Generation Foodora: unga beställer hämtpizza hellre än kokar pasta

Folkhälsomyndigheten ser en oroande utveckling med hämtpizza

ANNONS

Samtidigt kommer allt fler varningssignaler från svenska myndigheter. Folkhälsomyndigheten konstaterade tidigare i år att vuxnas matvanor fortsätter att utvecklas i fel riktning. Färre äter tillräckligt med frukt och grönsaker samtidigt som övervikt och obesitas fortsätter att öka i befolkningen.

Livsmedelsverkets undersökningar visar dessutom att unga svenskar äter betydligt mindre frukt och grönt än rekommenderat. Många får också i sig för mycket energität mat med högt innehåll av salt, socker och fett.

Det betyder inte att en fredagspizza är ett problem. Problemet uppstår när fredagspizzan flyttar in permanent och får sällskap av måndagsburgaren och onsdagssushin.

Appar och rabatter lockar

Forskarna bakom den brittiska studien pekar på samma sak som många svenska konsumenter känner igen.

Det är nästan omöjligt att undvika frestelserna.

”Köp en betala för en.”

”Fri leverans.”

”Tjugo procent rabatt i kväll.”

ANNONS

Erbjudandena dyker upp exakt när hungern slår till.

Karolinska Institutet har dessutom visat att unga människor möter stora mängder reklam för ohälsosam mat i sociala medier. Det handlar om en ständig ström av bilder, filmer och erbjudanden som påverkar våra val mer än vi kanske vill erkänna.

När maten kommer hem till dig blir det svårare att motivera en kväll framför spisen. (Foto: Canva)

När matlagning blir en bortglömd färdighet

Många unga efterlyser själva bättre kunskaper om matlagning.

Det är kanske inte så konstigt.

Tidigare generationer lärde sig laga mat hemma. Dagens unga har vuxit upp med möjligheten att få nästan vilken måltid som helst levererad till dörren.

Samtidigt har arbetslivet förändrats. Fler bor ensamma, fler arbetar oregelbundna tider och färre samlas runt middagsbordet varje kväll.

Resultatet blir att matlagning riskerar att förvandlas från vardagskunskap till hobby.

ANNONS

Inte bara en fråga om hämtpizza

Det handlar egentligen om något större än hamburgare och pizza.

När vi slutar laga mat försvinner också något annat: kunskapen om råvaror, känslan för smaker och den sociala ritual som middagen länge varit.

Bekvämlighet är fantastiskt. Men ibland kan den bli lite för bra på sitt jobb.

Och kanske är det därför som den mest radikala handlingen för en 25-åring år 2026 inte är att beställa via ännu en app.

Utan att gå hem och laga en köttfärssås från grunden.