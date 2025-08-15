Tomater kan vara röda, saftiga och somriga – och ändå smaka… meh. Hemligheten ligger i att byta ut den gamla standardkryddan mot något som ger syra, fräschör och ett helt nytt djup.
Skippa denna krydda – så blir dina tomater magiska
Mest läst i kategorin
Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter. Pastaskandalen som kokade över Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, …
Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Potatisen har inte bara vunnit en plats på våra tallrikar – den har i många avseenden räddat svenska folksjälen. Hur? Jo, med hjälp av en vild tomat, en envis vetenskapsdam och en mycket hungrig befolkning. Från vild tomat till vildtillväxt För nio miljoner år sedan inträffade ett slags biologiskt blinddate. En tomatliknande växt träffade en …
Italiensk mat på riktigt i Rom? Ta bussen bort från Fontana di Trevi
Att äta sig igenom Roms historiska centrum är som att bläddra i en blek kokbok på engelska. Men bara några hållplatser bort väntar en annan stad – en där romarna själva äter, dricker och lever. Här är några ställen som bevisar att pastans framtid inte ligger bland gladiatorhjälmar i plast. Centocelle: Inälvor och champagne Menabò …
"Två glas vin är det nya svarta"
Soberish-trenden sköljer in över Sverige som ett nytvättat vitt lakan. Att dricka lagom, typ två glas vin – inte sluta helt – är det nya idealet, och plötsligt känns två glas vin som höjden av sofistikerad självkontroll. Forskare, influencers och läkare som alla säger samma sak: mindre vin, mer glow. Ett glas vin är det …
Bröstmjölksglass – trend eller trams?
Det låter som en scen ur en sketch på Saturday Night Live. Men det är faktiskt på riktigt: bröstmjölksglass. I USA har barnproduktsföretaget Frida och glassfabriken OddFellows i Brooklyn lanserat en ny smak: bröstmjölk. Ja, du läste rätt. Bröstmjölk. Men innan du börjar fundera på vem som har donerat – nej, det är inte riktig …
Tomaten – sommarens diva
Tomater är kökets Beyoncé – röda, saftiga och alltid i centrum. Men även en diva kan behöva en bra manager. Och här kommer kockarna in, med sitt samlade råd: sluta krydda som om du vore på snabbmatsrestaurang.
Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Hemligheten finns i skafferiet
”Många använder salt, men det drar ut vattnet och tar bort sötman”, säger Stephen George, kökschef på hyllade Number Nine i Kent. Han har istället ett annat knep: vinäger. Och då helst äppelcidervinäger.
Connon Robson, som rattar kastrullerna på italienska baren Gigi, är ännu tydligare: ”Rödvinsvinäger är nyckeln. I kombination med bra olivolja får du precis den syra och fräschör tomaterna behöver.”
Kocken Justin Tsang håller med. Han menar att vinägerns syra är som en DJ som lyfter upp basgången i en låt – den balanserar tomatens sötma och gör smaken komplett.
Kockarna är inte ensamma
Även hemmakockar är rörande överens. På Reddit skriver en användare: ”Jag häller alltid i en rejäl skvätt risvinäger i mina tomatbaserade rätter. Det gör verkligen att de smakar fräschare och mindre platta.” Och matlagningssajten Tasteline påminner om att syra – oavsett om den kommer från vinäger, citron eller lime – fungerar som smakbärare och ger extra fräschör.
Bloggen The Kitchen Is My Playground har till och med gjort smaktester: vitvinsvinäger lät tomaternas egen smak skina bäst, medan rödvins- och balsamvinäger kunde ta över lite väl mycket. Slutsats: välj vinäger med omsorg – den ska lyfta, inte dominera.
Så gör du hemma
- Skär tomaterna i skivor eller klyftor.
- Ringla över rödvins-, vitvins- eller äppelcidervinäger.
- Toppa med riktigt bra olivolja.
- Lägg till en nypa flingsalt om du måste – men bara som accent.
Resultat: Tomater som smakar som om de fått en semester på Amalfikusten.
Matcha rätt tomat med rätt sällskap
- Körsbärstomater: Burrata, fetaost, mynta, citrus.
- Bifftomater: Basilika och gärna i en burgare.
- Plommon- och romatomater: Tomatsås med vitlök, timjan och ansjovis.
- Klassiska tomater: Balsamvinäger, örter, tung olivolja.
- Piccolotomater: Rå lök, oregano och en rejäl dos vinäger.
Tre recept för tomatälskare
Marinerade sommartomater med burrata
Perfekt till: fördrink, picknick eller som lyxig förrätt.
Ingredienser:
- 500 g körsbärstomater, halverade
- 3 msk vit balsamvinäger
- 4 msk extra jungfruolivolja
- Flingsalt & svartpeppar
- En handfull färsk basilika
- 1 kula burrata
Gör så här:
- Lägg tomaterna i en skål och ringla över vinäger och olivolja.
- Krydda lätt med salt och peppar, blanda varsamt.
- Låt stå minst 30 minuter.
- Servera med burratan i mitten och basilika ovanpå.
Klassisk tomatsås med vinägerlyft
Perfekt till: pasta, pizza eller som bas i grytor.
Ingredienser:
- 1 kg plommon- eller romatomater, skalade och hackade
- 1 gul lök, finhackad
- 2 vitlöksklyftor, skivade
- 3 msk rödvinsvinäger
- 3 msk olivolja
- 1 tsk socker
- Salt & peppar
- Färsk basilika eller timjan
Gör så här:
- Fräs lök och vitlök i olivoljan på låg värme tills mjuka.
- Lägg i tomaterna, vinäger, socker, salt och peppar.
- Låt puttra 30–40 minuter tills såsen tjocknar.
- Avsluta med örter och smaka av – justera syran med mer vinäger vid behov.
Panzanella – toscansk brödsallad
Perfekt till: grillat kött eller fisk.
Ingredienser:
- 400 g blandade tomater, skivade i olika former
- 200 g dagsgammalt bröd, i tärningar
- 1 liten rödlök, tunt skivad
- 4 msk rödvinsvinäger
- 6 msk olivolja
- En näve färsk basilika
- Salt & svartpeppar
Gör så här:
- Lägg brödet i en skål och stänk över hälften av vinägern.
- Tillsätt tomater, lök, resten av vinägern och olivoljan.
- Krydda med salt och peppar och låt stå i 20 minuter.
- Vänd ner basilikan och servera.
Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Perfect Weekend Guide – Tomater
Välj rätt tomat för rätt rätt
- Körsbärstomater – söta små juveler, perfekta i sallader eller rostade hela i ugnen.
- Bifftomater – saftiga och köttiga, bästa valet till burgare och caprese.
- Plommon-/romatomater – köttiga och mindre vattniga, idealiska till såser.
Förvara som ett proffs
- Aldrig i kylskåpet – kylan förstör smaken. Låt dem ligga i rumstemperatur.
- Lägg stjälksidan nedåt på en tallrik – håller dem fräschare längre.
Så får du maxad smak
- Använd vinäger istället för den gamla standardkryddan – rödvins-, vitvins- eller äppelcidervinäger ger fräschör.
- Låt tomaterna stå marinerade minst 30 minuter innan servering.
- Välj vinäger du själv kan tänka dig att smutta på – då vet du att den är tillräckligt god.
Serveringsknep som imponerar
- Lägg till en färsk ört som matchar syran – basilika, mynta eller oregano.
- Använd tomater i olika färger för Instagram-vänliga rätter.
- Droppa över en riktigt bra olivolja precis innan servering – det är skillnaden mellan gott och fantastiskt.
Läs även: Varningen: Svenska kräftor kan vara giftigare än importerade
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
”Mycket produktivt” – men inget konkret från Alaska
Det tre timmar långa mötet om kriget i Ukraina prisades av Trump och Putin på den efterföljande presskonferensen – men utan att konkreta resultat lyftes fram. De öppnade dock för ett ytterligare möte, möjligen i Moskva. Efter samtalet i Alaska, på fredagen höll USA:s president Donald Trump och Rysslands president Vladimir Putin en 13 minuter …
Här är anledningen till att Mallorcas krogar står tomma i sommar
Mallorca är fullpackat med turister, flygplatsen slår rekord och hotellen är dyrare än någonsin. Ändå sitter servitörerna och rullar tummarna. Från lyxhotell till Lidl-middag Miguel Carrió, ordförande för restaurangägarna längs Paseo Mallorca i Palma, låter nästan uppgiven. Han jämför läget med finanskrisen 2007. Då rasade fastigheterna, nu är det kroglivet som hotar att kollapsa. ”Palma …
Sista chansen-turism – resor som räddar eller sabbar planeten
Från smältande glaciärer på Island till bleknande korallrev i Australien – allt fler jagar upplevelser som snart kan vara borta för alltid. Förespråkarna kallar det en chans att skapa engagemang, kritikerna ser det som att släcka bränder med bensin. Frågan är: kan man resa till hotade platser utan att själv bli en del av problemet. …
Resenärens tabbe: Sa det förbjudna ordet på kryssning
En 274 dagar lång kryssning låter som rena drömmen – tills du råkar säga fel ord vid lunchbordet. På Royal Caribbeans Serenade of the Seas finns en oskriven regel som kan tysta en hel matsal på sekunden. Och ja, det handlar om du vet vad… En 274 dagar lång kryssning – och ett ord man …
Så förolämpar du en italienare – börja med cacio e pepe
Tre ingredienser. Inte fyra. Och absolut ingen grädde. Det är domen från Rom efter att matsajten Good Food publicerat sin version av pastaklassikern cacio e pepe – med parmesan, smör och löften om att allt går på under tio minuter. Pastaskandalen som kokade över Cacio e pepe är en av Roms mest minimalistiska stoltheter. Pasta, …