Skippa denna krydda – så blir dina tomater magiska

Hemligheten finns i skafferiet

”Många använder salt, men det drar ut vattnet och tar bort sötman”, säger Stephen George, kökschef på hyllade Number Nine i Kent. Han har istället ett annat knep: vinäger. Och då helst äppelcidervinäger.

Connon Robson, som rattar kastrullerna på italienska baren Gigi, är ännu tydligare: ”Rödvinsvinäger är nyckeln. I kombination med bra olivolja får du precis den syra och fräschör tomaterna behöver.”

Kocken Justin Tsang håller med. Han menar att vinägerns syra är som en DJ som lyfter upp basgången i en låt – den balanserar tomatens sötma och gör smaken komplett.

Detta är inte tomater, det är ett stämningsläge. (Foto: Canva)

Kockarna är inte ensamma

Även hemmakockar är rörande överens. På Reddit skriver en användare: ”Jag häller alltid i en rejäl skvätt risvinäger i mina tomatbaserade rätter. Det gör verkligen att de smakar fräschare och mindre platta.” Och matlagningssajten Tasteline påminner om att syra – oavsett om den kommer från vinäger, citron eller lime – fungerar som smakbärare och ger extra fräschör.

Bloggen The Kitchen Is My Playground har till och med gjort smaktester: vitvinsvinäger lät tomaternas egen smak skina bäst, medan rödvins- och balsamvinäger kunde ta över lite väl mycket. Slutsats: välj vinäger med omsorg – den ska lyfta, inte dominera.

Så gör du hemma

Skär tomaterna i skivor eller klyftor. Ringla över rödvins-, vitvins- eller äppelcidervinäger. Toppa med riktigt bra olivolja. Lägg till en nypa flingsalt om du måste – men bara som accent.

Resultat: Tomater som smakar som om de fått en semester på Amalfikusten.

Matcha rätt tomat med rätt sällskap

Körsbärstomater: Burrata, fetaost, mynta, citrus.

Bifftomater: Basilika och gärna i en burgare.

Plommon- och romatomater: Tomatsås med vitlök, timjan och ansjovis.

Klassiska tomater: Balsamvinäger, örter, tung olivolja.

Piccolotomater: Rå lök, oregano och en rejäl dos vinäger.

Tre recept för tomatälskare

En burrata och lite syra – och livet är komplett. (Foto: Canva)

Marinerade sommartomater med burrata

Perfekt till: fördrink, picknick eller som lyxig förrätt.

Ingredienser:

500 g körsbärstomater, halverade

3 msk vit balsamvinäger

4 msk extra jungfruolivolja

Flingsalt & svartpeppar

En handfull färsk basilika

1 kula burrata

Gör så här:

Lägg tomaterna i en skål och ringla över vinäger och olivolja. Krydda lätt med salt och peppar, blanda varsamt. Låt stå minst 30 minuter. Servera med burratan i mitten och basilika ovanpå.

Klassisk tomatsås med vinägerlyft

Tomatsås som inte behöver be om ursäkt för sig själv. (Foto: Canva)

Perfekt till: pasta, pizza eller som bas i grytor.

Ingredienser:

1 kg plommon- eller romatomater, skalade och hackade

1 gul lök, finhackad

2 vitlöksklyftor, skivade

3 msk rödvinsvinäger

3 msk olivolja

1 tsk socker

Salt & peppar

Färsk basilika eller timjan

Gör så här:

Fräs lök och vitlök i olivoljan på låg värme tills mjuka. Lägg i tomaterna, vinäger, socker, salt och peppar. Låt puttra 30–40 minuter tills såsen tjocknar. Avsluta med örter och smaka av – justera syran med mer vinäger vid behov.

Panzanella – toscansk brödsallad

Panzanella – bröd och tomat i perfekt semesterförhållande. (Foto: Canva)

Perfekt till: grillat kött eller fisk.

Ingredienser:

400 g blandade tomater, skivade i olika former

200 g dagsgammalt bröd, i tärningar

1 liten rödlök, tunt skivad

4 msk rödvinsvinäger

6 msk olivolja

En näve färsk basilika

Salt & svartpeppar

Gör så här:

Lägg brödet i en skål och stänk över hälften av vinägern. Tillsätt tomater, lök, resten av vinägern och olivoljan. Krydda med salt och peppar och låt stå i 20 minuter. Vänd ner basilikan och servera.

Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det

Perfect Weekend Guide – Tomater

Tomater som fått 30 minuter i vinäger – rena terapin. (Foto: Canva)

Välj rätt tomat för rätt rätt

Körsbärstomater – söta små juveler, perfekta i sallader eller rostade hela i ugnen.

– söta små juveler, perfekta i sallader eller rostade hela i ugnen. Bifftomater – saftiga och köttiga, bästa valet till burgare och caprese.

– saftiga och köttiga, bästa valet till burgare och caprese. Plommon-/romatomater – köttiga och mindre vattniga, idealiska till såser.

Förvara som ett proffs

Aldrig i kylskåpet – kylan förstör smaken. Låt dem ligga i rumstemperatur.

Lägg stjälksidan nedåt på en tallrik – håller dem fräschare längre.

Så får du maxad smak

Använd vinäger istället för den gamla standardkryddan – rödvins-, vitvins- eller äppelcidervinäger ger fräschör.

Låt tomaterna stå marinerade minst 30 minuter innan servering.

Välj vinäger du själv kan tänka dig att smutta på – då vet du att den är tillräckligt god.

Serveringsknep som imponerar

Lägg till en färsk ört som matchar syran – basilika, mynta eller oregano.

Använd tomater i olika färger för Instagram-vänliga rätter.

Droppa över en riktigt bra olivolja precis innan servering – det är skillnaden mellan gott och fantastiskt.

Läs även: Varningen: Svenska kräftor kan vara giftigare än importerade