Du har, förstås, sett Kalle Ankas husvagnssemester till leda. Nu kommer det närmaste verkligheten nått i att kopiera den.
Nu är Kalle Ankas husvagn här – på riktigt
Det är dags att säga adjö till den klassiska husvagnen, menar ett tyskt företag. I stället rekommenderar man sin nya lösning som tar minimalt med plats, kan ställas i ordning på några minuter och dessutom vara helt olika saker natt- respektive dagtid.
Många svenskar älskar som bekant att packa husvagnen eller husbilen och ge sig i väg ut så snart våren kommer.
En stor grupp älskar campinglivet och tycker det äfr till glädje och en livsstil som går att förverkliga åtminstone halva året.
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Klar – nästan på nolltid
Men även om campinglivet erbjuder frihet och naturupplevelser, krävs det ändå en hel del insatser och förberedelser när man väl hittat sin plats.
Ett förtält ska sättas upp, utrustning packas upp och sovplatser göras i ordning.
Tills nu, alltså. Tyska Urbanoid GmbH har tagit fram ett smart alternativ som minimerar krångel, maximerar bekvämligheten och gör det – nästan – på nolltid, rapporterar tjeckiska Centrum.
Vid första anblick ser Urbanoids innovation, Booba One, ut som en helt vanlig, liten släpvagn.
Men framme på campingplatsen eller gläntan i skogen, förvandlas den till en bekväm sovplats för två personer.
Booba One har en robust kaross i kompositmaterial, men dess mest innovativa inslag är tältet, som blåses upp med hjälp av en elektrisk pump, skriver norska Dagens.
Tältet stöds av luftkanaler och tar endast en minut och 50 sekunder att blåsa upp helt, enligt tyskarna.
Klar på 5-7 minuter
Hela uppställningsprocessen är för övrigt avklarad på 5-7 minuter, utan att man behöver kämpa med tältpinnar och tältstänger, sätta upp ett separat tält eller i övrigt botanisera i vad som rimligen lett till ett antal skilsmässor genom åren.
Allt detta gör Booba One till ett idealiskt val för de som är ute efter snabba och enkla lösningar, menar Urbanoid.
På insidan finns en resårmadrass med plats för två vuxna och dagtid – här kommer Kalle Anka-stuket – kan utrymmet göras om till en liten sittgrupp med plats för fyra personer runt ett löstagbart bord.
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Dusch också – förstås
Och kommer du ihåg scenen där Kalle badar betraktad av småfåglar i husvagnsfönstret, blir du knappast förvånad över att Booba One är utrustad med en vattentank på 45 liter och en utomhusdusch.
Booba är alltså utformad för camping från vår till höst och ett enklare alternativ till en traditionell husvagn, menar tillverkaren.
Dessutom väger den bara 280 kilo och den låga vikten gör den väl lämpad för mindre fordon och elbilar, påpekar man.
För elbilar påpekas att energiförbrukningen ökar med cirka 15 procent med Booba påkopplad.
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Lätt att förvara på vintern
Inte övertygad än? Då kommer ett argument till; med hjälp av ett särskilt stativ kan enheten förvaras stående mot en garagevägg när säsongen är över, vilket sparar mycket utrymme.
Dags att titta på saldot på semesterkontot? I så fall är det 15 900 euro du behöver för att köpa en Booba, motsvarande lite över 174 000 svenska kronor just nu.
Då ingår för övrigt en bärbar laddstation, Ecoflow River 3, i standardutrustningen.
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