Weekend

Denna dryck gjorde oss tio procent friskare

Ett glas om dagen – men vilken sort avgjorde framtiden. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

På 1980-talet dök en ny dryck upp i de svenska kylskåpen. Den såg oskyldig ut, men visade sig bli en riktig folkhälsorevolution. Forskare kan nu visa att den som bytte till den nya varianten blev omkring tio procent friskare – och fick ett längre liv på köpet.

En gång i tiden var Sverige ett land av helfetmjölksdrickare. Till frukost, lunch, middag och kvällsmackan stod alltid en blåvit kartong på bordet. Lättmjölk fanns inte ens i tanken. Men i mitten av 1980-talet kom en ny produkt in i kyldisken – och ändrade både svenskarnas vanor och folkhälsan.

När mjölken blev smalare

Arla lanserade lättmjölken 1984. Den innehöll bara 1,5 procent fett jämfört med helfet mjölks 3,5 procent. Snart stod skolbarn över hela landet och hällde ur röda, blå och gröna paket. För många blev den gröna kartongen symbolen för 1980-talets nya hälsomedvetenhet.

Forskning från Norge visar nu att skiftet verkligen gjorde skillnad. De som höll fast vid helfet mjölk på 1970- och 80-talet hade högre risk att dö i hjärt- och kärlsjukdomar. De som istället bytte till lättmjölk eller skummad mjölk fick i snitt tio procent lägre dödlighet. Särskilt kvinnor verkade vinna på bytet.

När den gröna kartongen kom in i kylen började hjärtat slå lite lugnare. (Foto: Canva)
Tio procent friskare med lättmjölk

Forskarna jämförde mjölkdrickare som höll sig till helfet med dem som gick över till lätt eller skummad. Resultatet: ett glas om dagen med lättmjölk var i längden betydligt bättre för hjärtat än ett glas helfet. De som drack mest helfet mjölk – ungefär en halv liter om dagen – hade 13 procent högre risk att dö av hjärtinfarkt.

Allt handlar om fettet. Kalcium, jod och B-vitaminer finns i alla varianter. Men helfet mjölk innehöll mer mättat fett och transfetter, och det slog direkt mot hjärtkärlsystemet.

Den nostalgiska röda kartongen

Precis som i Norge har helfet mjölk börjat göra comeback även i Sverige. Råmjölk, lantmjölk och “naturliga” varianter lockar nya hipster-generationer. Professorer påminner dock om att det är en romantiserad bild. Hälsomässigt är den gröna eller blå kartongen fortfarande det smartaste valet.

Livsmedelsverket rekommenderar i dag tre portioner mjölk eller mejeriprodukter om dagen, motsvarande ungefär en halv liter. Men välj gärna magra varianter.

En dryck som förlängde livet – utan att någon riktigt märkte det. (Foto: Canva)

Folkhälsans glömda hjälte

Så även om reklamen från 1980-talet mest handlade om sportiga barn och mjölkmustascher, var lättmjölkens lansering en av de viktigaste hälsoreformerna i modern svensk historia. Den gröna kartongen förlängde helt enkelt svenskarnas liv.

Bakom den vardagliga drycken från kön dolde sig en vetenskaplig triumf. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide till denna dryck:

– Röd mjölk (3 procent fett): God men riskabel för hjärtat.
– Grön mjölk (1,5 procent fett): Samma nyttigheter men mindre fett.
– Blå mjölk (0,5 procent fett): Nyttigast men minst populär.

Källa: Universitetet i Oslo, Livsmedelsverket, The American Journal of Clinical Nutrition 2025.

ArlaForskning och utvecklingMjölkVetenskap
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

