Dags igen: Nu krisar ännu ett flygbolag

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Nu är det dags för sparpaket hos Aer Lingus som ska sparka cirka 500 av sina 6 000 anställda. Det handlar om 300 anställda vid huvudkontoret, 140 kabinanställda och 70 piloter.

Aer Lingus, som ingår i IAG tillsammans med British Airways, Iberia och Vueling, säger att man fortsatt står inför ”en utmanande makroekonomisk situation”, vilket på svenska betyder betydligt ökad konkurrens.

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Lägger ned rutter redan i höst

Flygbolaget kommer att lägga ned rutterna från Dublin till Las Vegas, Denver och Minneapolis. Trafiken till Seattles kommer att begränsas till sommarsäsongen.

Dessutom drar Aer Lingus in en linje till kroatiska Split och låter rutterna Hamburg, Frankfurt och Malta bli säsongsbetonade och bara trafikeras under sommaren.

Man nöjer sig inte med det utan kommer även ser över antalet flighter i mellanperioderna oktober och november.

I början av hösten ska förändringarna i linjenätet börja genomföras och sammantaget innebär de en minskning av flygkapaciteten hos Aer Lingus med 6 procent.

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