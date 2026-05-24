Det råder guldrusch hos världens centralbanker, som hamstrar guld i en takt som beskrivs som rekordartad.
Centralbanker dammsuger marknaden på guld
Under årets första kvartal säkrade institutionerna hela 244 ton netto guld, en ökning med tre procent jämfört med samma period förra året och hela 17 procent mot för ett år sedan, visar siffror från World Gold Council.
Det är ett djupt strukturellt skifte i det globala finansiella systemet där förtroendet för traditionella pappersvalutor, så kallade fiatvalutor, sviktar alltmer.
I spetsen för köpfesten syns länder som Kina, Indien och Polen som aktivt bygger ut sina guldreserver för att säkra finansiell stabilitet och motståndskraft mot yttre chocker. Det geopolitiska läget, präglat av krig, sanktioner och handelskonflikter, gör guld attraktivt medan förtroendet för dollarn sjunker.
Läs mer: Banker tror på billigare guld – men inte på lång sikt DagensPS
Därför är det guldyra i världen
Till skillnad från statsobligationer eller utländska valutor har fysiskt guld ingen motpartsrisk – det kan inte frysas eller raderas ut av en utländsk makt med ett knapptryck.
”Efter flera decennier där ädelmetallen spelade en mindre roll i det internationella monetära systemet har den därmed gjort comeback”, skriver Business AM om guldfebern som råder på centralbankerna.
En stor del av aktiviteten sker dessutom under radarn. En betydande andel av centralbankernas transaktioner är oredovisade, vilket tyder på att flera tunga aktörer vill flytta sina tillgångar bort från dollarns inflytande utan att väcka uppmärksamhet på världsmarknaden. Kina har under en längre tid anklagats av analytiker för att dölja de verkliga volymerna av sina guldinköp för att successivt minska sitt beroende av det amerikanska finansiella systemet.
Turkiet avviker från global trend
Samtidigt agerar inte alla centralbanker likadant. Turkiet har exempelvis valt att sälja av delar av sina guldreserver under perioden, men detta har gjorts av rent specifika likviditetsskäl för att stötta den inhemska ekonomin snarare än ett minskat intresse för tillgången. Den övergripande globala trenden pekar entydigt uppåt.
Centralbankernas aptit på guld har också smittat av sig på privata aktörer, framför allt i Asien. Kinesiska investerare har flockats till guldmarknaden för att skydda sitt kapital mot fastighetskriser och svaga börser.
Läs mer: Guldpriset lyfter på nytt på hopp om Iran-avtal DagensPS
Räknar med ökade köp av guld
Denna monumentala efterfrågan från både stater och investerare väntas hålla ett stadigt köptryck under guldpriset under överskådlig framtid.
”Goldman Sachs förutspår att centralbankernas guldköp bara kommer att öka, särskilt bland länder som inte är amerikanska Nato-allierade”, rapporterar Business AM.
Läs vidare: Guldmarknaden går in i ny tillväxtfas DagensPS
Läs även: Guld och silver rasar när dollarn gör comeback Realtid