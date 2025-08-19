Därför kan sushi sabba ditt blodsocker mer än tårta

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Hype eller hälsa

Det råder delade meningar om nyttan för friska. Harvard Health påpekar att det inte finns några vetenskapliga bevis för att CGM förbättrar hälsan hos personer utan diabetes.

Andra forskare har hittat att upp till 15 procent av helt friska individer ändå har avvikelser i sin kurva.

Så visst kan det vara intressant att se hur kroppen reagerar på just din kost. Men det kan lika gärna leda till oro. En färsk brittisk studie visar att sensorer ibland överdriver blodsockret med hela 30 procent hos friska personer – vilket kan få användarna att tro att de är sjuka fast de inte är det.

När datan tar över livet

Teknikjournalister som testat har vittnat om att experimentet slutar i stress och matångest snarare än insikter.

Och enligt brittiska experter finns en risk att CGM för friska marknadsförs mer som en trend än ett hjälpmedel – med följden att folk stirrar sig blinda på siffror i stället för att leva lite mer normalt.

Professorns bästa råd om thaimat

Christopher Gardner vid Stanford har testat allt från ketodiet till medelhavskost. Slutsats: så länge maten är lagad på riktiga råvaror spelar detaljerna mindre roll.

”Var extra vaksam på tillsatt socker och fiberfattiga kolhydrater. Ät mer växtriket, mindre ultraprocessat.”

Inte lika sexigt som biohacking, men klart mer hållbart.

” När du beställer sushi för att vara hälsosam, men kroppen tror du köpt smågodis. (Foto: Canva)

Så håller du blodsockret i schack:

– Sushi och thaimat innehåller ofta mer socker än du tror.

– Vitt bröd, ris och läsk är riktiga topphöjare.

– Fibrer, grönsaker och fullkorn ger en stabilare kurva.

– Träning och sömn är minst lika viktiga som maten.

– Mät om du vill – men stirra dig inte blind på siffrorna.

Källor: SvD Stanford Medicine Metabolism Journal Harvard Health Business Insider The Guardian

Vox AP News

