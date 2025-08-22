Vattenmelonsjuice är mer än en Instagramvänlig färgklick i glaset. Den är törstsläckande, fullproppad med vitaminer och kan till och med ge ditt hjärta en boost. Kort sagt – sommarens mest stilrena hälsodrink som gör att Aperol plötsligt känns som 2019.
Drick rosa – därför är vattenmelonsjuice nya Aperol
Vätskebalansen på topp
Vattenmelon består till över 90 procent av vatten. En kopp tärnad melon innehåller ungefär ett halvt glas vätska. Det gör frukten till sommarens bästa törstsläckare, särskilt efter en dag på stranden eller en svettig löprunda. Extra pluspoäng om du kombinerar juicen med lite salt – kroppen tackar genom att hålla kvar vätskan bättre.
Gratis rosa sportdryck
När du svettas förlorar du elektrolyter. De flesta köper då dyra plastflaskor med konstiga smaker av “tropical storm”. Men vattenmelonsjuice innehåller både magnesium och kalium – samma byggstenar som håller muskler och hjärna i trim. Med andra ord: ett naturligt återhämtningsdryck som dessutom ser bra ut i picknickkorgen.
Fullmatad med vitaminer
Glöm multivitamintabletter. I melonsaften får du vitamin A, vitamin C, folat och lutein på köpet. Allt det där som står på förpackningen till dyra tillskott – fast här serverat iskallt i ett glas.
Hjärtat jublar med rosa
Forskare älskar att prata om aminosyror, och vattenmelon innehåller både L-citrullin och L-arginin. Namnen låter som något från en kemibok, men i praktiken handlar det om bättre blodflöde, lägre blodtryck och en hjärt-kärlhälsa som inte får din vårdcentral att ringa. Lägg till antioxidanterna lykopen och betakaroten, så har du ett recept på en hjärtvänlig sommar.
Kan hjälpa vikten
Nej, vattenmelon är inte en mirakelkur som smälter bort glasskilona från juli. Men studier visar att de som äter eller dricker mycket vattenmelon tenderar att ha bättre kosthållning överlag. Dessutom är frukten mättande trots få kalorier. Och vill du imponera på dina foodie-vänner kan du även pickla skalet eller rosta kärnorna.
Slutsats om Vattenmelonsjuice
Vattenmelonsjuice är inte bara en färgglad dryck för Instagramflödet. Den är en smart, naturlig törstsläckare fylld med vitaminer, mineraler och antioxidanter. Den kan sänka blodtrycket, stärka hjärtat, ge kroppen vätska och hjälpa dig återhämta dig efter träning. Kort sagt – en bättre vardagsdricka än energidrycken du köper på Pressbyrån.
Perfect Weekend Guide: Vattenmelonsjuice
- Perfekt törstsläckare: Består till över 90 procent av vatten.
- Naturlig sportdryck: Innehåller elektrolyter som kalium och magnesium.
- Hjärtvänlig: Fylld med antioxidanter och aminosyror som stärker blodflödet.
Läs även: Så farligt är det att dricka vatten som legat och jäst i bilen
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Vattenmelonsjuice är mer än en Instagramvänlig färgklick i glaset. Den är törstsläckande, fullproppad med vitaminer och kan till och med ge ditt hjärta en boost. Kort sagt – sommarens mest stilrena hälsodrink som gör att Aperol plötsligt känns som 2019. Vätskebalansen på topp Vattenmelon består till över 90 procent av vatten. En kopp tärnad melon …
