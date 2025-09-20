Dagensps.se
Den gyllene drycken som tar över hösten

Den gyllene drycken som lovar immunförsvar men levererar Instagram-likes. (Foto: Pixabay)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 21 sep. 2025Publicerad: 21 sep. 2025

September är här och med den gyllene drycken plus snuva, halsont och en armé av förkylda kollegor som envisas med att ändå gå till jobbet. Samtidigt exploderar Instagram av bilder på en gul, rykande kopp. Golden milk. Eller gullmjölk. Eller gurkmejalatte om man vill vara helt ärlig.

Det ser snyggt ut i flödet. Men fungerar det verkligen mot förkylning, eller är det mest en flytande accessoar för folk som redan har linnebyxor och egen yogamatta.

Gurkmejalatte: lika gult som höstlöven men dyrare än en Alvedon. (Foto: Pixabay)

Forskarnas dom över drycken

Curcumin, det aktiva ämnet i gurkmeja, har i flera studier visat sig kunna dämpa inflammation, förbättra blodfetter och kanske till och med minska risken för typ 2-diabetes. En studie på prediabetiker visade faktiskt färre sjukdomsfall bland de som fick curcumin än i placebogruppen. Men här kommer twisten: kroppen lyckas nästan inte alls ta upp ämnet.

“Biotillgängligheten är för låg. Det betyder att man knappt ser några effekter på människor trots höga doser”, säger forskaren Purusotam Basnet vid Universitetet i Tromsø till Forskning.no.

Detta bekräftas i en rad översiktsartiklar. Ja, gurkmeja är spännande, men nej, det är ännu inte en medicin. Snarare en forskningsdröm som krockar med mänsklig biologi.

På café i Oslo

På Happy Foods i Oslo är dock verkligheten en annan. Där beställer kunderna golden milk på löpande band när hösten slår till.

“Vi gör den på färsk gurkmeja, ingefära, kanel, kardemumma och svartpeppar. Lite fett i också. Då blir smaken rundare och kroppen tar upp curcuminen bättre”, säger kaféägaren Irina Smit.

Hon beskriver smaken som varm och kryddig. “Som en filt på insidan”, berättar en gäst. Placebo eller ej, det är svårt att ogilla känslan.

Instagram-effekten gav den gyllene drycken

En snabb titt under #goldenmilk visar att drycken är mer livsstil än läkemedel. Latteart, burkar i motljus och välkomponerade köksbänkar dominerar. Och kanske är det just här nyckeln finns. Att dricka golden milk blir ett sätt att signalera kontroll över sin hälsa, även när man sitter hemma och snyter sig.

Slutsatsen

Golden milk kan vara naturens kortison – eller bara en varm kopp kryddmjölk med snygg färg. Vetenskapen tvekar, men gurkmejan har en oslagbar PR-avdelning. Och placeboeffekten har aldrig varit underskattad.

Källa: Forskning.no, Karolinska Institutet, PMC, Happy Foods Oslo

En kopp immunförsvar tack, hellst i take away-mugg tack. (Foto: Piabay)
Perfect Weekend Guide: Den gyllene drycken

Så gör du egen golden milk:
– 2 dl havre- eller komjölk
– 1 tesked färskriven gurkmeja
– 1 tesked färskriven ingefära
– En nypa svartpeppar
– Lite kanel och kardemumma
– 1 tesked kokosolja eller smör

Värm försiktigt och vispa. Drick varmt, bli lugnare – och kanske lite snyggare på Instagram.

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

