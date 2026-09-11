Världens största fond spår hårdare tider efter rekordvinst

Tio bolag bär en fjärdedel av portföljen

Tangens största oro gäller hur risken samlats i ett fåtal bolag som alla hänger på samma faktorer.

”Förr fanns bland de tio största bolagen kanske ett oljebolag, en detaljhandlare, ett gruvbolag, en bank, ett försäkringsbolag och ett teknikbolag. Även bland de största innehaven fanns alltså en viss spridning. I dag är de tio största bolagen i allt väsentligt teknikkoncerner som hänger på samma risker. Korrelationen är enorm”, säger han.

De tio största innehaven utgör numera 25 procent av fondens aktieportfölj. Till det lägger han Taiwan som geopolitisk risk, eftersom en stor del av världens chip tillverkas där, samt höga statsskulder, en möjlig AI-korrektion och deglobaliseringen.

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”Vi lever i en tid utan motstycke”

Mer än hälften av halvårsvinsten kom från teknikaktier. Tidigare år stod amerikanska teknikjättar för avkastningen. Den här gången var det asiatiska halvledarbolag. Bland de bäst presterande innehaven fanns Samsung, SK Hynix och TSMC, rapporterade CNBC i augusti.

Svårt att veta var AI-cykeln står

På frågan om AI-rallyt är fundamentalt motiverat svarar Tangen att det är den stora frågan just nu.

”Utan tvekan pågår en väldig revolution. Samtidigt är tillämpningen av AI fortfarande i sin linda. Framför allt europeiska företag och den offentliga sektorn har en mycket lång väg kvar. Därför är det ytterst svårt att säga var i AI-cykeln vi befinner oss” förklarar Tangen.

Fonden har räknat på vad en bred AI-korrektion skulle betyda. Enligt fondens egna riskscenarier kan värdet falla med en tredjedel, motsvarande närmare 7 000 miljarder kronor.

Samtidigt satsar fonden hårt på tekniken internt. 70 procent av de anställda använder AI-verktyget Claude Code från Anthropic och 200 av 700 medarbetare bygger egna AI-agenter, enligt Tangen. Fonden har utvecklats till ett teknikbolag, som han uttrycker det.

Inget land har lyckats bevara en stor förmögenhet

Redan i augusti, under politikerveckan i Arendal, väckte Tangen uppseende när han sa att fonden kan försvinna. ”Oljefondet kan forsvinne. Det kan gå tomt for penger. Selvfølgelig kan det det”, sa han till norska VG.

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Handelsblatt frågar om han verkligen tror att inget kan finnas kvar av 2 300 miljarder dollar.

”Möjligheten finns. Inget land i historien har någonsin lyckats bevara en stor finansiell förmögenhet över en mycket lång tidsperiod. Jag bedömer sannolikheten som mycket liten. Men man måste vara förberedd på allt”

I Arendal nämnde Tangen Spanien, som lät det koloniala guldet rinna ut i krig och inflation, och Argentina, som gick från ett av världens rikaste länder till plats 76.

Storbritannien sålde sina finansiella tillgångar för att betala två världskrig. Det scenario han fruktar mest är en L-formad kris där börsen faller och sedan ligger still i åratal.

Ett börsfall på 80 procent skulle radera över 12 000 miljarder norska kronor, enligt Tangen.

Det skulle slå direkt mot norska statsbudgeten, som till omkring en fjärdedel finansieras av fondens avkastning. Regeringen får högst ta ut 3 procent av fondens värde per år.

Samma risk sitter i din globalfond

Oljefonden förvaltas nära index, med 72,1 procent i aktier och 25,8 procent i räntor. Det gör den till en spegel av världsbörsen.

Har du en global indexfond äger du i praktiken samma bolag i samma proportioner. Tio teknikbolag väger då tungt även i ditt sparande, oavsett om det ligger på ett ISK eller i premiepensionens förval AP7 Såfa.

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Tangens råd till sparare är detsamma som fondens egen strategi. Han sa till CNBC i augusti att det viktigaste är att vara mycket långsiktig, inte byta strategi och sprida riskerna.

”Jag tror inte vi får en upprepning av de senaste 30 åren framöver. Jag tror det blir hårdare tider” kommenterade han till CNBC.

Fonden justerar samtidigt sin egen risk. I början av september föreslog den för norska finansdepartementet att minska andelen amerikanska statspapper, motsvarande nära 80 miljarder dollar, med hänvisning till USA:s skuldsättning.

Tangens andra och sista mandatperiod löper till 2030. På kontoret i Oslo räknar en röd digitalklocka ner dagarna.

Den som föreslår att något kan vänta till nästa år får samma svar. ”Nej, det kan vi inte. Jag har bara 1 468 dagar kvar.”