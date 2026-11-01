Präst i PR-kampanj: "Jag kan inte vara social utan kokain"

”Övertygade om att det var AI”

Kyrkoherde Sandra Signarsdotter berättar om tre unga killar som var övertygad om att det var en AI-röst som svarade i telefon.

”Jag testade att sjunga för dem, men de trodde mig ändå inte. Till slut sade jag att de kunde komma in i kyrkan så att vi kunde ses. Då utbrast de: ´Wow, du finns på riktigt´”

Församlingen beskriver kampanjen som mycket lyckad och kyrkoherden beskriver kommunikation som församlingens grundläggande uppdrag.

”Vi ska kommunicera kyrkan på ett sätt som inte stöter bort, utan bygger förtroende och tillit”, säger hon.

Man ville göra en diakonisatsning med fokus på själavård och någon föreslog att kyrkan skulle ta kontakt med elever som utbildar sig i marknadsföring hos Berghs. Så blev det också.

”Vi var ute efter en snackis som fångar folks uppmärksamhet. De ska stanna upp och säga: Vänta nu”, förklarar Seedy Mbenga som ledde elevernas arbete, hos Kyrkans tidning.

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Får hänga kvar tills advent

Affischerna och telefonkiosken med en direktlinje till någon att prata med var den första idén.

”Telefonkiosken skulle se ut som en kyrka, det var en ´nice´ PR-grej. Det behöver inte bli en lång konversation men sedan kan man upptäcka: ´Där är ju kyrkan. Där inne kan man träffa någon och hitta hem´ om det är det man söker.”

Affischerna runt kyrkan kommer nu att hänga kvar fram till advent, då de byts ut mot en ny kampanj med texten ”Aldrig ensam”. Telefonkiosken gör ett uppehåll, men kommer tillbaka under julhelgen.

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