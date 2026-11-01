En präst förklarar att han inte kan vara social utan kokain, en annan att hon ångrar att hon var otrogen. Kyrkans kampanj gör succé.
Präst i PR-kampanj: "Jag kan inte vara social utan kokain"
Det är Gustav Vasas församling i Stockholm som fått ett jättegenomslag för sin kampanj utanför kyrkan. Nu förlängs den.
”Min förhoppning var fem samtal per dag. Det blev 50 första dagen”, säger Magnus Bjurberg som är kommunikatör i församlingen.
Kampanjen? På 100 stora affischer utanför Gustav Vasa kyrka har stockholmarna mötts av budskap som ”Jag döljer mina blåmärken”, ”Jag ångrar att jag var otrogen” och ”Jag kan inte vara social utan kokain”.
Budskapen kompletteras med en bild på en präst eller diakon i församlingen – och längst ned på affischerna står: ”Vi har hört det mesta”.
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Affischer och telefonkiosk
De 100 affischerna kompletteras med en telefonkiosk, väl synlig för förbipasserande på Odenplan. Den som lyfter luren och trycker på knappen får svar från en präst eller diakon.
Tanken var att kampanjen skulle pågå under oktober och avslutas vid Allhelgonahelgen, men det stora genomslaget har fått församlingen att förlänga den.
Under första veckan kom 162 samtal från telefonkiosken. Enligt Magnus Bjurberg var 3-5 av dem mer seriösa själavårdssamtal.
”Men även de många nyfikna samtalen, liksom de mer busaktiga, är värdefulla”, säger han hos Kyrkans tidning.
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”Övertygade om att det var AI”
Kyrkoherde Sandra Signarsdotter berättar om tre unga killar som var övertygad om att det var en AI-röst som svarade i telefon.
”Jag testade att sjunga för dem, men de trodde mig ändå inte. Till slut sade jag att de kunde komma in i kyrkan så att vi kunde ses. Då utbrast de: ´Wow, du finns på riktigt´”
Församlingen beskriver kampanjen som mycket lyckad och kyrkoherden beskriver kommunikation som församlingens grundläggande uppdrag.
”Vi ska kommunicera kyrkan på ett sätt som inte stöter bort, utan bygger förtroende och tillit”, säger hon.
Man ville göra en diakonisatsning med fokus på själavård och någon föreslog att kyrkan skulle ta kontakt med elever som utbildar sig i marknadsföring hos Berghs. Så blev det också.
”Vi var ute efter en snackis som fångar folks uppmärksamhet. De ska stanna upp och säga: Vänta nu”, förklarar Seedy Mbenga som ledde elevernas arbete, hos Kyrkans tidning.
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Får hänga kvar tills advent
Affischerna och telefonkiosken med en direktlinje till någon att prata med var den första idén.
”Telefonkiosken skulle se ut som en kyrka, det var en ´nice´ PR-grej. Det behöver inte bli en lång konversation men sedan kan man upptäcka: ´Där är ju kyrkan. Där inne kan man träffa någon och hitta hem´ om det är det man söker.”
Affischerna runt kyrkan kommer nu att hänga kvar fram till advent, då de byts ut mot en ny kampanj med texten ”Aldrig ensam”. Telefonkiosken gör ett uppehåll, men kommer tillbaka under julhelgen.
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