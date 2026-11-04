Kommunala tjänstemän och en chef blåste kommunen på mångmiljonbelopp genom att undervärdera och sälja kommunala bilar.
Bedrägerihärvan: Sålde 200 kommunala bilar olagligt
Det är ett bedrägeri som misstänks ha pågått i mer än tio år som nu rullas upp i Örnsköldsviks kommun.
Under detta dryga decennium kan det ha kostat kommunen ett tvåsiffrigt antal miljoner kronor.
Grunden är kommunens bilpark. Örnsköldsviks kommun förfogar totalt över ungefär 600 bilar stadigt.
Det är när dessa bilar har avyttrats ligan slagit till. Enligt utredningen har 200 bilar eller fler under 10-15 års tid sålts på ett icke lagligt sätt.
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Fick bilarna undervärderade
En chef och fyra eller fem kommunanställda har utnyttjat läget där bilarnas leasingavtal gått ut och lyckats få dem undervärderade, ibland rejält undervärderade.
I och med det har de sedan gått att köpa loss betydligt billigare än det belopp de borde ha betingat.
Teorin är sedan att de kommunanställda som varit inblandade sålt bilarna vidare till utomstående.
Enligt uppgifter hos ÖA har bilarna undervärderats med så mycket som 50 000 kronor per bil i snitt.
Om det stämmer och antalet 200 bilar stämmer landar nivån på det brottsliga agerandet på tio miljoner kronor.
En har slutat – övriga avstängda
En kommunchef har redan avslutat sin anställning efter avslöjandet. Flera andra är avstängda medan utredningen fortsätter.
”Vi behöver gå till botten med hur det här har kunnat pågå under lång tid, utan att vi upptäckt det tidigare”, sade Örnsköldsviks nya kommundirektör Anna Selander vid en presskonferens tisdag.
Enligt kommundirektören startade utredningen med ett anonymt tips om misstänkta oegentligheter.
”Efter tipset startade vi en intern utredning. Det behövdes snabbt vidtas arbetsrättsliga åtgärder”, berättar konsult- och servicechefen Anders Hellström.
Under tisdagen blev mångmiljonfifflet även ett polisiärt ärende, där polischefen Dick Danielsson fick ta emot en anmälan.
”Ärendet är nu startat, jag ser framför mig en hel del utredningsarbete”, säger Danielsson hos ÖA.
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Utreds av bedrägeriroteln
Inledningsvis rubricerar polisen det hela med brottsmisstankarna trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri.
”Jag kan inte svara på omfattningen som kommunen har misstankar om, men jag har förstått att det kan bli stort”, säger polischefen.
Utredningen sköts initialt av polisen i Örnsköldsvik, men kommer sedan med största sannolikhet att flyttas till polisens bedrägerirotel i Sundsvall.
”Just nu finns bara misstankar, men om det finns substans i de, är det en svindlande stor härva. Det innebär i så fall att anställda kan ha berikat sig på tillgångar som egentligen tillhör alla skattebetalare”, skriver Hugo Burén i en ledare i lokaltidningen där kommundirektören får beröm.
”Att Selander slår ned på det med full kraft och med fulltransparens är välkommet”, intygar Burén.
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