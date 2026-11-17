Från italienska tröjor till 250 000 får

Familjens investering i Argentina började 1991, när dess investeringsbolag Edizione köpte Compañía de Tierras Sud Argentino. Företaget ägde då omkring 360 000 hektar mark. Under de följande decennierna växte innehavet till mer än det dubbla. På gårdarna har omkring 250 000 får betat, med en årlig ullproduktion på över 880 000 kilo. Ullen har bland annat använts i Benettons textilproduktion, från de stora betesmarkerna i Patagonien till de färgstarka tröjor som gjorde varumärket känt världen över.

Verksamheten omfattar även nötkreatur, skogsbruk och odling av bland annat majs, vete och potatis. Den argentinska affärstidningen Forbes Argentina har beskrivit jordbrukets omfattning och de nya ägarnas planer.

Marken har varit omstridd i generationer

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De vidsträckta områdena har en historia som började långt före familjen Benettons investering.

Compañía de Tierras Sud Argentino grundades redan 1889 med brittiskt kapital, kort efter att den argentinska staten tagit kontroll över stora delar av Patagonien genom en militär kampanj. Under erövringen fördrevs och dödades människor ur områdets ursprungsbefolkningar, och stora landområden hamnade i privata händer.

När familjen Benetton köpte företaget 1991 tog den också över mark som mapuchesamhällen betraktar som sitt traditionella territorium.

Konflikten har sedan dess lett till protester, markockupationer och rättsprocesser, särskilt i provinsen Chubut. Mapuchefolkets företrädare har krävt att få tillbaka områden som de anser tillhör deras förfäder. Argentinas grundlag erkänner sedan 1994 ursprungsfolkens rätt till gemensamt ägande av mark som de traditionellt har brukat. På flera av familjen Benettons gårdar har dessa anspråk ställts mot de privata markägarnas rättigheter.

Försäljningen innebär att marken får nya ägare, men de historiska konflikterna är fortfarande olösta.

Modeimperiet pressas av stora förluster

Markförsäljningen sker under en period av stora förändringar inom familjens företag.

Modekedjan Benetton har haft flera ekonomiskt svåra år. Förlusten uppgick till 230 miljoner euro 2023, omkring 2,5 miljarder kronor, och 100 miljoner euro 2024, cirka 1,1 miljarder kronor. Under 2025 minskade förlusten till 33 miljoner euro, motsvarande ungefär 360 miljoner kronor.

Butiker har stängts och kostnader skurits ned. Benetton har fortfarande omkring 2 700 försäljningsställen i 80 länder, men omsättningen har sjunkit till under 800 miljoner euro. Även i Sverige har modekedjans närvaro minskat. Den sista svenska Benettonbutiken stängde 2022, efter att kedjan tidigare haft ett trettiotal butiker i landet.

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Familjens investeringsbolag Edizione har på senare år valt att koncentrera sina investeringar till bland annat infrastruktur, digitala verksamheter och finans. Försäljningen av marken i Argentina ingår i den förändringen.

Den nya ägargruppen leds av Mariano Bosch, som väntas bli ordförande för de två jordbruksbolagen. Agustín Dranovsky, som redan ansvarar för den dagliga verksamheten i Compañía de Tierras Sud Argentino, fortsätter som vd.

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