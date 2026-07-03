Tillhör du dem som behöver kaffe för att ta dig genom dagen? Det kan finnas fler fördelar med det än bara glädje i en kopp. Du kan även få ett bättre skydd mot leversjukdomar.
Ditt dagliga kaffe kan vara ännu viktigare än du tror
Det är goda nyheter för kaffedrickare i en ny studie Cedars-Sinai Health Sciences University i Los Angeles. Enligt den löper personer som dricker mycket kaffe lägre risk att drabbas av allvarlig leversjukdom.
3-4 koppar ger starkast skydd
Resultaten visar att de som drack fem koppar kaffe eller mer per dag hade 32 procent lägre risk att utveckla skrumplever, 47 procent lägre risk för levercancer och 42 procent lägre risk att dö av leverrelaterad sjukdom, jämfört med de som inte drack kaffe alls.
Och man behöver inte vara en storkonsument av java. Även måttligt intag, som en till två koppar om dagen, var kopplat till tydligt minskad risk, och sambandet var som starkast vid tre till fyra koppar dagligen.
Koffeinfritt fungerar också
Intressant nog gällde effekten både koffeinhaltigt och koffeinfritt kaffe. Det tyder på att det inte enbart är koffeinet som ligger bakom skyddet. En lättnad för de som avstår kaffe fram emot slutet av dagen.
Forskarna pekar istället på andra ämnen i kaffet som möjlig förklaring, men exakt vilka är ännu inte klarlagt.
Tidigare forskning
Det här är långt från den första studien som visar på fördelar med att dricka kaffe. I april skrev vi om forskning som visar att kaffedrickande kan ha en positiv effekt för personer som drabbats av tjock- och ändtarmscancer.
Flera fördelar
Det fanns andra intressanta saker som framkom i studien. Kaffedrickare hade lägre nivåer av leverfett, järninlagring och inflammation, samt gynnsammare proteinmönster i blodet – vilket ger biologiska ledtrådar till varför sambandet finns.
Forskarna fick fram de här resultaten genom att även titta på magnetkameramätningar av levern samt blodproteinanalyser hos ytterligare tiotusentals.
Gör mer än att dricka kaffe
Men det räcker förstås inte med att bara dricka kaffe. Studiens huvudförfattare, Ju Dong Yang, rekommenderar inte att man börjar dricka kaffe enbart för leverns skull utifrån denna studie.
Enligt honom är det viktigaste för att förebygga leversjukdom fortfarande att hålla koll på vikten, begränsa drickandet av alkohol samt motion. Det är även viktigt att kontrollera blodsocker, blodtryck och kolesterol regelbundet.
Håll koll på biverkningar
Det är också bra att vara uppmärksam på nackdelarna med kaffedrickandet. Hur gott det än är med kaffe så kan hög koffeinkonsumtion ge biverkningar. Några av de vanligaste är hjärtklappning, högt blodtryck, ångest samt sömnproblem. Det är viktigt att hålla koll på att de inte dyker upp.
Gränsen för vad som räknas som säkert för de flesta vuxna ligger på omkring 400 milligram koffein om dagen, motsvarande ungefär fyra koppar kaffe.
Nu är det dags för en kopp kaffe. Samma för dig?