Så slipper du den uslaste frukosten

Enligt Berlingske och näringsrådgivaren Cecilie Sandvad får vi faktiskt hälften av vår energi från ultraprosesserad mat. Bara ordet ”ultra” låter mer sci-fi än aptitligt. Och forskningen håller med: i BMJ konstaterar forskare att ”hög konsumtion av ultra­processad mat är konsekvent kopplad till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar, psykiska besvär och förtida död”. Harvard är lika tydliga: ”De som åt mest ultraprosesserad mat hade fyra procent högre risk att dö i förtid än de som åt minst.”

Vad är egentligen problemet

ANNONS

En ostmacka eller en tallrik yoghurt känns harmlöst. Men Sandvad menar att mycket av det vi kallar ”klassisk frukost” snarare är en kemilåda i miniformat. Brödet kan vara laddat med konserveringsmedel, yoghurten fylld av emulgeringsmedel som ställer till det i magen och baconet kryddat med nitritt – som i kroppen förvandlas till nitrosaminer. Inte så gott längre.

Och det är inte bara en nordisk dietist som slår larm. En systematisk översikt av 43 studier fann att 37 av dem visade tydliga samband mellan hög konsumtion av ultraprosesserad mat och sjukdomar som fetma, typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. I Oxford-studien som publicerades i Nature Medicine gick man ännu längre: deltagarna åt helt enkelt fler kalorier när de serverades ultraprosesserade produkter – trots att måltiderna såg ut och smakade ungefär som de ”riktiga” alternativen.