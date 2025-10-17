Glöm barndomstraumat – dagens rotfrukter smakar som dessert

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

När rotfrukter blev finkultur

Vitkålen, en gång en trist lagringsgrönsak, har blivit en stjärna i bistroköken. Moroten smakar som lördagsgodis och serveras helrostad med brynt smör. Rödbetan dyker upp i finrummen – gärna randig, gärna i carpaccioform.

Till och med kålroten, tidigare något man bara såg i rotmos, har fått revansch. Den dyker upp på toppkrogar som Adam/Albin och Agrikultur, gärna i tunna skivor med citron och olivolja.

Men det finns en baksida

Bitterämnena som förr gav karaktär skyddade också växterna mot insekter och sjukdomar. Nu när vi sötat bort dem har grönsakerna blivit känsligare – och mer beroende av växtskydd.

ANNONS

“Vi gjorde grönsakerna godare men också svagare”, säger Bech.

Läs även: Lyxväskan ute – men lyxresan lever, Realtid

Rödbetan gör comeback, nu med randigt mönster och självförtroende. (Foto: Canva)

Dags för en bitter comeback

I dag försöker svenska odlare hitta tillbaka till balansen. För det är inte bara socker som ger smak – det är kontrast. Som i kaffe, choklad och IPA-öl.

Allt fler kockar vill nu ha mer pang i råvarorna. De letar fram gamla frölinjer och odlar sorter med lite mer bett i.

Och nu kommer även vetenskapen till undsättning

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, driver projekt där man testar och smakprofilerar olika svenska grönsakssorter för att ta fram varianter med bättre smakegenskaper. Forskarna bakom Smakjakten försöker dessutom skapa ett nytt “smakmått” för grönsaker som morot, kål och lök – så att odling och smak faktiskt kan kopplas ihop.

Även Örebro universitet har visat att det inte bara är genetik som påverkar smaken – utan även ljuset. Genom att justera UV-nivån i växthus kan man bokstavligen tweaka smaken på örter och grönsaker.

Brysselkålen har slutat lukta skolbespisning – nu rostas den i smör och toppas med honung som en grön liten lyxbit. (Foto: Canva)

ANNONS

Från skolmatsal till stjärnkrog

Skillnaden är inte bara genetisk – det handlar också om hur vi lagar maten.

Ingen kokar längre vitkål i tre timmar. Vi syrar, picklar, bakar och rostar.

Vi har gått från husmanskostens bruna sås till nordisk gastronomis gröna guldålder.

Så nästa gång någon säger att de inte gillar kål – bjud dem på en ugnsrostad kålrot med smör, citron och flingsalt. Det är Sveriges nya comfort food.

Palsternackan har gått från anonym rot i söndagssteken till höstens krämiga huvudroll – gärna med brynt smör och lite flingsalt. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide: Fem svenska rotfrukter som gått från straff till stjärna:

• Vitkål – nu picklad, grillad och ofta på menyn på trendkrogar.

• Kålrot – comeback-kung i både rotmos och fine dining.

• Morot – sötare än någonsin, ibland nästan för mycket.

• Rödbeta – randig, gul eller klassisk – numera en kulinarisk kändis.

• Palsternacka – förr en bifigur, nu en huvudroll i höstgrytor.

Källor: DR, Bejo Danmark, Sveriges lantbruksuniversitet, Örebro universitet.

Vill du läsa mer om mat och restauranger? Då rekommenderar vi vår livsstilssatsning Perfect Weekend, där du bland annat kan du läsa om Största studien någonsin: Överviktiga är inte lata – bara hungriga och Viggo testar Agrikultur och livet under Guldbron.







ANNONS