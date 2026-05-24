Dagens PS
JUST NU:

Trump: Snart öppnar Hormuzsundet igen

Dagensps.se
Börs & Finans

Centralbanker dammsuger marknaden på guld

guld
Centralbanker hamstrar guld i en takt som aldrig tidigare skådats. (Foto: Pixabay)

Det råder guldrusch hos världens centralbanker, som hamstrar guld i en takt som beskrivs som rekordartad.

Under årets första kvartal säkrade institutionerna hela 244 ton netto guld, en ökning med tre procent jämfört med samma period förra året och hela 17 procent mot för ett år sedan, visar siffror från World Gold Council.

Det är ett djupt strukturellt skifte i det globala finansiella systemet där förtroendet för traditionella pappersvalutor, så kallade fiatvalutor, sviktar alltmer.

I spetsen för köpfesten syns länder som Kina, Indien och Polen som aktivt bygger ut sina guldreserver för att säkra finansiell stabilitet och motståndskraft mot yttre chocker. Det geopolitiska läget, präglat av krig, sanktioner och handelskonflikter, gör guld attraktivt medan förtroendet för dollarn sjunker.

Läs mer: Banker tror på billigare guld – men inte på lång sikt DagensPS

Därför är det guldyra i världen

Till skillnad från statsobligationer eller utländska valutor har fysiskt guld ingen motpartsrisk – det kan inte frysas eller raderas ut av en utländsk makt med ett knapptryck.

”Efter flera decennier där ädelmetallen spelade en mindre roll i det internationella monetära systemet har den därmed gjort comeback”, skriver Business AM om guldfebern som råder på centralbankerna.

En stor del av aktiviteten sker dessutom under radarn. En betydande andel av centralbankernas transaktioner är oredovisade, vilket tyder på att flera tunga aktörer vill flytta sina tillgångar bort från dollarns inflytande utan att väcka uppmärksamhet på världsmarknaden. Kina har under en längre tid anklagats av analytiker för att dölja de verkliga volymerna av sina guldinköp för att successivt minska sitt beroende av det amerikanska finansiella systemet.

Turkiet avviker från global trend

Samtidigt agerar inte alla centralbanker likadant. Turkiet har exempelvis valt att sälja av delar av sina guldreserver under perioden, men detta har gjorts av rent specifika likviditetsskäl för att stötta den inhemska ekonomin snarare än ett minskat intresse för tillgången. Den övergripande globala trenden pekar entydigt uppåt.

Centralbankernas aptit på guld har också smittat av sig på privata aktörer, framför allt i Asien. Kinesiska investerare har flockats till guldmarknaden för att skydda sitt kapital mot fastighetskriser och svaga börser.

Läs mer: Guldpriset lyfter på nytt på hopp om Iran-avtal DagensPS

Räknar med ökade köp av guld

Denna monumentala efterfrågan från både stater och investerare väntas hålla ett stadigt köptryck under guldpriset under överskådlig framtid.

Goldman Sachs förutspår att centralbankernas guldköp bara kommer att öka, särskilt bland länder som inte är amerikanska Nato-allierade”, rapporterar Business AM.

Läs vidare: Guldmarknaden går in i ny tillväxtfas DagensPS

Läs även: Guld och silver rasar när dollarn gör comeback Realtid

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Ola Söderlund

Journalist med goda kunskaper inom privatekonomi, näringsliv och börs, bevakar även världspolitik. Gillar att förklara det enkelt – det som är svårt att förstå.

Mest lästa i kategorin