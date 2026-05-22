Svenska sparare styrs till dyra fonder: "Bytte direkt"

Fick förslag på dyra fonder

I sin granskning berättar Privata Affärer om en sparare som via sin arbetsgivare fick placeringsråd från Max Matthiessen. Personen hade inga egna önskemål, utan bad om hjälp med fondvalen.

Av de sex fonder som rekommenderades kom hälften från Max Matthiessens eget Luxemburgbaserade fondbolag Ruth Asset Management. Snittavgiften för de tre fonderna var 1,63 procent.

Spararen reagerade först när sambon, som var mer insatt, tittade på förslaget.

”Jag är inte så kunnig och litade därför på att Max Matthiessen gjorde ett bra val för mig. När jag fick se deras fondförslag var det min sambo, som är mer kunnig och påläst, som reagerade på de märkliga valen och höga avgifterna”, säger spararen, och tillägger:

”Jag bytte därför bort flera av fonderna direkt”.

”Inte oberoende”

Max Matthiessen tillbakavisar att spararnas fondutbud skulle vara omotiverat dyrt. Johan Keding, chef för Liv & Pension på Max Matthiessen, säger att kostnader för administration, distribution och rådgivning måste tas ut på något sätt.

Han är också tydlig med att bolagets rådgivning inte är oberoende.

”Då vi i likhet med exempelvis banker rekommenderar olika typer av fonder och förvaltningstyper, däribland våra egna produkter, kan vi inte utge oss för att tillhandahålla en opartisk och oberoende personlig analys, något som vi informerar våra kunder om enligt lag”, säger han.

