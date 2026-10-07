30 växter i veckan – hälsotrenden som låter jobbigare än den är

Tarmen gillar variation

Det finns en logik bakom rådet. Många bakterier i tarmen lever på fibrer och olika växter innehåller olika sorters fibrer.

Mer variation på tallriken kan därför ge mat åt fler sorters bakterier.

Problemet är bara att forskningen inte visar att just 30 är någon magisk gräns.

När forskarna senare analyserade data från fler än 3 000 vuxna såg de att personer som åt mellan 11 och 20 olika växter i veckan kunde ha ungefär lika stor variation i tarmfloran som de som åt 30 eller fler.

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Med andra ord behöver du kanske inte stå på ICA klockan 21.42 på söndag kväll och desperat köpa dragon för att komma upp i 30.

Det kan lika gärna handla om fibrer

Mindre studier har visat att människor som ökar mängden växtbaserad mat kan få bättre fungerande mage och mindre förstoppning.

Men där kommer nästa problem, skriver NY Times.

När människor börjar äta fler sorters grönsaker, frukt, baljväxter, nötter och fullkorn får de nästan alltid också i sig mer fibrer.

Forskarna kan därför inte alltid avgöra om det är variationen eller helt enkelt den ökade mängden fibrer som ger effekten.

Det finns heller inga starka bevis för att exakt 30 olika växter i veckan skulle ge längre liv, starkare immunförsvar, mer energi eller mindre inflammation.

Det hindrar förstås inte internet från att försöka sälja pulver med 30 växter i en skopa.

En färgglad tallrik är fortfarande ett av de enklaste hälsoråden som finns. Foto: Canva

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Bönor räknas också

Den trevliga delen av trenden är att ”växter” betyder betydligt mer än salladsblad.

Frukt, grönsaker, bönor, linser, fullkorn, nötter, frön, örter och kryddor kan räknas in.

En frukost med havregryn, banan, blåbär och valnötter kan alltså ge fyra sorter innan du ens hunnit fundera på lunch.

En chili med tomat, lök, vitlök, bönor, majs och paprika gör resten av jobbet betydligt enklare.

Du behöver inte föra bok

Den rimliga slutsatsen är därför inte att alla måste börja föra Excel över sin middag.

Gillar du tanken på 30 växter i veckan kan det vara en rolig utmaning och ett sätt att komma bort från köttfärssås på måndag, tisdag och onsdag.

Men det viktigaste är fortfarande betydligt enklare: ät mycket fiberrik mat från växtriket och variera det du äter.

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Rekommendationen för vuxna ligger ungefär mellan 21 och 38 gram fibrer per dag beroende på bland annat ålder och kön.

Och enligt experterna finns det ingen anledning att köpa dyra kosttillskott för att nå dit.

Havregryn, äpplen och bönor har klarat jobbet ganska länge utan marknadsavdelning.