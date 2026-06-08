En gamla ungsform stod i köksskåpet hemma hos mormor bredvid kaffekopparna, användes till gratänger och äppelkakor och överlevde både söndagsmiddagar och barnkalas. Nu kan samma typ av ugnsform säljas för tiotusentals kronor.
Mormors gamla ugnsform kan vara värd en förmögenhet
Vi har tidigare skrivit om auktioner och hur svenska hem fortfarande gömmer oväntade auktionsfynd. Allt från gamla Rolex-klockor och teakmöbler till porslin, lampor och designklassiker har ökat kraftigt i värde. Nu har turen kommit till något betydligt mer oväntat: köksutrustningen.
Auktionshusen letar efter nästa fynd
Intresset för vintage har exploderat de senaste åren. En generation som växte upp med massproducerade produkter söker nu det unika, det hållbara och det som har en historia.
Resultatet är att föremål som en gång betraktades som helt vanliga vardagsprylar plötsligt får nytt liv på auktionsmarknaden.
Precis som med Bruno Mathsson-fåtöljer, gamla Stringhyllor och klassiska lampor handlar det ofta om samma tre faktorer: kvalitet, begränsad tillgång och nostalgi.
Från gratängform till samlarobjekt
Amerikanska Pyrex blev ett självklart inslag i många hem under 1950- och 1960-talen. De färgglada skålarna och ugnsformarna var byggda för att hålla och kunde användas i både ugn, kyl och frys.
Många minns dem från mor- eller farföräldrarnas kök. Det som då var en praktisk hushållsprodukt har i dag blivit ett samlarobjekt.
Särskilt serier som Butterprint, Pink Daisy och Colonial Mist lockar köpare världen över. På samlarsajter och auktioner kan enstaka delar säljas för flera tusen kronor.
Från kräftfat till miljonklipp – därför ska du aldrig slänga något igen
Ett slitet kräftfat, en bortglömd tavla eller en dammig byrå kan vara närmare ett miljonklipp än du tror. På Stockholms Auktionsverk passerar varje år
Sexsiffriga priser förekommer
De allra mest sällsynta exemplaren når nivåer som få förknippar med köksutrustning.
Ett komplett set från den ovanliga serien First Green Fern har lagts ut till försäljning för motsvarande omkring 100 000 svenska kronor.
Det är ungefär samma pris som många betalar för en begagnad bil.
Förklaringen är enkel. De äldre modellerna tillverkades i opalglas och dekorerades med avancerade mönster som var betydligt dyrare att producera än dagens enklare glasprodukter. När produktionen förändrades under 1980-talet försvann många modeller från marknaden.
Kvar blev ett begränsat antal exemplar som samlare nu jagar.
Betalade 20 kronor på loppis – 40 år senare fick hon 2,4 miljoner
Det som står längst in i skåpet, längst upp på vinden eller längst bak i gästrummet eller på en loppis är ofta det mest intressanta. I snart 45 år har
Kolla vinden innan du åker till återvinningen
Fenomenet är inte unikt för Pyrex. Auktionshus rapporterar regelbundet om föremål som gått från vardagsobjekt till investeringsobjekt.
Det som gör marknaden så fascinerande är att värdet ofta finns där ingen letar. Inte i bankfacket utan i köksskåpet, på vinden eller längst in i sommarstugan.
Perfect Weekend Guide: Så känner du igen ett möjligt auktionsfynd:
- Färgglada Pyrex-formar från 1950- till 1970-talet.
- Originalmärkning på undersidan.
- Kompletta set är värda mer än enstaka delar.
- Ovanliga mönster och färger lockar flest samlare.
- Skick är avgörande – repor och nagg sänker värdet kraftigt.
Nästa gång du städar ur ett dödsbo eller hjälper dina föräldrar att rensa köket kan det vara klokt att tänka efter en extra gång innan något hamnar på återvinningscentralen. Det som ser ut som en gammal gratängform kan visa sig vara betydligt mer värdefullt än middagen som en gång serverades i den.
Han hittar miljonerna i svenskarnas skräprum
I en tid när kapital jagar tech, fastigheter och AI sitter lugnt kvar i en äldre affärsmodell. Fysiska föremål ibland i svenskarnas skräprum.