Varför inte unna dig lite japansk spalyx i Köpenhamn? Det nya badpalatset är billigt att besöka och på invigningsdagen är det helt gratis att sjunka ner i poolerna.
Köpenhamns nya miljardbygge – japansk spalyx till folkpriser
Realtid har redan berättat om den nya spaanläggningen som slår upp portarna i början av december.
Kai ligger på Papirøen med utsikt över hamnen i stadsdelen Christianshavn, nära Nyhavn och Operahuset.
Trots att det nya badhuset kostar runt 1,5 miljarder svenska kronor att bygga kommer det att vara folkpriser som de flesta har råd med när det gäller att besöka anläggningen.
En vanlig vuxenbiljett hamnar på runt 85 svenska kronor och går du dit under lågpristider kommer du in för under femtiolappen.
Gratis bad på invigningsdagen
Vid invigningen den 5 december bjuder Kai dock in alla som vill komma hit helt gratis, enligt kommunens hemsida, och då är både bad och wellness kostnadsfria.
Det är badhusets bassänger som öppnar i början av december, och de särskilda badzonerna ute i själva hamnen beräknas öppna först i början av 2027.
Japansk spalyx till folkpriser
Glöm därmed dyra spahotell där ett par timmars avkoppling kostar tusenlappar.
I Köpenhamn satsar man nu i stället på ett nytt offentligt badhus som kombinerar japansk badkultur med modern skandinavisk arkitektur – där det inte ska kosta skjortan att uppnå zen under några timmar, enligt Condé Nast Traveller.
Bakom utformningen står den världsberömda japanska arkitektbyrån Kengo Kuma & Associates. Den nya anläggningen omfattar omkring 5 800 kvadratmeter och rymmer tio bassänger, både inomhus och utomhus.
Wellnessavdelning med bastu och varma bad
Här finns även tre bastur och japanskinspirerade bad. Vill du besöka badhusets spa- och avkopplingsdel får du dock betala mer, men det är fortfarande överkomligt. På vardagar ligger inträdet på runt 215 svenska kronor och på helgerna knappt 300 kronor.
Fortfarande betydligt billigare än vad ett besök på ett lyxspa i både Köpenhamn och Stockholm hade kostat.
Wellnessavdelningen har tre tempererade bassänger, finsk bastu, ångbad och uppvärmda stenar. Det handlar framför allt om avkoppling och olika badupplevelser, snarare än traditionella spabehandlingar.
Japanskt onsenbad med utsikt över hamnen
Utöver wellnessavdelningen finns ett japanskinspirerat onsenbad utomhus, med 36-gradigt vatten och utsikt över Köpenhamns hamn.
Det blir därför en häftig upplevelse, där det inte enbart handlar om spa utan där man även får uppleva den danska huvudstaden på ett skönt sätt, i ett väldigt lugnt tempo.
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