Du tror att du gör något smart och snabbt. I själva verket sliter du ut din vattenkokare, försämrar smaken på kaffet och häller i dig sämre vatten än nödvändigt. Allt sker före klockan åtta, helt utan ångest och med full konsekvens.
Därför saboterar du din vattenkokare varje morgon
Gammalt vatten är inte neutralt
Att låta vatten stå kvar i vattenkokaren och koka det igen känns oskyldigt. Det är det inte. Varje uppkok förändrar vattnets sammansättning. Smaken blir platt, ibland metallisk, ibland bara märklig. Vattnet tappar friskhet och börjar bete sig som något som borde ha hällts ut i går.
Läs även: Du äter detta ämne varje vecka – forskare ser ökad cancerrisk
Kalken tar över långsamt men säkert
När vatten får stå kvar ökar kalkavlagringarna. Det syns inte direkt, men de byggs upp lager för lager. Värmeelementet får jobba hårdare, apparaten blir långsammare och livslängden kortare. Det är inget mysterium. Det är ren vardagsfysik.
Att fylla på med ljummet kranvatten för att spara några sekunder är en klassiker. Tyvärr är det också ett säkert sätt att få mer kalk och sämre kvalitet på vattnet. Kallt vatten är alltid rätt val, även när du har bråttom.
Läs även: Så dog veganismen – ja det är äntligen sant!
Den bortglömda rutinen som gör skillnad
Töm vattenkokaren efter varje användning. Avkalka den regelbundet. Följ maxmarkeringen. Det är inga livsstilsval, det är grundläggande hyfs mot en apparat som faktiskt gör sitt jobb varje dag.
Den fungerar exakt som den ska. Det är morgonrutinen som behöver justeras. Lite disciplin, mindre slarv – och både kaffet och maskinen tackar dig, tyst och effektivt.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan det tidiga 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
