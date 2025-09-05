Stopp pressen. Så reagerade en neurolog i CNN när han fick se den senaste forskningen om maten som skyddar både hjärta och hjärna. Dieten som länge varit känd för att hålla hjärtat i trim verkar också kunna skydda hjärnan mot demens.
Maten som skyddar både hjärta och hjärna
Mer olivolja, mindre snabbmat
Medelhavskosten är egentligen inget nytt. Redan i årtionden har forskare hyllat kombinationen av fisk, grönsaker, frukt, fullkorn, olivolja och nötter. Det handlar om enkla råvaror som ger kroppen rätt fetter, vitaminer och mineraler – och som dessutom är rätt goda.
Forskare har nu följt över 5 700 personer i mer än 30 år. Resultatet visar att de som följt en strikt variant av medelhavsdieten hade upp till 35 procent lägre risk att drabbas av demens.
Gener som kan skrämma ditt hjärta och hjärna
Alla har inte samma utgångsläge. Bär du på två kopior av APOE4-genen är risken för Alzheimer högre än för andra. Men enligt studien hade just denna grupp mest att vinna på att välja en tallrik fylld med färska grönsaker och fisk framför korv och pommes. “Genet behöver inte avgöra ditt öde”, säger neurologen Richard Isaacson.
UNESCO och långsamma måltider
Middelhavskost är inte bara en diet, den är också kultur. UNESCO har listat den som immateriellt kulturarv, där man inte bara ser till maten utan också hela livsstilen. Det handlar om att äta tillsammans, ta sig tid vid bordet och laga mat på råvaror som odlats i närheten. Kanske är det just helheten som gör att kroppen – och hjärnan – mår så bra.
Så nästa gång du lagar middag: tänk färgglada tomater, grillad fisk och en skvätt olivolja. Det kan vara det enklaste sättet att investera i framtiden.
Så ska du äta för ett starkare hjärta och smartare hjärna
- Basen: grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter, nötter och olivolja.
- Komplement: fisk och skaldjur flera gånger i veckan, mejeriprodukter och kyckling i måttliga mängder.
- Sällan: rött kött och processad mat.
- Dryck: vatten som huvuddryck, vin i små mängder.
- Livsstilen: gemensamma måltider, långsam matlagning och socialt umgänge.
Perfect Weekend Guide: Medelhavskost och genforskning
- En ny studie i Nature Medicine visar att personer med två kopior av APOE4-genen, en stark riskfaktor för Alzheimer, minskade risken för demens med 35 procent genom att följa medelhavskost.
- Brittiska studier 2023 visade liknande resultat: upp till 23 procents minskad demensrisk för personer som följde dieten noggrant.
- MIND-dieten är en variant med extra fokus på hjärnan, där mörkgröna bladgrönsaker och bär lyfts fram.
- Forskare har sett att APOE4-bärare har en särskild metabolism som reagerar starkt på nyttiga näringsämnen i medelhavskost.
- En patientstudie visade att hjärnans hippocampus – minnescentrum – till och med kan växa i volym efter livsstilsförändringar.
- Medelhavskost handlar inte bara om maten. Motion, sömn, låg stress och socialt umgänge ingår i paketet.
- Forskningsbasen hotas: långvariga amerikanska hälsostudier riskerar att skrotas på grund av indragen finansiering.
Källa: Nature Medicine, CNN
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
