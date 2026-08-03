En skål flingor på frukosten kan vara betydligt nyttigare än sitt ganska trista rykte. Rätt sort innehåller fibrer som kan sänka det onda kolesterolet och bidra till jämnare blodsocker. Men chokladpuffar räknas fortfarande mer som godis än hjärtmedicin.
Frukosten som kan minska risken för hjärtsjukdom
Hjärtsjukdom påverkas av både arv och livsstil. Motion, sömn, stress och rökning spelar stor roll – men även vad du lägger i frukostskålen.
Amerikanska hjärtläkare och dietister pekar framför allt ut fiberrika flingor och gröt som bra val. Fibrer kan minska upptaget av kolesterol i tarmen och hjälpa kroppen att göra sig av med det så kallade LDL-kolesterolet, skriver Eating Well.
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Leta efter minst fem gram fibrer
Ett enkelt riktmärke är att välja en produkt där fullkorn, havre eller kli står först i ingrediensförteckningen. Den bör helst innehålla minst fem gram fibrer per portion, lite tillsatt socker, små mängder mättat fett och inte för mycket salt.
Havrekli är ett av de tydligaste valen. Det innehåller betaglukan, en löslig fiber som bildar en gel i tarmen och kan bidra till lägre nivåer av både LDL-kolesterol och andra blodfetter.
I undersökningen lyfts bland annat Bob’s Red Mill High Fiber Oat Bran fram. En portion innehåller sju gram fibrer och sju gram växtprotein – utan tillsatt socker eller salt.
Även vanliga havregryn fungerar enligt samma princip, särskilt om de kombineras med bär, valnötter, linfrö eller chiafrön.
Fullkorn slår sockerflingor
Bland de krispigare alternativen rekommenderas bland annat Kashi Go Protein & Fiber och osötad Shredded Wheat. Den senare består huvudsakligen av fullkornsvete och ger sju gram fibrer per två kuddar.
Det viktiga är inte varumärket utan innehållet. Många produkter som marknadsförs som proteinrika eller hälsosamma kan samtidigt innehålla stora mängder tillsatt socker.
En av de mer extrema flingorna på listan heter Poop Like a Champion och innehåller hela 23 gram fibrer per portion. Namnet lämnar inte mycket åt fantasin – och experterna varnar för att börja försiktigt. En plötslig fiberchock kan göra frukosten mer dramatisk än planerat.
Ingen flingförpackning räddar hjärtat ensam
Experterna betonar att en nyttig frukost inte kompenserar för resten av dagen. Den största effekten kommer från en kost med mycket grönsaker, frukt, baljväxter, fullkorn, nötter och omättade fetter.
Smör, feta charkprodukter och kokosolja bör oftare ersättas av exempelvis olivolja, rapsolja, nötter, frön och avokado.
Dessutom rekommenderas regelbunden motion, rökstopp, ordentlig sömn och mindre stress.
Flingorna kan alltså hjälpa. Men de slipper inte ta hela nattskiftet själva.
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