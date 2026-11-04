Fem tågresor som är värda en resa i sig

2. El Transcantábrico – en lyxsvit genom det gröna Spanien

Service av högsta klass! Foto: El Tren Transcantábrico

Längs Spaniens nordkust väntar ett landskap som skiljer sig ordentligt från landets välkända badorter. Här ligger fiskebyar och medeltida städer mellan Atlantens kust och gröna berg, medan restaurangerna serverar lokala ostar, skaldjur och cider.

Genom fyra regioner rullar El Transcantábrico Gran Lujo, ett av Europas mest exklusiva turisttåg. Det har endast 14 sviter, vilket ger resan en närmast privat karaktär. Interiören för tankarna till äldre tiders eleganta järnvägsvagnar, men sviterna har moderna bekvämligheter och egna badrum.

Den klassiska resan mellan San Sebastián och Santiago de Compostela tar åtta dagar och sju nätter. Under dagarna görs utflykter till historiska städer, restauranger och naturområden. Tåget står stilla nattetid, så att gästerna kan sova ostört.

Enligt den spanska järnvägsoperatören Renfe finns även kortare resor på fyra dagar och tre nätter. Den längre resan kostar enligt publicerade priser för 2026 från 9 900 euro per person, vilket motsvarar cirka 108 500 kronor, för två personer i en svit. Och då ingår helpension och organiserade utflykter.

Resväg: San Sebastián–Santiago de Compostela, i båda riktningarna

Restid: Åtta dagar, med kortare alternativ

Pris: Från 9 900 euro per person (cirka 108 500 kronor)

Bokning: Spanish Luxury Train

3. Caledonian Sleeper – från London till Skottlands högländer

Solnedgång över Rannoch, beläget i de skotska högländerna. Foto: Caledonian Sleeper

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På kvällen lämnar Caledonian Sleeper London Euston. När tåget närmar sig Fort William nästa morgon har storstadens förorter ersatts av hedar, sjöar och berg. Sträckan genom Rannoch Moor hör till de mest särpräglade delarna av det brittiska järnvägsnätet.

Nattåget erbjuder flera komfortnivåer. En vanlig sittplats är det enklaste alternativet, medan sovkupéerna finns i olika kategorier. De mest exklusiva har dubbelsäng och eget badrum. Ombord finns också en restaurangvagn med skotska rätter och drycker.

Resan till Fort William tar ungefär 13 timmar, beroende på avgång. För resenärer som vill fortsätta utforska Skottland ligger Ben Nevis, Storbritanniens högsta berg, nära slutstationen. Fort William är också utgångspunkt för vandring och utflykter i de västra högländerna. Caledonian Sleeper publicerar tidtabeller för de olika destinationerna. Biljettpriserna varierar med datum, kupétyp och efterfrågan.

Resväg: London–Fort William

Restid: Omkring 13 timmar

Pris: Varierar med avgång och komfortnivå

Boka gör du genom att besöka Caledonian Sleeper

4. Rovos Rail – afrikansk safari i salongsvagn

Privata sviter, safari och en dedikerad observationsvagn på tågresan genom södra Afrika. Foto: Rovos Rail

Mörka träpaneler, vita dukar och välpolerade glas. Rovos Rail har gjort den klassiska tågresans elegans till sitt kännetecken och kör restaurerade vagnar genom södra Afrika.

En av bolagets resor går mellan Pretoria och Victoriafallen i Zimbabwe. Färden tar flera dagar och bjuder på ett landskap som förändras från öppna slätter till områden med vildmark och nationalparker. Gästerna bor i privata sviter och äter i särskilda restaurangvagnar. Längst bak finns en observationsvagn där utsikten får ta plats.

Bolaget erbjuder också längre resor genom flera länder, med olika utflykter och stopp längs vägen. Det är värt att granska resplanen före bokning, eftersom innehållet skiljer sig mellan rutterna och safariaktiviteter inte ingår på alla avgångar.

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På Rovos Rails webbplats finns aktuella resplaner och priser för respektive avresa. Kostnaden beror bland annat på resans längd och vilken svitkategori som väljs.

Resväg: Bland annat Pretoria–Victoriafallen

Restid: Flera dagar beroende på rutt

Pris: Varierar med resa, datum och svit

Bokning: Rovos Rail

5. Coast Starlight – genom USA västkustlandskap

Sittplats eller kupé genom USA, Amtrak Coast Starlight erbjuder flexibilitet. Foto: Amtrak Coast Starlight

Amtraks Coast Starlight saknar de privata butlers och exklusiva restaurangkoncept som kännetecknar de dyraste lyxtågen. Här är det i stället landskapet som lockar, tillsammans med möjligheten att resa långa sträckor genom USA utan att behöva sätta sig bakom ratten.

Tåget går mellan Los Angeles och Seattle och passerar bland annat Santa Barbara, San Luis Obispo, Sacramento och Portland. Under resan väntar delar av Kaliforniens kust, Oregons skogar och bergsområdena i nordvästra USA.

Resenärerna kan välja mellan sittplats och olika sovkupéer. I sovvagnarna ingår måltider enligt Amtraks villkor, medan den som reser i vanlig sittvagn får en enklare och billigare resa. Enligt Amtraks tidtabell tar hela sträckan ungefär 34–35 timmar, beroende på färdriktning. Avgångarna går dagligen, men tider och biljettpriser bör kontrolleras inför bokningen.

Resväg: Los Angeles–Seattle

Restid: Cirka 34–35 timmar

Pris: Varierar med datum och biljettkategori

Bokning gör du via Amtrak

Läs mer: Resandet vänder – långsamt är plötsligt det nya snabba – Dagens PS

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