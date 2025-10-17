Dagensps.se
Weekend
Mat & Vin

Glöm barndomstraumat – dagens rotfrukter smakar som dessert

Barndomens trauma: överkokt kål. Vuxenlivets glädje: ugnsrostad lycka. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 18 okt. 2025Publicerad: 18 okt. 2025

Minns du barndomens överkokta rotfrukter: kålrot, morötter som smakade jord och rödbetor som luktade gymnastiksal? Glöm det. Dagens svenska rotfrukter har blivit sötare, snällare och mer smakrika än någonsin – tack vare modern växtförädling, smartare odling och lite hjälp från forskarna på SLU och Örebro universitet.

Från kåldoft till karamell

Bakom den nya smaken ligger något så torrt som förädling. Bönder och fröföretag har i decennier korsat fram grönsakssorter som ska passa moderna smaklökar. Resultatet? Snällare morötter, sötare rödbetor och en vitkål som smakar mer picklad lycka än vinterångest.

“Om du tycker att kål smakar bättre i dag än på 80-talet så har du helt rätt”, säger Claus Bech, chef på fröföretaget Bejo, till DR. “Vi har förädlat bort en stor del av bitterheten.”

I folkhemmet skulle kålen koka tills den gav upp. I dag wokas den lätt, serveras med misosmör och toppas med rostade nötter.

Barndomens trauma: överkokt kål. Vuxenlivets glädje: ugnsrostad lycka. (Foto: Canva)
När rotfrukter blev finkultur

Vitkålen, en gång en trist lagringsgrönsak, har blivit en stjärna i bistroköken. Moroten smakar som lördagsgodis och serveras helrostad med brynt smör. Rödbetan dyker upp i finrummen – gärna randig, gärna i carpaccioform.
Till och med kålroten, tidigare något man bara såg i rotmos, har fått revansch. Den dyker upp på toppkrogar som Adam/Albin och Agrikultur, gärna i tunna skivor med citron och olivolja.

Men det finns en baksida

Bitterämnena som förr gav karaktär skyddade också växterna mot insekter och sjukdomar. Nu när vi sötat bort dem har grönsakerna blivit känsligare – och mer beroende av växtskydd.

“Vi gjorde grönsakerna godare men också svagare”, säger Bech.

Rödbetan gör comeback, nu med randigt mönster och självförtroende. (Foto: Canva)

Dags för en bitter comeback

I dag försöker svenska odlare hitta tillbaka till balansen. För det är inte bara socker som ger smak – det är kontrast. Som i kaffe, choklad och IPA-öl.
Allt fler kockar vill nu ha mer pang i råvarorna. De letar fram gamla frölinjer och odlar sorter med lite mer bett i.

Och nu kommer även vetenskapen till undsättning

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, driver projekt där man testar och smakprofilerar olika svenska grönsakssorter för att ta fram varianter med bättre smakegenskaper. Forskarna bakom Smakjakten försöker dessutom skapa ett nytt “smakmått” för grönsaker som morot, kål och lök – så att odling och smak faktiskt kan kopplas ihop.

Även Örebro universitet har visat att det inte bara är genetik som påverkar smaken – utan även ljuset. Genom att justera UV-nivån i växthus kan man bokstavligen tweaka smaken på örter och grönsaker.

Brysselkålen har slutat lukta skolbespisning – nu rostas den i smör och toppas med honung som en grön liten lyxbit. (Foto: Canva)
Från skolmatsal till stjärnkrog

Skillnaden är inte bara genetisk – det handlar också om hur vi lagar maten.
Ingen kokar längre vitkål i tre timmar. Vi syrar, picklar, bakar och rostar.
Vi har gått från husmanskostens bruna sås till nordisk gastronomis gröna guldålder.

Så nästa gång någon säger att de inte gillar kål – bjud dem på en ugnsrostad kålrot med smör, citron och flingsalt. Det är Sveriges nya comfort food.

Palsternackan har gått från anonym rot i söndagssteken till höstens krämiga huvudroll – gärna med brynt smör och lite flingsalt. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Fem svenska rotfrukter som gått från straff till stjärna:

Vitkål – nu picklad, grillad och ofta på menyn på trendkrogar.
Kålrot – comeback-kung i både rotmos och fine dining.
Morot – sötare än någonsin, ibland nästan för mycket.
Rödbeta – randig, gul eller klassisk – numera en kulinarisk kändis.
Palsternacka – förr en bifigur, nu en huvudroll i höstgrytor.

Källor: DR, Bejo Danmark, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet.

Källor: DR, Bejo Danmark, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet.



GrönsakerMat & VinMatlagningRåvaror
Viggo Cavling
Viggo Cavling

