Antibiotika i resväskan är ett större problem än vi anat. Var sjunde resenär har antibiotika med sig hem, visar en ny studie.
Antibiotika: Den dolda hälsofaran efter semestern
Antibiotika som förs in av flygresenärer kan vara ett större problem än vi tidigare anat. Det visar en studie forskare vid bland annat Linköpings universitet gjort vid tre flygplatser i Sverige och Norge.
Risken finns att den dolda införseln driver på utvecklingen av resistenta bakterier, enligt forskarna.
Sjukdomsbakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett globalt hot. I Sverige och Skandinavien försöker vården därför begränsa användningen och all antibiotika som skrivs ut registreras.
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Syns inte i statistiken
Samtidigt har tullpersonal larmat om att okända mängder antibiotika helt lagligt förs in via flygplatserna.
Detta eftersom det är tillåtet att ta med sig preparat för eget bruk under en begränsad tid. Den här införseln syns inte i statistiken.
För att få grepp om hur mycket det kan handla om genomförde forskare en studie i samarbete med tullen vid Arlanda, Landvetter och norska Gardermoen. Resultaten publiceras i tidskriften ”Antimicrobial Resistance & Infection Control”.
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Forskarna blev överraskade
Forskarna bakom studien blev överraskade av hur stor andel av de kontrollerade resenärerna som hade antibiotika med sig.
Under fem dagar kontrollerades 406 resenärer. Av dessa visade sig 14 procent ha antibiotika i resväskan.
Urvalet var inte slumpmässigt, utan gjordes av tullpersonalen enligt deras vanliga rutiner, men att andelen som hade antibiotika med sig var så stor överraskade forskarna.
” Man kan ju i alla fall inte säga att det här inte är ett problem, utan det är något man behöver titta närmare på”, säger universitetslektor Anna Moberg vid avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård som har lett studien.
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Mest införsel från Asien
Det fanns stora skillnader beroende på varifrån resenärerna kom. Bland inresande från EES-området, som består av EU-länderna, Norge, Liechtenstein och Island, hade tre procent antibiotika med sig. För resande från Asien var andelen 27 procent.
Mer än en tredjedel av antibiotikan som påträffades hörde till de sorter som världshälsoorganisationen, WHO, bedömer har högre risk att driva på utvecklingen av resistenta bakterier.
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”Kan ha konkret påverkan”
Även om urvalet av resenärer inte skedde slumpmässigt ger resultatet en fingervisning om att betydande mängder antibiotika kan föras in via flygplatserna, menar forskarna.
”Skulle resultatet gälla alla internationella resenärer och de faktiskt använder antibiotikan, skulle det kunna ha en konkret påverkan på resistensutvecklingen”, konstaterar Anna Moberg.
Enligt henne kan det behövas skärpta regler. I dag är det tillåtet att ta med sig antibiotika för tolv månaders eget bruk från ett annat EES-land. För resenärer från andra länder gäller tre månader.
Men väldigt få sjukdomstillstånd kräver så lång antibiotikabehandling, påpekar Anna Moberg.
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Fakta/Resultaten i studien
- Andelen resenärer med antibiotika skilde sig åt mellan flygplatserna: 23 procent på Arlanda och 10 procent på både Landvetter och Gardermoen.
- Under de fem dagar som studien pågick kom drygt 137 000 resenärer till de tre flygplatserna.
(Källa: Linköpings universitet)