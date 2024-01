Trend eller myt: Så nyttigt är olja

Bioteknikbolaget Carbiotix som utvecklat ett prebiotiskt fiber steg 433 procent på onsdagsmorgonen efter ett USA-godkännande för sin första prebiotiska ingrediens baserad på majskli. Carbiotix går därmed från att vara ett utvecklingsbolag till ett kommersiellt bolag med en global adresserbar marknad på 1 miljard EUR. Bolaget genomför just nu en företrädesemission där teckningskursen är fastställd till …

“Hateful Eight”

Passionerat hävdar användare på Tik Tok och Instagram att industriella fröoljor av raps, majs, solros, soja, bomullsfrö, druvkärnor, riskli och safflor är giftiga. De kallas för Hateful Eight.

Många inom hälso- och sjukvården menar att de bästa oljorna är olivolja och avokadoolja, bland dem Tara Schmidt, ledande dietist vid Mayo Clinic Diet, och Julia Zumpano, registrerad dietist vid Cleveland Clinic som arbetar med förebyggande kardiologi.

Fröoljor tillverkas ofta med hög värme och kemiska lösningsmedel och tenderar att vara mer bearbetade, eller processade, än olivolja.

Oljor som är mindre processade är märkta med virgin, kallpressad eller oraffinerad. Dariush Mozaffarian, kardiolog och professor i nutrition och medicin vid Tufts University menar att det kan ge hälsofördelar.

Han säger att kemisk bearbetning och hög värme kan förstöra några av de polyfenoler som enligt studier verkar kunna minska inflammation och risken för vissa typer av cancer.

Bränn inte olja

Julia Zumpano säger att oavsett vilken olja du använder ska du undvika att bränna den för då bryts oljan ned och förlorar några av sina fördelaktiga egenskaper, dessutom kommer den inte längre smaka gott.

Hon säger att avokadoolja har en hög brännpunkt och är därför bra för matlagning. Olivolja har en lägre brännpunkt.

John Wesley McWhorter, registrerad dietist i Houston och talesman för Academy of Nutrition and Dieteticsven påtalar att även solljus kan bryta ned oljan, varför den inte ska förvaras i solljus.

Ultraprocessad mat

Enligt Floyd H. Chilton, chef för Center for Precision Nutrition and Wellness vid University of Arizona, oroar sig en del forskare och dietister över fröoljor med hög andel fettsyror med Omega-6, då det kan omvandlas till ämnen som orsakar inflammation.

Där handlar om oljor som exempelvis solrosolja, majsolja och sojaolja. Oron kommer sig av att kronisk inflammation har visat sig spela en roll i flera olika hälsoproblem.

Det finns dock forskare som inte håller med och säger att det finns få bevis som kopplar ett högt intag av omega-6 till inflammation hos människor.

Om du oroar dig över fröoljor bör du antagligen först se över din konsumtion av ultraprocessad mat, mycket sådan mat innehåller fröoljor och är ohälsosam även på andra sätt, vilken olja du använder har mindre betydelse.

Läs mer: Sådan mat kopplar forskare till depression Dagens PS