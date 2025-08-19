Sushi och thaimat har länge haft hälsostämpel i Sverige. Men nya blodsockermätningar visar att den såsdränkta laxrullen kan få kurvan att skjuta i höjden mer än en bit prinsesstårta. Resultatet: toppar, dippar och en ofrivillig tupplur på eftermiddagsmötet.
Därför kan sushi sabba ditt blodsocker mer än tårta
Det nya hälsotricket stavas glukossensorer. Små klisterlappar på armen som visar hur maten på tallriken skickar ditt blodsocker upp i himlen – och ofta rakt ner i källaren igen.
När lunchen med sushi blir en berg- och dalbana
Alla som somnat på mötet efter lunch har upplevt det. Först en topp, sedan ett ras. Pizza, vitt bröd och nudelrätter med söta såser skapar snabba svängningar. Sallad och fullkorn håller kurvan flack.
Ju högre toppen blir, desto hårdare blir också kraschen. Det är därför paltkoman existerar.
En Stanford-studie visade till och med att friska personer kan få blodsockertoppar i nivå med diabetiker – och det syns bara med CGM, inte med vanliga blodprov.
Hype eller hälsa
Det råder delade meningar om nyttan för friska. Harvard Health påpekar att det inte finns några vetenskapliga bevis för att CGM förbättrar hälsan hos personer utan diabetes.
Andra forskare har hittat att upp till 15 procent av helt friska individer ändå har avvikelser i sin kurva.
Så visst kan det vara intressant att se hur kroppen reagerar på just din kost. Men det kan lika gärna leda till oro. En färsk brittisk studie visar att sensorer ibland överdriver blodsockret med hela 30 procent hos friska personer – vilket kan få användarna att tro att de är sjuka fast de inte är det.
När datan tar över livet
Teknikjournalister som testat har vittnat om att experimentet slutar i stress och matångest snarare än insikter.
Och enligt brittiska experter finns en risk att CGM för friska marknadsförs mer som en trend än ett hjälpmedel – med följden att folk stirrar sig blinda på siffror i stället för att leva lite mer normalt.
Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?
I höst byter Coca-Cola i USA ut sin omstridda majssirap mot inhemskt rörsocker.
Professorns bästa råd om thaimat
Christopher Gardner vid Stanford har testat allt från ketodiet till medelhavskost. Slutsats: så länge maten är lagad på riktiga råvaror spelar detaljerna mindre roll.
”Var extra vaksam på tillsatt socker och fiberfattiga kolhydrater. Ät mer växtriket, mindre ultraprocessat.”
Inte lika sexigt som biohacking, men klart mer hållbart.
Så håller du blodsockret i schack:
– Sushi och thaimat innehåller ofta mer socker än du tror.
– Vitt bröd, ris och läsk är riktiga topphöjare.
– Fibrer, grönsaker och fullkorn ger en stabilare kurva.
– Träning och sömn är minst lika viktiga som maten.
– Mät om du vill – men stirra dig inte blind på siffrorna.
Källor: SvD Stanford Medicine Metabolism Journal Harvard Health Business Insider The Guardian
Vox AP News
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
