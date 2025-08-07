Sockerchock i USA – men är det verkligen bättre med rörsocker än majssirap?

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Samma kalorier, annan etikett

Rörsocker består av 50 procent glukos och 50 procent fruktos. Majssirap kan innehålla upp till 60 procent fruktos – vilket vissa forskare menar gör det mer belastande för levern. Men enligt en studie från 2021 ökade både rörsocker och HFCS risken för fettlever och insulinresistens i lika hög grad. Alltså: lika illa vilket man än väljer.

“Skillnaden för konsumenten? Du vet att rörsocker är 50/50. Men det är fortfarande 39 gram socker i en burk”, säger Kimber Stanhope, näringsforskare på University of California.

En sockrad symbolpolitik

Bytet till rörsocker är alltså mest kosmetiskt. “Det är som att sätta ett filter på en cigarett”, säger Harvardforskaren Juliana Cohen.

Amerikaner får i sig i snitt 17 teskedar tillsatt socker per dag – långt över gränsen för vad som rekommenderas. Det verkliga problemet är inte om sockret kommer från sockerrör eller majs – utan att vi konsumerar för mycket av det över huvud taget.

Kennedy må kalla socker för “gift” – men hyllar ändå Coca-Colas sockerbyte som en seger. Det är svårt att ta det på allvar, menar flera experter.

Coca-Cola med rörsocker – nu ännu ett sätt att lura kroppen. (Foto: Canva)

Socker utan näring = ultraprocessat

En annan del av diskussionen handlar om huruvida rörsocker gör en produkt mindre “ultraprocessad”. Svaret? Nej. Både majssirap och rörsocker är starkt raffinerade produkter utan något som helst näringsvärde.

Förvirringen förvärras av att det inte finns någon tydlig, gemensam definition av vad som är “ultraprocessat”. Varken den amerikanska livsmedelsmyndigheten FDA eller jordbruksdepartementet USDA har bestämt sig – men efter påtryckningar från konsumentorganisationer pågår nu ett arbete att definiera begreppet bättre.

Vad borde man göra istället?

Enligt forskarna borde man sluta fira kosmetiska byten som detta, och istället satsa på verkliga hälsoreformer:

– Minska sockret totalt i livsmedel

– Tvinga tillverkare att redovisa fruktoshalt

– Satsa på skolmat och lokalt producerade råvaror

– Stoppa nedskärningar i stödprogram som SNAP och Medicaid

Annars riskerar MAHA att bli ännu en hälsopolitisk gimmick – med sockrad yta men bitter eftersmak.

Ett glasflasketrick för att få dig att känna dig lite mer hälsosam. (Foto: Canva)

Fyra saker att veta om rörsocker vs majssirap

Rörsocker består alltid av 50/50 glukos och fruktos. Majssirap kan innehålla mer fruktos – upp till 60 procent – vilket vissa forskare menar belastar kroppen mer. Båda är ultraprocessade. Inget av alternativen har kvar några näringsämnen, och båda ökar risken för fetma och typ 2-diabetes. Coca-Cola med rörsocker smakar annorlunda. Vissa säger att smaken är “renare” – men det är fortfarande 39 gram socker i en burk. Hälsopolitik kräver mer än byte av socker. Mindre socker totalt, bättre skolmat och mer lokalt producerade livsmedel är viktigare åtgärder än att bara byta ingrediens i läsk.

