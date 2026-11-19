Tröttnat på turistskarorna i Venedig? Kanske dags att prova något nytt i Italien under 2027? En sådan plats är Perugia – en trendig stad där resesökningarna ökat med 35 procent.
Glöm Rom och Venedig – här är Italiens nya turistfavoriter 2027
Visst, Rom, Florens och Venedig är inte helt fel.
Men det finns andra platser i Italien som ligger lite mer ”off the beaten track” och som är värda ett besök.
Färre turister, schysstare priser och ett mer autentiskt Italien – som vi trots allt har kommit till landet för att uppleva.
Perugia – Italiens nya uppstickare
En sådan plats är Italiens nya uppstickare – Perugia, som ligger någonstans mellan Florens och Rom.
Men skynda att boka staden innan alla andra gör det. Sökningarna efter Perugia, som ligger i centrala Italien, har nämligen ökat med 35 procent jämfört med föregående år, uppger Expedia när sajten trendspanar inför 2027.
”Resenärer är mer medvetna i sina val av nästa äventyr och söker upplevelser som är mer personliga och meningsfulla för dem”, säger Ariane Gorin, vd för resekoncernen Expedia Group, i ett pressmeddelande.
Perugia är känt för två saker som lockar många Italienresenärer: choklad och jazz.
Staden arrangerar både den internationella jazzfestivalen Umbria Jazz och chokladfestivalen Eurochocolate.
För matälskare finns också tryffel, vildsvinsrätter och viner från regionen.
Umbrien – Italiens gröna hjärta
När du ändå njuter av det italienska köket kan du hänga kvar lite längre i Umbrien, som Perugia är huvudstad i.
Umbrien brukar kallas Italiens gröna hjärta och är ett mindre turisttätt alternativ till grannregionen Toscana. Här lockar medeltida småstäder och ett betydligt lugnare tempo.
Regionen är också ett paradis för matälskare, med tryffel, lokalt producerad olivolja, lufttorkad skinka och kraftiga röda viner gjorda på druvan Sagrantino.
Pescara – strandliv vid Adriatiska havet
Vill du ha lite havsbris på Italienresan?
Då är det dags att dra österut – till Pescara – som är en kuststad i regionen Abruzzo vid Adriatiska havet.
Här finns långa sandstränder, strandpromenader och typiska fiskrestauranger.
Staden finns med på Booking.coms lista över trendande destinationer inför 2027.
Abruzzo – från stränder till höga berg
En annan fördel med Pescara är närheten till Abruzzos natur. Regionen är känd för sina nationalparker, bergsbyar och dramatiska landskap.
I nationalparken som omfattar två olika bergsområden Gran Sasso och Monti della Laga finns bergstoppar som når över 2 000 meter. Enligt Abruzzos turistguide omfattar nationalparken omkring 150 000 hektar och är ett av Italiens största skyddade naturområden.
”En tredjedel av Abruzzos yta består av skyddade områden”, står det på Italiens turistportal Italia.it.
Så varför inte kombinera några dagar vid havet med vandring och utflykter i bergen?
För den som vill ha både strandliv och natur kan Abruzzo därför erbjuda mer variation än en traditionell badresa eller stadsweekend.
Därför söker turisterna ett annat Italien
Expedias nya rapport visar att resenärer i allt högre grad söker personliga upplevelser och destinationer utanför de mest upptrampade turiststråken.
Nuförtiden vill vi upptäcka nya platser och få nya upplevelser på aktiva resor, som att vandra i bergen, och där ligger även Dolomiterna i Italien bra till.
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