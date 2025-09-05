Maten som skyddar både hjärta och hjärna

Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Gener som kan skrämma ditt hjärta och hjärna

Alla har inte samma utgångsläge. Bär du på två kopior av APOE4-genen är risken för Alzheimer högre än för andra. Men enligt studien hade just denna grupp mest att vinna på att välja en tallrik fylld med färska grönsaker och fisk framför korv och pommes. “Genet behöver inte avgöra ditt öde”, säger neurologen Richard Isaacson.

UNESCO och långsamma måltider

Middelhavskost är inte bara en diet, den är också kultur. UNESCO har listat den som immateriellt kulturarv, där man inte bara ser till maten utan också hela livsstilen. Det handlar om att äta tillsammans, ta sig tid vid bordet och laga mat på råvaror som odlats i närheten. Kanske är det just helheten som gör att kroppen – och hjärnan – mår så bra.

ANNONS

Så nästa gång du lagar middag: tänk färgglada tomater, grillad fisk och en skvätt olivolja. Det kan vara det enklaste sättet att investera i framtiden.

“Middagen i Toscana: god för smaklökarna, ännu bättre för hippocampus. (Foto: TT)

Så ska du äta för ett starkare hjärta och smartare hjärna

Basen: grönsaker, frukt, fullkorn, baljväxter, nötter och olivolja.

Komplement: fisk och skaldjur flera gånger i veckan, mejeriprodukter och kyckling i måttliga mängder.

Sällan: rött kött och processad mat.

Dryck: vatten som huvuddryck, vin i små mängder.

Livsstilen: gemensamma måltider, långsam matlagning och socialt umgänge.

Perfect Weekend Guide: Medelhavskost och genforskning

En ny studie i Nature Medicine visar att personer med två kopior av APOE4-genen, en stark riskfaktor för Alzheimer, minskade risken för demens med 35 procent genom att följa medelhavskost.

Brittiska studier 2023 visade liknande resultat: upp till 23 procents minskad demensrisk för personer som följde dieten noggrant.

MIND-dieten är en variant med extra fokus på hjärnan, där mörkgröna bladgrönsaker och bär lyfts fram.

Forskare har sett att APOE4-bärare har en särskild metabolism som reagerar starkt på nyttiga näringsämnen i medelhavskost.

En patientstudie visade att hjärnans hippocampus – minnescentrum – till och med kan växa i volym efter livsstilsförändringar.

Medelhavskost handlar inte bara om maten. Motion, sömn, låg stress och socialt umgänge ingår i paketet.

Forskningsbasen hotas: långvariga amerikanska hälsostudier riskerar att skrotas på grund av indragen finansiering.

Källa: Nature Medicine, CNN

Läs även: Den dolda sanningen om färdigriven ost