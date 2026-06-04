Han sålde sitt glassbolag för miljarder – nu vill han ha tillbaka sin själ

När verkligheten hann ikapp

Under många år fungerade kompromissen förvånansvärt väl. Ben & Jerry’s fortsatte att lansera glass med politiska budskap. Unilever tjänade pengar. Kunderna köpte glass. Men de senaste åren har relationen försämrats dramatiskt.

Den avgörande brytpunkten kom 2021 när Ben & Jerry’s beslutade att sluta sälja sina produkter på israeliska bosättningar på ockuperad mark. Beslutet utlöste en global konflikt.

Flera amerikanska delstater reagerade kraftigt. Investerare blev nervösa. Jurister började fakturera på löpande band. Politiker såg en möjlighet att markera. Plötsligt handlade Ben & Jerry’s inte längre om cookie dough och karamellsås.

ANNONS

Bakom färgglada glassförpackningar pågår en av näringslivets mest ovanliga maktstrider. (Foto: Ben & Jerry’s/Instagram)

ESG möter verkligheten

Under det senaste decenniet har många företag velat framstå som värderingsdrivna. Det har varit relativt enkelt att skriva hållbarhetsrapporter, prata om inkludering och sätta klimatmål till år 2040.

Men Ben & Jerry’s illustrerar vad som händer när ett företag börjar ta ställning i frågor där människor faktiskt tycker olika. Investerare vill ha stabilitet. Styrelser vill minimera risker. Kommunikationsavdelningar vill undvika rubriker. Aktivister vill ofta motsatsen.

Enligt Ben Cohen har koncernen gradvis försökt begränsa bolagets möjligheter att uttala sig i politiska frågor. Enligt Unilever handlar det om att säkerställa att verksamheten följer lagar och interna riktlinjer.

I en intervju med New York Magazine talar han om företagets uppdrag nästan som om han fortfarande satt bakom kassan i Vermont. Han beskriver affärer som något större än vinstmaximering. Som ett verktyg för samhällsförändring. Det är en syn som många entreprenörer beundrar men som få börsbolag bygger sina verksamheter kring.

Ett företag eller en rörelse?

Det mest fascinerande med Ben & Jerry’s är kanske att företaget fortfarande beter sig mer som en aktiviströrelse än som ett livsmedelsbolag. Varumärket har engagerat sig i allt från klimatfrågor och rasism till flyktingpolitik och kriminalvård. För vissa kunder är det exakt därför de älskar företaget.

ANNONS

Unilever är en global koncern med hundratals varumärken, verksamhet i över 190 länder och miljarder konsumenter. För ett sådant företag är förutsägbarhet ofta mer värdefull än aktivism. Ben Cohen verkar fortfarande tro motsatsen.

Ben Cohen anser att Unilever har tappat bort företagets ursprungliga idé.

Glasskriget fortsätter

Konflikten mellan Ben & Jerry’s och Unilever är fortfarande långt ifrån över. Juridiska processer pågår. Offentliga utspel fortsätter. Båda sidor hävdar att de försvarar företagets ursprungliga uppdrag. Men oavsett hur tvisten slutar har den redan blivit en av de mest intressanta berättelserna om företagsstyrning på många år.

Vad är egentligen ett företag värt om det förlorar det som gjorde det speciellt från början? Och kan man någonsin köpa tillbaka en själ som redan har sålts?