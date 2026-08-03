Frukosten som kan minska risken för hjärtsjukdom

Fullkorn slår sockerflingor

Bland de krispigare alternativen rekommenderas bland annat Kashi Go Protein & Fiber och osötad Shredded Wheat. Den senare består huvudsakligen av fullkornsvete och ger sju gram fibrer per två kuddar.

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Det viktiga är inte varumärket utan innehållet. Många produkter som marknadsförs som proteinrika eller hälsosamma kan samtidigt innehålla stora mängder tillsatt socker.

En av de mer extrema flingorna på listan heter Poop Like a Champion och innehåller hela 23 gram fibrer per portion. Namnet lämnar inte mycket åt fantasin – och experterna varnar för att börja försiktigt. En plötslig fiberchock kan göra frukosten mer dramatisk än planerat.

En nyttig frukost hjälper hjärtat, men motion, sömn och resten av kosten spelar minst lika stor roll. (Foto: Canva)

Ingen flingförpackning räddar hjärtat ensam

Experterna betonar att en nyttig frukost inte kompenserar för resten av dagen. Den största effekten kommer från en kost med mycket grönsaker, frukt, baljväxter, fullkorn, nötter och omättade fetter.

Smör, feta charkprodukter och kokosolja bör oftare ersättas av exempelvis olivolja, rapsolja, nötter, frön och avokado.

Dessutom rekommenderas regelbunden motion, rökstopp, ordentlig sömn och mindre stress.

Flingorna kan alltså hjälpa. Men de slipper inte ta hela nattskiftet själva.

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