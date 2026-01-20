Dagensps.se
Weekend
Mat & Vin

Smör eller olivolja: valet som avgör hur kroppen åldras

Extra jungfruolivolja. Namnet låter religiöst, effekten är biologisk, men när det nyttigare än smör? (Foto: Pexels)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

Det handlar inte om dietkrig eller moralpanik i köket. Det handlar om vardag, fett, smör, olivolja och långsam biologi. Det du brer, steker och ringlar över maten varje dag påverkar hur hjärta, hjärna och celler mår om tio, tjugo och trettio år. Valet står oftast mellan smör och olivolja. Och ja, forskningen har bestämt sig.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS
När något både smakar bra och gör nytta uppstår alltid misstänksamhet. I onödan. (Foto: Pexels)

Fettet som jobbar i det tysta

Alla kroppar åldras. Frågan är hur snabbt och hur stökigt. En av de mest avgörande faktorerna är låggradig inflammation – den sortens slitage som inte känns i dag, men märks i morgon. Här skiljer sig smör och olivolja åt på ett ganska brutalt sätt, rapporterar NY Times.

Smör är rikt på mättat fett. Gott, traditionellt och effektivt för smaken. Men i större mängder bidrar det till högre LDL-kolesterol och ett inflammatoriskt påslag i kroppen. Olivolja, särskilt extra jungfru, innehåller i stället enkelomättade fettsyror och polyfenoler som verkar antiinflammatoriskt. Det är skillnaden mellan att spä på brasan och att hålla elden under kontroll.

Läs även: Föreläsaren som inte vill bli presenterad

Flytande guld enligt marknadsföringen. Stabilt fett enligt forskningen. (Foto: Pexels)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Hjärtat minns vad du åt

I stora långtidsstudier från Medelhavsområdet ser man samma mönster om och om igen. Personer som använder olivolja som huvudsakligt fett lever längre och har lägre risk för hjärtinfarkt, stroke och andra klassiska ålderssjukdomar.

I en uppmärksammad spansk studie minskade risken för hjärt- och kärlhändelser med cirka trettio procent hos personer som åt Medelhavskost med generösa mängder extra jungfruolivolja, jämfört med en fettsnål kost. Smör fanns inte med som hjälte i den berättelsen.

ANNONS

Läs även: Så dog veganismen – ja det är äntligen sant!

Hjärnan vill också åldras långsamt

Åldrande är inte bara rynkor och stel nacke. Det är också minne, koncentration och risken för demens. Även här pekar forskningen åt samma håll. Regelbunden konsumtion av olivolja har kopplats till lägre risk att dö i demens och neurodegenerativa sjukdomar.

Förklaringen ligger i kombinationen av nyttiga fetter och antioxidanter som skyddar nervceller och blodkärl. Smör bidrar med energi och smak. Olivolja bidrar med skydd.

Det här är inget superlivsmedel. Det är bara väldigt pålitligt. (Foto: Pexels)

Kalorierna är inte problemet

Ett vanligt argument mot olivolja är kalorierna. En matsked innehåller runt 120 kalorier. Sant. Men kroppen bryr sig mer om kvalitet än om matematik. När olivolja ersätter smör, margarin eller majonnäs förbättras fettprofilen i kosten. Resultatet blir inte viktuppgång, utan ofta motsatsen på sikt.

För de flesta räcker en till fyra matskedar per dag. Inte som kur. Som rutin.

Ett vardagsval med långt minne

ANNONS

Smör är inte gift. Olivolja är inte magi. Men om valet görs varje dag, år efter år, spelar det roll. Kroppen är långsint. Den bokför allt.

Och när det gäller hur vi åldras verkar den föredra oliver framför kor.

Därför saboterar du din vattenkokare varje morgon

Du tror att du gör något smart och snabbt. I själva verket sliter du ut din vattenkokare, försämrar smaken på kaffet och häller i dig sämre vatten än
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HälsaMatolivoljaVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

ANNONS
Trött på slöa knivar? Vässa snabbt och enkelt med Knivbrev

Hos oss blir såväl billiga som dyra knivars egg som nya igen – oavsett hur misskötta eller trasiga de är när du skickar in dem. Beställ idag så skickar vi ditt Knivbrev nästkommande vardag.

Beställ Knivbrev redan idag
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS