Nu är Kalle Ankas husvagn här – på riktigt

Många svenskar älskar som bekant att packa husvagnen eller husbilen och ge sig i väg ut så snart våren kommer.

En stor grupp älskar campinglivet och tycker det äfr till glädje och en livsstil som går att förverkliga åtminstone halva året.

Motorcykeln blir minicamper – sidovagnen har plats för två. Dagens PS

Klar – nästan på nolltid

Men även om campinglivet erbjuder frihet och naturupplevelser, krävs det ändå en hel del insatser och förberedelser när man väl hittat sin plats.

Ett förtält ska sättas upp, utrustning packas upp och sovplatser göras i ordning.

Tills nu, alltså. Tyska Urbanoid GmbH har tagit fram ett smart alternativ som minimerar krångel, maximerar bekvämligheten och gör det – nästan – på nolltid, rapporterar tjeckiska Centrum.

Vid första anblick ser Urbanoids innovation, Booba One, ut som en helt vanlig, liten släpvagn.

Men framme på campingplatsen eller gläntan i skogen, förvandlas den till en bekväm sovplats för två personer.

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Booba One har en robust kaross i kompositmaterial, men dess mest innovativa inslag är tältet, som blåses upp med hjälp av en elektrisk pump, skriver norska Dagens.

Tältet stöds av luftkanaler och tar endast en minut och 50 sekunder att blåsa upp helt, enligt tyskarna.

Värmeböljan gör den här aktien het. Dagens PS