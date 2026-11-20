Japansk spalyx till folkpriser

Glöm därmed dyra spahotell där ett par timmars avkoppling kostar tusenlappar.

I Köpenhamn satsar man nu i stället på ett nytt offentligt badhus som kombinerar japansk badkultur med modern skandinavisk arkitektur – där det inte ska kosta skjortan att uppnå zen under några timmar, enligt Condé Nast Traveller.

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Bakom utformningen står den världsberömda japanska arkitektbyrån Kengo Kuma & Associates. Den nya anläggningen omfattar omkring 5 800 kvadratmeter och rymmer tio bassänger, både inomhus och utomhus.

Kai passar alla plånböcker. (Foto: Kai)

Wellnessavdelning med bastu och varma bad

Här finns även tre bastur och japanskinspirerade bad. Vill du besöka badhusets spa- och avkopplingsdel får du dock betala mer, men det är fortfarande överkomligt. På vardagar ligger inträdet på runt 215 svenska kronor och på helgerna knappt 300 kronor.

Fortfarande betydligt billigare än vad ett besök på ett lyxspa i både Köpenhamn och Stockholm hade kostat.

Wellnessavdelningen har tre tempererade bassänger, finsk bastu, ångbad och uppvärmda stenar. Det handlar framför allt om avkoppling och olika badupplevelser, snarare än traditionella spabehandlingar.

Gå på spa i Köpenhamn. (Foto: Kai)

Japanskt onsenbad med utsikt över hamnen

Utöver wellnessavdelningen finns ett japanskinspirerat onsenbad utomhus, med 36-gradigt vatten och utsikt över Köpenhamns hamn.

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Det blir därför en häftig upplevelse, där det inte enbart handlar om spa utan där man även får uppleva den danska huvudstaden på ett skönt sätt, i ett väldigt lugnt tempo.

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