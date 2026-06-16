Billigaste maten i butiken kan vara den mest underskattade

Konservburken gör comeback

Konserver har också fått en renässans i många kök. Kikärtor, linser, bönor och krossade tomater är redan stapelvaror hos många hushåll.

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Värmebehandlingen vid konservering kan visserligen minska vissa vitaminer, framför allt vitamin C. Samtidigt gör moderna produktionsmetoder att förlusterna är betydligt mindre än tidigare.

Resultatet blir en produkt som kan stå i skafferiet i månader eller år utan att förlora sitt värde som vardagsmat.

Det här ska du se upp med

Alla konserver är dock inte skapade lika.

Många konserverade grönsaker innehåller tillsatt salt. Därför är det klokt att välja produkter märkta med ”utan tillsatt salt” eller med låg natriumhalt.

Samma sak gäller frukt på burk. Välj helst frukt som ligger i egen juice i stället för sockerlag. Många tillverkare erbjuder i dag alternativ utan tillsatt socker.

Sköljer du dessutom bönor, kikärtor och linser före användning minskar du mängden salt ytterligare.

Billigare mat utan att tumma på hälsan

Den kanske största fördelen är ekonomin.

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Frysta grönsaker, konserverade bönor och frukt på burk kostar ofta betydligt mindre än färska alternativ. Samtidigt håller de längre och kan användas när det passar, utan stress över att råvarorna ska bli dåliga.

För den som vill äta hälsosamt utan att matkontot skenar är det därför svårt att hitta bättre vardagshjältar än frysen och konservhyllan.

Många av de billigaste råvarorna i butiken har längre hållbarhet än färska alternativ. (Foto: Canva)

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• Välj frysta grönsaker som broccoli, ärtor och edamame för snabb vardagsmat.

• Ha alltid kikärtor, bönor eller linser på burk hemma.

• Köp frukt på burk i egen juice, inte i sockerlag.

• Skölj konserverade baljväxter före användning.

• Använd frysta bär i smoothies, gröt eller yoghurt.

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• Tänk på att matsvinn också kostar pengar – produkter som håller länge är ofta de mest prisvärda.