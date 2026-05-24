Centralbanker dammsuger marknaden på guld

Det är ett djupt strukturellt skifte i det globala finansiella systemet där förtroendet för traditionella pappersvalutor, så kallade fiatvalutor, sviktar alltmer.

I spetsen för köpfesten syns länder som Kina, Indien och Polen som aktivt bygger ut sina guldreserver för att säkra finansiell stabilitet och motståndskraft mot yttre chocker. Det geopolitiska läget, präglat av krig, sanktioner och handelskonflikter, gör guld attraktivt medan förtroendet för dollarn sjunker.

Därför är det guldyra i världen

Till skillnad från statsobligationer eller utländska valutor har fysiskt guld ingen motpartsrisk – det kan inte frysas eller raderas ut av en utländsk makt med ett knapptryck.

”Efter flera decennier där ädelmetallen spelade en mindre roll i det internationella monetära systemet har den därmed gjort comeback”, skriver Business AM om guldfebern som råder på centralbankerna.

En stor del av aktiviteten sker dessutom under radarn. En betydande andel av centralbankernas transaktioner är oredovisade, vilket tyder på att flera tunga aktörer vill flytta sina tillgångar bort från dollarns inflytande utan att väcka uppmärksamhet på världsmarknaden. Kina har under en längre tid anklagats av analytiker för att dölja de verkliga volymerna av sina guldinköp för att successivt minska sitt beroende av det amerikanska finansiella systemet.