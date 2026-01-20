Smör eller olivolja: valet som avgör hur kroppen åldras

Akobo Minerals, Norges enda noterade guldbolag, har nått ett avgörande steg i bolagets utveckling. Under det tredje kvartalet levererade bolaget för första gången positivt EBITDA, efter 15 års arbete med att bygga vad som nu är den första nya guldgruvan i Etiopien sedan 1993. Arbetet med gruvan har bedrivits i ett område som länge betraktats …

Hjärtat minns vad du åt

I stora långtidsstudier från Medelhavsområdet ser man samma mönster om och om igen. Personer som använder olivolja som huvudsakligt fett lever längre och har lägre risk för hjärtinfarkt, stroke och andra klassiska ålderssjukdomar.

I en uppmärksammad spansk studie minskade risken för hjärt- och kärlhändelser med cirka trettio procent hos personer som åt Medelhavskost med generösa mängder extra jungfruolivolja, jämfört med en fettsnål kost. Smör fanns inte med som hjälte i den berättelsen.

Hjärnan vill också åldras långsamt

Åldrande är inte bara rynkor och stel nacke. Det är också minne, koncentration och risken för demens. Även här pekar forskningen åt samma håll. Regelbunden konsumtion av olivolja har kopplats till lägre risk att dö i demens och neurodegenerativa sjukdomar.

Förklaringen ligger i kombinationen av nyttiga fetter och antioxidanter som skyddar nervceller och blodkärl. Smör bidrar med energi och smak. Olivolja bidrar med skydd.

Det här är inget superlivsmedel. Det är bara väldigt pålitligt. (Foto: Pexels)

Kalorierna är inte problemet

Ett vanligt argument mot olivolja är kalorierna. En matsked innehåller runt 120 kalorier. Sant. Men kroppen bryr sig mer om kvalitet än om matematik. När olivolja ersätter smör, margarin eller majonnäs förbättras fettprofilen i kosten. Resultatet blir inte viktuppgång, utan ofta motsatsen på sikt.

För de flesta räcker en till fyra matskedar per dag. Inte som kur. Som rutin.

Ett vardagsval med långt minne

Smör är inte gift. Olivolja är inte magi. Men om valet görs varje dag, år efter år, spelar det roll. Kroppen är långsint. Den bokför allt.

Och när det gäller hur vi åldras verkar den föredra oliver framför kor.