Kylskåpsdörren har en närmast specialbyggd liten hylla för ägg. Problemet är bara att den inte är särskilt bra för äggen. Vill du att frukosten ska hålla längre finns en bättre plats några decimeter bort.
Det lilla misstaget som får äggen att åldras snabbare
Det finns saker i hemmet man gör utan att tänka. Besticken åker ner i besticklådan, tandkrämen hamnar i badrummet och äggen ställs i den lilla ägghållaren i kylskåpsdörren.
Det sista är inte optimalt.
När kylskåpsdörren öppnas och stängs utsätts maten där för större temperaturväxlingar än maten längre in i kylskåpet. För ägg, som helst ska förvaras vid en jämn temperatur, är det en onödig berg- och dalbana.
Amerikanska livsmedelsmyndigheten USDA rekommenderar därför uttryckligen att de förvaras i sin kartong på en hylla inne i kylskåpet och inte i dörren.
De svenska klarar sig länge
Livsmedelsverket rekommenderar omkring 4 grader i kylskåpet. Vid den temperaturen håller livsmedel betydligt längre än vid exempelvis 8 grader.
För ägg är skillnaden särskilt intressant.
Bäst före-datumet på svenska ägg är satt utifrån att äggen kan förvaras i rumstemperatur. Stoppar du dem i kylskåpet vid ungefär 4 grader kan de därför vara bra flera veckor efter datumet på kartongen, enligt Livsmedelsverket.
Svenska Ägg går ännu längre och uppger att kylförvarade ägg kan hålla sig färska i minst två månader.
Det är ganska imponerande för något som började dagen inne i en höna.
Behåll kartongen
De runda skalen mår dessutom bra av att ligga kvar i sin originalförpackning.
Kartongen skyddar mot stötar och hjälper till att hindra äggen från att ta smak och lukt från andra livsmedel. EU regler för äggproduktion slår också fast att ägg ska hållas fria från främmande lukt och förvaras vid en helst konstant temperatur.
Det finns alltså ingen större poäng med att komma hem från affären och omsorgsfullt flytta över varje ägg till kylskåpets designade plastställ.
Låt dem ligga kvar.
Sluta steka räkor i olja – stjärnkocken avslöjar bättre metoden
Den spanske stjärnkocken Dani García har en bestämd åsikt om hur räkor ska tillagas: oljan ska bort. I stället använder han grovt salt, några droppar
Bäst före betyder inte dåligt efter
Inom EU får bäst före-datum för vanliga hönsägg sättas till högst 28 dagar efter värpningen.
Men bäst före är inte samma sak som sista förbrukningsdag.
Ett gammalt ägg får större luftficka och tunnare vita. Det klassiska testet där man lägger ägget i vatten kan därför säga något om åldern: ett äldre ägg börjar resa sig och kan till slut flyta.
Men ett flytande ägg är inte automatiskt farligt. USDA rekommenderar att man istället knäcker det i en separat skål och kontrollerar lukt och utseende.
Den svenska tumregeln kan alltså sammanfattas ganska enkelt: kartongen in i kylskåpet, helst på en vanlig hylla och gärna runt 4 grader.
Kylskåpsdörrens lilla äggfack får hitta ett nytt jobb.
30 växter i veckan – hälsotrenden som låter jobbigare än den är
Att äta 30 olika växter i veckan har blivit ett nytt mål för människor som tycker att 10 000 steg om dagen känns lite för enkelt. Men bakom den exakta