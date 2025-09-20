Den gyllene drycken som tar över hösten

Det ser snyggt ut i flödet. Men fungerar det verkligen mot förkylning, eller är det mest en flytande accessoar för folk som redan har linnebyxor och egen yogamatta.

Gurkmejalatte: lika gult som höstlöven men dyrare än en Alvedon. (Foto: Pixabay)

Forskarnas dom över drycken

Curcumin, det aktiva ämnet i gurkmeja, har i flera studier visat sig kunna dämpa inflammation, förbättra blodfetter och kanske till och med minska risken för typ 2-diabetes. En studie på prediabetiker visade faktiskt färre sjukdomsfall bland de som fick curcumin än i placebogruppen. Men här kommer twisten: kroppen lyckas nästan inte alls ta upp ämnet.

“Biotillgängligheten är för låg. Det betyder att man knappt ser några effekter på människor trots höga doser”, säger forskaren Purusotam Basnet vid Universitetet i Tromsø till Forskning.no.

Detta bekräftas i en rad översiktsartiklar. Ja, gurkmeja är spännande, men nej, det är ännu inte en medicin. Snarare en forskningsdröm som krockar med mänsklig biologi.

