Det lilla misstaget som får äggen att åldras snabbare

Det sista är inte optimalt.

När kylskåpsdörren öppnas och stängs utsätts maten där för större temperaturväxlingar än maten längre in i kylskåpet. För ägg, som helst ska förvaras vid en jämn temperatur, är det en onödig berg- och dalbana.

Amerikanska livsmedelsmyndigheten USDA rekommenderar därför uttryckligen att de förvaras i sin kartong på en hylla inne i kylskåpet och inte i dörren.

De svenska klarar sig länge

Livsmedelsverket rekommenderar omkring 4 grader i kylskåpet. Vid den temperaturen håller livsmedel betydligt längre än vid exempelvis 8 grader.

För ägg är skillnaden särskilt intressant.

Bäst före-datumet på svenska ägg är satt utifrån att äggen kan förvaras i rumstemperatur. Stoppar du dem i kylskåpet vid ungefär 4 grader kan de därför vara bra flera veckor efter datumet på kartongen, enligt Livsmedelsverket.

Svenska Ägg går ännu längre och uppger att kylförvarade ägg kan hålla sig färska i minst två månader.

Det är ganska imponerande för något som började dagen inne i en höna.

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