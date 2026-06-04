Kan ett glas pinot noir i kön till charken påverka aktiekursen?

Vad det betyder för kundlojaliteten

Dagens PS har länge följt maktkampen i hyllorna, senast när Ica ökade och Axfood knappade in. Den här trenden handlar om samma sak med andra medel.

När en butik blir mötesplats stiger besöksfrekvensen, snittkvittot och lojaliteten. Premiumkategorier som ost och chark har högre marginal än baslivsmedel, och ett provsmakat glas säljer ofta flaskan i Systembolaget bredvid.

Det blir mer komplext på börsen

Här finns en hake för aktiejägaren. Ica Gruppen är utköpt och går inte att handla. Effekten landar i stället hos Stockholmsbörsens enda noterade matkedja, Axfood. Realtid har beskrivit hur Axfood redan flåsar Ica i nacken, och upplevelsehandeln kan bli nästa front.

Lyckas Ica differentiera sig på upplevelse pressas Willys och Hemköp att svara, vilket kan tynga marginaler som redan är hårt klämda av lågprispress från Lidl.

Praktiken sätter också käppar i hjulet. Den som druckit ett glas kan inte köra hem matkassen, utan får ta bussen eller låta bilen stå. Det begränsar hur stor del av kundgruppen konceptet faktiskt når.

Vinbaren är PR-vänlig men marginell för resultatet på kort sikt. I synnerhet då flaskorna inte går att köpa till god marginal direkt i butiken. Den verkliga signalen här är att matjättarna nu konkurrerar mer konkret med upplevelse, inte bara pris. För den som förstår kundservice har det alltid varit just så.

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