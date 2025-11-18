Svensk julklassiker hotas av råvarubrist

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …

Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …

Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Skarpsillen som krympte

Den svenska ansjovisen består inte av ansjovis, utan av skarpsill. Och här pekar forskare på ett annat problem. I intervjuer i bland annat Dagens Arena berättar experter att skarpsillen inte växer som den ska. Den blir för liten, för klen, för tunn om filén. Ett oväntat gymkort för fiskbeståndet hade varit välkommet, men istället har vi fått en krympande råvara och fiskekvoter som enligt flera forskare ligger för högt.

När råvaran krymper, tvingas producenter leta alternativ. Orkla har därför testat annan fisk som bas för sin ansjovis. Traditionen möter modernitet, om än under protest. För vad är en Jansson utan rätt filé i bottenlagret.

Gamla synder vid råvarubrist straffar sig

ANNONS

SVT Nyheter påminner om att bristen inte är en engångsföreteelse. Vi har haft sämre tillgång flera år i rad och årets flaskhals är ett eko av förra årets dåliga väder och låga fångster. TV4 berättar att fisket periodvis slogs ut helt i fjol, och eftersom ansjovis måste lagras i månader innan den är redo för butik var det upplagt för problem.

Det blir som när du glömmer köpa glögg till första advent – du kan inte åtgärda det kvällen innan. Lagringen tar tid, och tiden tar aldrig genvägar.

När Orkla säger ”det löser sig nästa år” och du försöker låta optimistisk. (Foto: Pressbild)

Julbordets folkstorm

Butiker väntas nu ransonera mängden burkar per kund, och redan nu rapporteras det om tomma hyllor i vissa kommuner. Stressnivån i svenska kök stiger. Årets mest laddade fråga är inte längre om köttbullarna ska vara stekta i smör eller margarin, utan om Jansson överhuvudtaget ska få komma till bordet.

Alternativen är inte katastrofala – löksill, senapssill eller till och med sardeller – men ingen av dem ger den där heliga kombinationen av grädde, lök och kryddig sötma som gör Janssons frestelse till det mest demokratiska på julbordet.

Svensk jul 2025: barnen vill ha julklappar, vuxna vill ha ansjovis. (Foto: TT)

ANNONS

Lugn, råvarubristen löser sig (nästa år)

Den tröstande nyheten är att årets starka fiske borde fylla lagren för nästa jul. 2026 ser alltså ljusare ut, i alla fall för alla som lever för ugnen, potatisen och den gyllene gratängen.

Tills dess är det bara att luta sig tillbaka, skruva ner förväntningarna och kanske, eventuellt, möjligen – dela på en Jansson med grannen. Eller hålla hårt i den sista burken som om det vore en dyrbar julklapp.

Källa: Sveriges Radio, SVT Nyheter, TV4, Dagens Arena.

Vill du läsa mer om mat och krogar? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Viggos dagbok: DNA-chock och en maffig vernissage och Vi listar Stockholms bästa asiatiska krogar.