I höst byter Coca-Cola i USA ut sin omstridda majssirap mot inhemskt rörsocker. Denna “hälsoreform” har firats av Donald Trump och Robert F. Kennedy Jr. som en seger för deras initiativ Make America Healthy Again – MAHA. Men experter menar att bytet mest liknar att sätta filter på en cigarett.
Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?
Mest läst i kategorin
Världens mest kontroversiella ört: ”Smakar tvål” eller ljuvligt...
”Smakar tvål!” – vi analyserar världens mest kontroversiella ört En liten grön ört har splittrat så många familjer. Vissa gråter av lycka när de får den gröna kryddan på sin ramen. Andra gråter av förtvivlan. Och kräver att servitören omedelbart skickar ut maten till kocken. Välkommen till den stora korianderkonflikten – ett av vår tids …
Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Perfect Weekend reder ut varför svarta vinbär var bannlysta i USA i nästan 100 år – och varför de nu hyllas som Skandinaviens mest underskattade superfood. Från förbjuden frukt till hälsobomb I Sverige är svarta vinbär något vi helst dricker i saftform som barn eller ignorerar helt i trädgården. I Skandinavien älskar man dem lite …
Så smakar Sverige, enligt svenskarna
Hur det ser ut har vi väl koll på, men hur smakar och doftar egentligen Sverige? Nu har Ica kartlagt det och låtit svenskarna uttala sig. Denna sommar, som rullar på för fullt, berättar Ica att man kartlagt vilka smaker som svenskar tycker representerar vårt land bäst. Högst upp på topplistan: rotfrukter, vilda bär och …
De äter 10 miljarder påsar med chips om året
Det är knaprigt, salt och totalt ohälsosamt – men chips har tagit över britternas hjärtan, kylskåp och pubbufféer. Även i Sverige ökar konsumtionen snabbt – särskilt på fredagar. I Perfect Weekend berättar vi hur en fettindränkt potatisskiva blev Storbritanniens mest älskade rätt. Ja, de äter faktiskt 10 miljarder chipspåsar om året. Från mandolinsnittskt vredesutbrott till …
Sommarens godaste pastarätt – med majs, haricots verts och pesto
Den här trerättersmenyn med pesto är ett kärleksbrev till sommaren – med grönsaker i huvudrollen, smaker från Provence och ett efterrättstrick du kommer använda hela juli. Och visste du att svenskar äter mest pesto i Norden? Sommarmat utan krångel – och utan ugn. Den amerikanske stjärnkocken och matjournalisten David Tanis levererar en Perfect Weekend-meny i …
Ny förpackning – samma gamla socker
Coca-Cola kommer alltså från och med hösten att säljas med vanligt rörsocker istället för high-fructose corn syrup (HFCS), åtminstone i vissa varianter. Det är första gången sedan 1980-talet som den klassiska amerikanska läsken officiellt överger HFCS, som tidigare ersatte socker eftersom det var billigare.
Donald Trump postade triumferande på X: “It’s just better!”. Robert F. Kennedy Jr. gick ett steg längre och kallade Coca-Colas beslut – och snabbmatskedjan Steak ‘n Shakes nya glasflaskor med rörsockerläsk – för “sunt förnuft”.
Men nutritionister är skeptiska.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Samma kalorier, annan etikett
Rörsocker består av 50 procent glukos och 50 procent fruktos. Majssirap kan innehålla upp till 60 procent fruktos – vilket vissa forskare menar gör det mer belastande för levern. Men enligt en studie från 2021 ökade både rörsocker och HFCS risken för fettlever och insulinresistens i lika hög grad. Alltså: lika illa vilket man än väljer.
“Skillnaden för konsumenten? Du vet att rörsocker är 50/50. Men det är fortfarande 39 gram socker i en burk”, säger Kimber Stanhope, näringsforskare på University of California.
En sockrad symbolpolitik
Bytet till rörsocker är alltså mest kosmetiskt. “Det är som att sätta ett filter på en cigarett”, säger Harvardforskaren Juliana Cohen.
Amerikaner får i sig i snitt 17 teskedar tillsatt socker per dag – långt över gränsen för vad som rekommenderas. Det verkliga problemet är inte om sockret kommer från sockerrör eller majs – utan att vi konsumerar för mycket av det över huvud taget.
Kennedy må kalla socker för “gift” – men hyllar ändå Coca-Colas sockerbyte som en seger. Det är svårt att ta det på allvar, menar flera experter.
Socker utan näring = ultraprocessat
En annan del av diskussionen handlar om huruvida rörsocker gör en produkt mindre “ultraprocessad”. Svaret? Nej. Både majssirap och rörsocker är starkt raffinerade produkter utan något som helst näringsvärde.
Förvirringen förvärras av att det inte finns någon tydlig, gemensam definition av vad som är “ultraprocessat”. Varken den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA eller jordbruksdepartementet USDA har bestämt sig – men efter påtryckningar från konsumentorganisationer pågår nu ett arbete att definiera begreppet bättre.
Vad borde man göra istället?
Enligt forskarna borde man sluta fira kosmetiska byten som detta, och istället satsa på verkliga hälsoreformer:
– Minska sockret totalt i livsmedel
– Tvinga tillverkare att redovisa fruktoshalt
– Satsa på skolmat och lokalt producerade råvaror
– Stoppa nedskärningar i stödprogram som SNAP och Medicaid
Annars riskerar MAHA att bli ännu en hälsopolitisk gimmick – med sockrad yta men bitter eftersmak.
Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Fyra saker att veta om rörsocker vs majssirap
- Rörsocker består alltid av 50/50 glukos och fruktos. Majssirap kan innehålla mer fruktos – upp till 60 procent – vilket vissa forskare menar belastar kroppen mer.
- Båda är ultraprocessade. Inget av alternativen har kvar några näringsämnen, och båda ökar risken för fetma och typ 2-diabetes.
- Coca-Cola med rörsocker smakar annorlunda. Vissa säger att smaken är “renare” – men det är fortfarande 39 gram socker i en burk.
- Hälsopolitik kräver mer än byte av socker. Mindre socker totalt, bättre skolmat och mer lokalt producerade livsmedel är viktigare åtgärder än att bara byta ingrediens i läsk.
Läs även: Världens mest kontroversiella ört: ”Smakar tvål” eller ljuvligt…
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?
I höst byter Coca-Cola i USA ut sin omstridda majssirap mot inhemskt rörsocker. Denna “hälsoreform” har firats av Donald Trump och Robert F. Kennedy Jr. som en seger för deras initiativ Make America Healthy Again – MAHA. Men experter menar att bytet mest liknar att sätta filter på en cigarett. Ny förpackning – samma gamla …
Efter 54 år – nu stängs porten till helvetet
I över ett halv sekel har det brunnit i en krater Darvaza i Turkmenistan. Men nu ser det ut som om "helvetesporten" är på väg att stänga för gott när gasen leds om. Ända sedan 1971 har det brunnit i kratern utanför det lilla jordbrukssamhället Darvaza i Turkmenistan. Men nu kan elden vara på väg …
Snitträntan på bolån faller – de är billigast
Den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige sjönk något till 2,83 procent i juli, enligt jämförelsetjänsten Zmarta. Nedgången var 0,1 procentenheter jämfört med månaden innan. Lägst rörlig ränta har Skandiabanken med 2,73 procent och Landshypotek med 2,76 procent. Dyrast är Ica-banken med sina 2,92 procent. Näst dyrast är Swedbank med 2,90 procent följt av Nordea som har …
Northvolt säljs till amerikanskt bolag
Den konkursade batteritillverkaren Northvolts kvarvarande tillgångar säljs till det amerikanska bolaget Lyten, skriver bolaget i ett pressmeddelande. Konkursförvaltaren Mikael Kubu har sedan konkursen i Northvolt den 12 mars försökt att sälja fabriken i Skellefteå och forskningsanläggningen i Västerås. När den sista kunden Scania försvann i maj såg det tufft ut, men under juni har flera bud …
Klockan klämtar för urverk och ost
Lilla neutrala Schweiz drabbas hårt när USA slår till med höga tullar. Klassiska schweiziska industrier som lyxiga klockor och smältande ostar måste nu söka nya vägar framåt. Den schweiziska industrin var, liksom resten av världen, orolig när Donald Trump startade sitt tullkrig. Men det blev ändå något av en chock för landet mitt i Europa. …