Du köpte bostaden långt före bröllopet och har betalat varenda krona själv. Ändå kan halva värdet behöva delas vid en skilsmässa. Ett äktenskapsförord kan göra stor skillnad, men det finns en detalj som många missar även när avtalet är skrivet och registrerat.
Dyra missen i äktenskapet – kan kosta dig halva bostaden
En obelånad bostadsrätt värd två miljoner kronor. En ägare som går in i äktenskapet med hela bostaden och en partner som inte har några tillgångar. Om paret senare skiljer sig och inget har förändrats ekonomiskt kan resultatet bli att båda får rätt till ett värde på en miljon kronor vardera.
Det spelar i normalfallet ingen roll att bostaden köptes före vigseln eller att bara den ena maken står som ägare. Utan ett äktenskapsförord, eller någon annan grund för enskild egendom, ingår värdet i det som ska delas.
Med ett äktenskapsförord hade bostadens värde kunnat hållas utanför bodelningen. Räkneexemplet är förenklat och förutsätter att inga särskilda undantag eller jämkningsregler påverkar resultatet.
Ett avtal för 275 kronor – men ingen garanti
I en artikel om dyra misstag kring äktenskapsförord uppmärksammar tyska Handelsblatt hur illa det kan gå när makar inte har tänkt igenom sin ekonomi. Tysk och svensk familjerätt skiljer sig åt, men frågan om vad som faktiskt omfattas av ett avtal är lika relevant här.
Ett svenskt äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket. Avgiften är 275 kronor.
Men Skatteverket påpekar uttryckligen att myndigheten inte prövar om avtalet är rättsligt bindande mellan makarna eller vilken juridisk verkan det får.
Det kan bli en obehaglig upptäckt för ett par som har skrivit avtalet själva och trott att registreringen också innebar att innehållet godkänts. När skilsmässan väl är ett faktum kan en otydlig formulering bli föremål för tvist.
Du kan behålla aktierna men behöva dela utdelningen
En företagare kan exempelvis ha sett till att aktierna i det egna bolaget är enskild egendom. Men vad händer med utdelningen som betalats ut under äktenskapet?
Här är äktenskapsbalken tydlig. Avkastning från enskild egendom räknas normalt som giftorättsgods, om inget annat har bestämts. Aktierna kan alltså vara skyddade medan utdelningen ingår i bodelningen.
Det är en skillnad som kan handla om stora belopp, särskilt efter många års företagande.
Även pensionen behandlas annorlunda än pengar på ett vanligt sparkonto. Allmän pension och normalt tjänstepension hålls utanför bodelningen, medan sparande på exempelvis ett investeringssparkonto som huvudregel ingår om det inte är enskild egendom. För vissa privata pensionsförsäkringar och pensionssparavtal gäller särskilda regler.
Skilsmässa och dödsfall är två olika frågor
Ett äktenskapsförord kan också påverka bodelningen när någon av makarna dör. Däremot bestämmer det inte vem som ärver. Arvsreglerna och eventuella testamenten avgör fördelningen av kvarlåtenskapen, och särkullbarn har som huvudregel rätt att få ut sitt arv direkt.
Många par har dessutom en helt annan ekonomi efter tjugo års äktenskap än när de gifte sig. Ett företag har vuxit, en fastighet har ärvts eller någon har gått ned i arbetstid för att ta hand om barnen.
Ett äktenskapsförord kan skrivas även långt efter bröllopet. Makarna kan också ändra ett tidigare avtal genom att upprätta och registrera ett nytt.
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