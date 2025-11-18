Det finns alltid något som går sönder inför julen. I år är det inte pepparkakshuset, utan en råvarobrist som hotar det svenska julbordets nervsystem: ansjovisen. Den milda, kryddiga, rosa filén som gör Janssons frestelse till just Jansson. Och nu varnar experterna för att den kan bli svår att få tag på lagom till dopparedagen.”
Svensk julklassiker hotas av råvarubrist
På Orkla Foods Sverige, landets viktigaste producent av ansjovis i burk, kämpar man åter med en bekant huvudvärk. ”Det har varit historiskt dåligt fiske”, säger kommunikationschefen Kajsa Petersson. Ironin är att årets fiske varit riktigt bra – men det hjälper inte. Ansjovis måste lagras, vila och mogna i sin kryddiga lake. Det som fångades i år når hyllorna först nästa år.
Det är lite som att försöka baka lussekatter utan saffran. Man kan försöka fuska, men resultatet blir aldrig riktigt bra.
Skarpsillen som krympte
Den svenska ansjovisen består inte av ansjovis, utan av skarpsill. Och här pekar forskare på ett annat problem. I intervjuer i bland annat Dagens Arena berättar experter att skarpsillen inte växer som den ska. Den blir för liten, för klen, för tunn om filén. Ett oväntat gymkort för fiskbeståndet hade varit välkommet, men istället har vi fått en krympande råvara och fiskekvoter som enligt flera forskare ligger för högt.
När råvaran krymper, tvingas producenter leta alternativ. Orkla har därför testat annan fisk som bas för sin ansjovis. Traditionen möter modernitet, om än under protest. För vad är en Jansson utan rätt filé i bottenlagret.
Gamla synder vid råvarubrist straffar sig
SVT Nyheter påminner om att bristen inte är en engångsföreteelse. Vi har haft sämre tillgång flera år i rad och årets flaskhals är ett eko av förra årets dåliga väder och låga fångster. TV4 berättar att fisket periodvis slogs ut helt i fjol, och eftersom ansjovis måste lagras i månader innan den är redo för butik var det upplagt för problem.
Det blir som när du glömmer köpa glögg till första advent – du kan inte åtgärda det kvällen innan. Lagringen tar tid, och tiden tar aldrig genvägar.
Julbordets folkstorm
Butiker väntas nu ransonera mängden burkar per kund, och redan nu rapporteras det om tomma hyllor i vissa kommuner. Stressnivån i svenska kök stiger. Årets mest laddade fråga är inte längre om köttbullarna ska vara stekta i smör eller margarin, utan om Jansson överhuvudtaget ska få komma till bordet.
Alternativen är inte katastrofala – löksill, senapssill eller till och med sardeller – men ingen av dem ger den där heliga kombinationen av grädde, lök och kryddig sötma som gör Janssons frestelse till det mest demokratiska på julbordet.
Lugn, råvarubristen löser sig (nästa år)
Den tröstande nyheten är att årets starka fiske borde fylla lagren för nästa jul. 2026 ser alltså ljusare ut, i alla fall för alla som lever för ugnen, potatisen och den gyllene gratängen.
Tills dess är det bara att luta sig tillbaka, skruva ner förväntningarna och kanske, eventuellt, möjligen – dela på en Jansson med grannen. Eller hålla hårt i den sista burken som om det vore en dyrbar julklapp.
Källa: Sveriges Radio, SVT Nyheter, TV4, Dagens Arena.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
