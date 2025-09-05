Denna dryck gjorde oss tio procent friskare

En gång i tiden var Sverige ett land av helfetmjölksdrickare. Till frukost, lunch, middag och kvällsmackan stod alltid en blåvit kartong på bordet. Lättmjölk fanns inte ens i tanken. Men i mitten av 1980-talet kom en ny produkt in i kyldisken – och ändrade både svenskarnas vanor och folkhälsan.

Läs även: Kryddan som sänker ditt kolesterol och räddar hjärtat

ANNONS

När mjölken blev smalare

Arla lanserade lättmjölken 1984. Den innehöll bara 1,5 procent fett jämfört med helfet mjölks 3,5 procent. Snart stod skolbarn över hela landet och hällde ur röda, blå och gröna paket. För många blev den gröna kartongen symbolen för 1980-talets nya hälsomedvetenhet.

Forskning från Norge visar nu att skiftet verkligen gjorde skillnad. De som höll fast vid helfet mjölk på 1970- och 80-talet hade högre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. De som istället bytte till lättmjölk eller skummad mjölk fick i snitt tio procent lägre dödlighet. Särskilt kvinnor verkade vinna på bytet.