Så slipper du den uslaste frukosten

En näringsrik frukost baserad på ägg kan göra underverk för ömma huvuden dagen efter. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 01 okt. 2025Publicerad: 01 okt. 2025

Få saker är lika laddade som frukosten. Är du en havregrynsätare som mår bra av att tugga långsamt? Eller en smygande Nutellamacka-typ som sedan skyller på ”stressad morgon”? Oavsett vem du är kan det vara läge att se över tallriken.

Enligt Berlingske och näringsrådgivaren Cecilie Sandvad får vi faktiskt hälften av vår energi från ultraprosesserad mat. Bara ordet ”ultra” låter mer sci-fi än aptitligt. Och forskningen håller med: i BMJ konstaterar forskare att ”hög konsumtion av ultra­processad mat är konsekvent kopplad till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, psykiska besvär och förtida död”. Harvard är lika tydliga: ”De som åt mest ultraprosesserad mat hade fyra procent högre risk att dö i förtid än de som åt minst.”

Vad är egentligen problemet

En ostmacka eller en tallrik yoghurt känns harmlöst. Men Sandvad menar att mycket av det vi kallar ”klassisk frukost” snarare är en kemilåda i miniformat. Brödet kan vara laddat med konserveringsmedel, yoghurten fylld av emulgeringsmedel som ställer till det i magen och baconet kryddat med nitritt – som i kroppen förvandlas till nitrosaminer. Inte så gott längre.

Och det är inte bara en nordisk dietist som slår larm. En systematisk översikt av 43 studier fann att 37 av dem visade tydliga samband mellan hög konsumtion av ultraprosesserad mat och sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. I Oxford-studien som publicerades i Nature Medicine gick man ännu längre: deltagarna åt helt enkelt fler kalorier när de serverades ultraprosesserade produkter – trots att måltiderna såg ut och smakade ungefär som de ”riktiga” alternativen.

frukost
Många unga föräldrar oroar sig över att inte kunna ge barnen frukost. (Foto: TT)
Farliga favoriter på morgonbordet

Sandvad pekar ut några särskilda syndare som gärna får stanna i hyllan:

  • Bröd från butiken med tillsatta konserveringsmedel.
  • Sylt som mer liknar en sockerlösning än bär.
  • Fruktyoghurt som smakar hallon men innehåller mer laboratorium än sommaräng.
  • Bacon med nitritt – ett ord som låter som namnet på en obskyr heavy metal-grupp men som i värsta fall kan bidra till cancer.

Så äter du dig på rätt sida av 80–20-regeln

Det är inte hela världen att äta något ultraprosesserat ibland. Sandvad föreslår den så kallade 80–20-regeln. Alltså: låt åttio procent av energin komma från riktiga råvaror – de sista tjugo får vara croissant, färdigjuice eller den där syltmackan som smakar barndom.

Din nya frukostvän

Om du vill vakna som en hälsoguru kan du i stället gå på det här spåret:

  • Havregryn och mjölk.
  • Knäckebröd.
  • Ost.
  • Ägg.
  • Honung.

Enkelt, billigt och fritt från konstiga E-nummer. Och du slipper känna att du startat dagen med en blandning av laboratorium och snabbköp.

helgfrukost
Frukosten på helgen är den måltid svenskarna allra minst vill spara in på. (Foto: TT)

Perfect Weekend Guide: Bästa frukosten utan konstiga tillsatser

  • Havregrynsgröt med en klick honung.
  • Knäckebröd med lagrad ost och gurka.
  • Kokt ägg och en kopp kaffe.
  • Ett glas vatten i stället för färdig juice.

Perfekt att starta dagen med – och du slipper känna att du ätit en kemilektion till frukost.

Vill du läsa mer om mat och resor? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna eller Nu blir fredagsmyset billigare igen eller Krönika: Tåget kommer att överleva.

Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

