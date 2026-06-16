Många väljer bort frysdisken och konservhyllan i jakten på färska råvaror. Men forskning visar att de billigaste alternativen ofta är minst lika näringsrika – och ibland till och med bättre. Samtidigt kan de spara både pengar och minska matsvinnet i vardagen.
Billigaste maten i butiken kan vara den mest underskattade
Många svenskar vill äta mer frukt och grönt och mindre hämtmat, men matpriserna har gjort det svårare att fylla kundvagnen med färska råvaror. Då kan lösningen finnas i frysen eller skafferiet.
Forskningen visar nämligen att frysta och konserverade frukter och grönsaker ofta är minst lika näringsrika som färska alternativ. I vissa fall kan de till och med innehålla mer av vissa vitaminer. Dessutom är de billigare, håller längre och minskar matsvinnet.
Frysen är underskattad
Frysta grönsaker har länge haft ett oförtjänt rykte som ett sämre alternativ till färska råvaror. Men sanningen är att många grönsaker fryses in kort efter skörd, vilket gör att näringsämnena bevaras effektivt.
En påse frysta ärtor, broccoli eller edamamebönor kan därför vara lika näringsrik som färska grönsaker som legat en vecka i kylskåpet.
Den stora fördelen är att de alltid finns hemma. Du använder bara den mängd du behöver och slipper kasta halva påsen sallad som glömts längst in i kylen.
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Konservburken gör comeback
Konserver har också fått en renässans i många kök. Kikärtor, linser, bönor och krossade tomater är redan stapelvaror hos många hushåll.
Värmebehandlingen vid konservering kan visserligen minska vissa vitaminer, framför allt vitamin C. Samtidigt gör moderna produktionsmetoder att förlusterna är betydligt mindre än tidigare.
Resultatet blir en produkt som kan stå i skafferiet i månader eller år utan att förlora sitt värde som vardagsmat.
Det här ska du se upp med
Alla konserver är dock inte skapade lika.
Många konserverade grönsaker innehåller tillsatt salt. Därför är det klokt att välja produkter märkta med ”utan tillsatt salt” eller med låg natriumhalt.
Samma sak gäller frukt på burk. Välj helst frukt som ligger i egen juice i stället för sockerlag. Många tillverkare erbjuder i dag alternativ utan tillsatt socker.
Sköljer du dessutom bönor, kikärtor och linser före användning minskar du mängden salt ytterligare.
Billigare mat utan att tumma på hälsan
Den kanske största fördelen är ekonomin.
Frysta grönsaker, konserverade bönor och frukt på burk kostar ofta betydligt mindre än färska alternativ. Samtidigt håller de längre och kan användas när det passar, utan stress över att råvarorna ska bli dåliga.
För den som vill äta hälsosamt utan att matkontot skenar är det därför svårt att hitta bättre vardagshjältar än frysen och konservhyllan.
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• Välj frysta grönsaker som broccoli, ärtor och edamame för snabb vardagsmat.
• Ha alltid kikärtor, bönor eller linser på burk hemma.
• Köp frukt på burk i egen juice, inte i sockerlag.
• Skölj konserverade baljväxter före användning.
• Använd frysta bär i smoothies, gröt eller yoghurt.
• Tänk på att matsvinn också kostar pengar – produkter som håller länge är ofta de mest prisvärda.
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