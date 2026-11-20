Det spelar i normalfallet ingen roll att bostaden köptes före vigseln eller att bara den ena maken står som ägare. Utan ett äktenskapsförord, eller någon annan grund för enskild egendom, ingår värdet i det som ska delas.

Med ett äktenskapsförord hade bostadens värde kunnat hållas utanför bodelningen. Räkneexemplet är förenklat och förutsätter att inga särskilda undantag eller jämkningsregler påverkar resultatet.

Ett avtal för 275 kronor – men ingen garanti

I en artikel om dyra misstag kring äktenskapsförord uppmärksammar tyska Handelsblatt hur illa det kan gå när makar inte har tänkt igenom sin ekonomi. Tysk och svensk familjerätt skiljer sig åt, men frågan om vad som faktiskt omfattas av ett avtal är lika relevant här.

Ett svenskt äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat, undertecknat av båda makarna och registrerat hos Skatteverket. Avgiften är 275 kronor.

Men Skatteverket påpekar uttryckligen att myndigheten inte prövar om avtalet är rättsligt bindande mellan makarna eller vilken juridisk verkan det får.

Det kan bli en obehaglig upptäckt för ett par som har skrivit avtalet själva och trott att registreringen också innebar att innehållet godkänts. När skilsmässan väl är ett faktum kan en otydlig formulering bli föremål för tvist.