent inom samtliga administrativa funktioner.
Den ”accelererade omställningen” syftar till att ”rusta Aer Lingus för framtiden” och säkerställa att flygbolaget ”utgör ett attraktivt investeringsobjekt och kan stå emot turbulensen i branschen”, säger bolagets vd Lynne Embleton hos Irish Independent.
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Vill ha större vinst
Aer LIngus gjorde en förlust på 103 miljoner euro första kvartalet i år, en period då förluster för flygbolag på norra halvklotet är vanliga.
Den här gången har högre kostnader för flygbränsle lagt ytterligare sten på bördan.
Förra året gjorde dock flygbolaget en vinst på 282 miljoner euro, 77 miljoner euro upp jämfört med 2024.
Aer Lingus säger nu att målet är att ”uppnå och bibehålla” en rörelsemarginal på 12-15 procent. För 2025 låg den på drygt 11 procent.
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