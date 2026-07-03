Ditt dagliga kaffe kan vara ännu viktigare än du tror

Koffeinfritt fungerar också

Intressant nog gällde effekten både koffeinhaltigt och koffeinfritt kaffe. Det tyder på att det inte enbart är koffeinet som ligger bakom skyddet. En lättnad för de som avstår kaffe fram emot slutet av dagen.

Forskarna pekar istället på andra ämnen i kaffet som möjlig förklaring, men exakt vilka är ännu inte klarlagt.

Tidigare forskning

Det här är långt från den första studien som visar på fördelar med att dricka kaffe. I april skrev vi om forskning som visar att kaffedrickande kan ha en positiv effekt för personer som drabbats av tjock- och ändtarmscancer.

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Flera fördelar

Det fanns andra intressanta saker som framkom i studien. Kaffedrickare hade lägre nivåer av leverfett, järninlagring och inflammation, samt gynnsammare proteinmönster i blodet – vilket ger biologiska ledtrådar till varför sambandet finns.

Forskarna fick fram de här resultaten genom att även titta på magnetkameramätningar av levern samt blodproteinanalyser hos ytterligare tiotusentals.

Gör mer än att dricka kaffe

Men det räcker förstås inte med att bara dricka kaffe. Studiens huvudförfattare, Ju Dong Yang, rekommenderar inte att man börjar dricka kaffe enbart för leverns skull utifrån denna studie.

Enligt honom är det viktigaste för att förebygga leversjukdom fortfarande att hålla koll på vikten, begränsa drickandet av alkohol samt motion. Det är även viktigt att kontrollera blodsocker, blodtryck och kolesterol regelbundet.

Håll koll på biverkningar

Det är också bra att vara uppmärksam på nackdelarna med kaffedrickandet. Hur gott det än är med kaffe så kan hög koffeinkonsumtion ge biverkningar. Några av de vanligaste är hjärtklappning, högt blodtryck, ångest samt sömnproblem. Det är viktigt att hålla koll på att de inte dyker upp.

Gränsen för vad som räknas som säkert för de flesta vuxna ligger på omkring 400 milligram koffein om dagen, motsvarande ungefär fyra koppar kaffe.

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Nu är det dags för en kopp kaffe. Samma för dig?