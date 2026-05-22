Bakom tjänstepensionens fondval finns ett system där flera aktörer tjänar pengar på spararnas kapital. Nu riktas kritik mot pensionsförmedlarnas roll på marknaden – och mot att sparare kan få dyra fondförslag från bolag som rådgivaren själv har koppling till.
Svenska sparare styrs till dyra fonder: "Bytte direkt"
Pensionsförmedlare som Söderberg & Partners och Max Matthiessen har blivit tunga maktspelare på den svenska pensionsmarknaden.
Senast i februari fick de två pensionsrådgivarna kritik för att de ”aktivt arbetat fram en modell med en stor grupp ”rådgivare” som systematiskt rekommenderat bolagets egna fonder”.
”Strukturellt höga avgifter”
En del av Söderberg & Partners och Max Matthiessens intäkter kommer från försäkringsbolag, som betalar för att få ta emot pensionskapital. Försäkringsbolagen hoppas i sin tur kunna tjäna igen pengarna över tid, bland annat genom fondavgifter.
Det upplägget får kritik från personer i branschen.
”Upplägget bygger på att spararen har strukturellt höga fondavgifter. Det är många aktörer som ska ha en del av kakan”, säger en person med insyn till Privata Affärer.
Fick förslag på dyra fonder
I sin granskning berättar Privata Affärer om en sparare som via sin arbetsgivare fick placeringsråd från Max Matthiessen. Personen hade inga egna önskemål, utan bad om hjälp med fondvalen.
Av de sex fonder som rekommenderades kom hälften från Max Matthiessens eget Luxemburgbaserade fondbolag Ruth Asset Management. Snittavgiften för de tre fonderna var 1,63 procent.
Spararen reagerade först när sambon, som var mer insatt, tittade på förslaget.
”Jag är inte så kunnig och litade därför på att Max Matthiessen gjorde ett bra val för mig. När jag fick se deras fondförslag var det min sambo, som är mer kunnig och påläst, som reagerade på de märkliga valen och höga avgifterna”, säger spararen, och tillägger:
”Jag bytte därför bort flera av fonderna direkt”.
”Inte oberoende”
Max Matthiessen tillbakavisar att spararnas fondutbud skulle vara omotiverat dyrt. Johan Keding, chef för Liv & Pension på Max Matthiessen, säger att kostnader för administration, distribution och rådgivning måste tas ut på något sätt.
Han är också tydlig med att bolagets rådgivning inte är oberoende.
”Då vi i likhet med exempelvis banker rekommenderar olika typer av fonder och förvaltningstyper, däribland våra egna produkter, kan vi inte utge oss för att tillhandahålla en opartisk och oberoende personlig analys, något som vi informerar våra kunder om enligt lag”, säger han.
