Den dolda sanningen om färdigriven ost

Keimfälla i kyldisken

Den rivna påsosten är inte bara tekniskt trixad – den är också betydligt mer utsatt för bakterier. När man river en ost ökar ytan dramatiskt och skyddet från ostens naturliga skal försvinner. Då blir det rena julafton för coliforma bakterier och E. coli. Ofta ofarliga, men de gör att osten snabbare smakar som en misslyckad gympåse.

Och när det gäller mögel ska man inte låta sig luras. Skillnaden mellan en Roquefort och mögel i en halvöppen påse Edamer är ungefär som mellan en flaska Château Margaux och ett tetravin från närbutiken. Det förstnämnda är kultur, det senare potentiellt cancerframkallande.

Skyddsgasen som spricker

För att hålla möglet borta fyller producenterna påsarna med en skyddande gasblandning av kväve och koldioxid. Men så fort förpackningen inte är helt tät faller hela systemet. Då är det bara en tidsfråga innan osten får en päls som inte hör hemma på tallriken.

Den riktiga italienska pizzabagaren använder rivjärn – inte plastpåse. (Foto: Canva)

Så gör du istället

Det enklaste tipset är också det mest självklara: köp en bit ost och riv själv. En liten rivjärnsövning vid köksbänken ger bättre smak, högre status och starkare underarmar. Dessutom slipper du fundera på vad det där vita pudret egentligen är.

Vill du ändå ha lite genväg i vardagen kan du köra en hybridmodell: riv hälften själv, fyll ut med färdigriven. Då blir middagen både snabb och lite mer på riktigt.

Ett rivjärn i handen är bättre än tio påsar ost i kylen. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till perfekt riven ost

– Köp hela bitar av parmesan eller mozzarella och riv själv för bättre smak.

– Förvara ost lufttätt i kylen – oavsett om den är riven eller hel.

– Läs ingredienslistan. Färdigriven ost kan innehålla stärkelse och ibland färgämnen.

– Mögel på färdigriven ost = soptunnan direkt.

Källa: Chip.de