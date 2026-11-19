Färre turister, schysstare priser och ett mer autentiskt Italien – som vi trots allt har kommit till landet för att uppleva.

Perugia – Italiens nya uppstickare

En sådan plats är Italiens nya uppstickare – Perugia, som ligger någonstans mellan Florens och Rom.

Men skynda att boka staden innan alla andra gör det. Sökningarna efter Perugia, som ligger i centrala Italien, har nämligen ökat med 35 procent jämfört med föregående år, uppger Expedia när sajten trendspanar inför 2027.

”Resenärer är mer medvetna i sina val av nästa äventyr och söker upplevelser som är mer personliga och meningsfulla för dem”, säger Ariane Gorin, vd för resekoncernen Expedia Group, i ett pressmeddelande.

Perugia är känt för två saker som lockar många Italienresenärer: choklad och jazz.

Staden arrangerar både den internationella jazzfestivalen Umbria Jazz och chokladfestivalen Eurochocolate.

För matälskare finns också tryffel, vildsvinsrätter och viner från regionen.

Italiens nya uppstickare – Perugia, som ligger någonstans mellan Florens och Rom. (Foto: Pixabay)