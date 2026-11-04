Bedrägerihärvan: Sålde 200 kommunala bilar olagligt

En har slutat – övriga avstängda

En kommunchef har redan avslutat sin anställning efter avslöjandet. Flera andra är avstängda medan utredningen fortsätter.

”Vi behöver gå till botten med hur det här har kunnat pågå under lång tid, utan att vi upptäckt det tidigare”, sade Örnsköldsviks nya kommundirektör Anna Selander vid en presskonferens tisdag.

Enligt kommundirektören startade utredningen med ett anonymt tips om misstänkta oegentligheter.

”Efter tipset startade vi en intern utredning. Det behövdes snabbt vidtas arbetsrättsliga åtgärder”, berättar konsult- och servicechefen Anders Hellström.

Under tisdagen blev mångmiljonfifflet även ett polisiärt ärende, där polischefen Dick Danielsson fick ta emot en anmälan.

”Ärendet är nu startat, jag ser framför mig en hel del utredningsarbete”, säger Danielsson hos ÖA.

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Turbulens hos Örnsköldsviks kommun, där en chef och ett antal anställda lurat kommunen på mångmiljonbelopp genom att sälja bilar. (Foto: Caisa Rasmussen /TT)

Utreds av bedrägeriroteln

Inledningsvis rubricerar polisen det hela med brottsmisstankarna trolöshet mot huvudman och grovt bedrägeri.

”Jag kan inte svara på omfattningen som kommunen har misstankar om, men jag har förstått att det kan bli stort”, säger polischefen.

Utredningen sköts initialt av polisen i Örnsköldsvik, men kommer sedan med största sannolikhet att flyttas till polisens bedrägerirotel i Sundsvall.

”Just nu finns bara misstankar, men om det finns substans i de, är det en svindlande stor härva. Det innebär i så fall att anställda kan ha berikat sig på tillgångar som egentligen tillhör alla skattebetalare”, skriver Hugo Burén i en ledare i lokaltidningen där kommundirektören får beröm.

”Att Selander slår ned på det med full kraft och med fulltransparens är välkommet”, intygar Burén.

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