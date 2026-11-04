En femrättersmiddag bland Alpernas bergstoppar, en lyxsvit på räls genom norra Spanien eller en natt på väg mot Skottlands högländer. Vissa tågresor är så speciella att destinationen nästan kommer i andra hand. Här är fem upplevelser som förtjänar en plats på listan av resor som är värda resan i sig.
Fem tågresor som är värda en resa i sig
Det börjar redan på perrongen. Väskorna lämnas ombord, kupén blir ett tillfälligt hem och utanför fönstret väntar ett landskap som förändras konstant under resans gång. Att resa med tåg har en särskild förmåga att göra även de långa transportsträckorna till en del av semestern.
På Europas mest exklusiva turisttåg ingår numera allt från privata badrum till middagar med vita dukar och tillhörande vinpaket. Även vanliga nattåg och långdistanslinjer erbjuder upplevelser som är svåra att få på andra sätt, inte minst när järnvägen går genom bergsområden eller längs kuster.
Intresset för upplevelser på räls märks också i planerna på nya internationella tåglinjer med högre komfort. Men flera av de mest minnesvärda resorna går redan att boka, här listar vi fem som vi själva väldigt gärna hade provat.
1. Glacier Express – Schweiz från första parkett
På Glacier Express har tågfönstren nästan huvudrollen. Under färden mellan Zermatt och St. Moritz passerar tåget bergsbyar, djupa raviner och den berömda Landwasserviadukten, där spåret går över en hög stenbro innan det försvinner in i berget.
Resan tar omkring åtta timmar och går genom några av Schweiz mest välkända alplandskap. Ombord på Excellence Class får varje gäst en garanterad fönsterplats, välkomstchampagne och en femrättersmeny med tillhörande viner. Här finns också personlig service och hjälp med bagaget.
Det är en påkostad upplevelse, men samma järnvägssträcka går att resa betydligt billigare. Enligt Glacier Express officiella prislista kostar en biljett för hela sträckan i andra klass 159 schweizerfranc, vilket motsvarar cirka 1 900 kronor. Den obligatoriska platsreservationen kostar ytterligare 54 franc, cirka 650 kronor. Det ger ett ordinarie totalpris på 213 franc, motsvarande cirka 2 550 kronor, före eventuella rabatter.
Excellence Class kräver en giltig förstaklassbiljett och en separat platsreservation på 540 franc, cirka 6 460 kronor. Med fullt biljettpris blir totalsumman 812 schweizerfranc per person, vilket motsvarar cirka 9 700 kronor.
Resväg: Zermatt–St. Moritz
Restid: Cirka åtta timmar
Pris: Från 213 schweizerfranc (cirka 2 550 kronor) i andra klass. Excellence Class kostar 812 franc (cirka 9 700 kronor) med ordinarie förstaklassbiljett
Bokning gör via Glacier Express
2. El Transcantábrico – en lyxsvit genom det gröna Spanien
Längs Spaniens nordkust väntar ett landskap som skiljer sig ordentligt från landets välkända badorter. Här ligger fiskebyar och medeltida städer mellan Atlantens kust och gröna berg, medan restaurangerna serverar lokala ostar, skaldjur och cider.
Genom fyra regioner rullar El Transcantábrico Gran Lujo, ett av Europas mest exklusiva turisttåg. Det har endast 14 sviter, vilket ger resan en närmast privat karaktär. Interiören för tankarna till äldre tiders eleganta järnvägsvagnar, men sviterna har moderna bekvämligheter och egna badrum.
Den klassiska resan mellan San Sebastián och Santiago de Compostela tar åtta dagar och sju nätter. Under dagarna görs utflykter till historiska städer, restauranger och naturområden. Tåget står stilla nattetid, så att gästerna kan sova ostört.
Enligt den spanska järnvägsoperatören Renfe finns även kortare resor på fyra dagar och tre nätter. Den längre resan kostar enligt publicerade priser för 2026 från 9 900 euro per person, vilket motsvarar cirka 108 500 kronor, för två personer i en svit. Och då ingår helpension och organiserade utflykter.
Resväg: San Sebastián–Santiago de Compostela, i båda riktningarna
Restid: Åtta dagar, med kortare alternativ
Pris: Från 9 900 euro per person (cirka 108 500 kronor)
Bokning: Spanish Luxury Train
3. Caledonian Sleeper – från London till Skottlands högländer
På kvällen lämnar Caledonian Sleeper London Euston. När tåget närmar sig Fort William nästa morgon har storstadens förorter ersatts av hedar, sjöar och berg. Sträckan genom Rannoch Moor hör till de mest särpräglade delarna av det brittiska järnvägsnätet.
Nattåget erbjuder flera komfortnivåer. En vanlig sittplats är det enklaste alternativet, medan sovkupéerna finns i olika kategorier. De mest exklusiva har dubbelsäng och eget badrum. Ombord finns också en restaurangvagn med skotska rätter och drycker.
Resan till Fort William tar ungefär 13 timmar, beroende på avgång. För resenärer som vill fortsätta utforska Skottland ligger Ben Nevis, Storbritanniens högsta berg, nära slutstationen. Fort William är också utgångspunkt för vandring och utflykter i de västra högländerna. Caledonian Sleeper publicerar tidtabeller för de olika destinationerna. Biljettpriserna varierar med datum, kupétyp och efterfrågan.
Resväg: London–Fort William
Restid: Omkring 13 timmar
Pris: Varierar med avgång och komfortnivå
Boka gör du genom att besöka Caledonian Sleeper
4. Rovos Rail – afrikansk safari i salongsvagn
Mörka träpaneler, vita dukar och välpolerade glas. Rovos Rail har gjort den klassiska tågresans elegans till sitt kännetecken och kör restaurerade vagnar genom södra Afrika.
En av bolagets resor går mellan Pretoria och Victoriafallen i Zimbabwe. Färden tar flera dagar och bjuder på ett landskap som förändras från öppna slätter till områden med vildmark och nationalparker. Gästerna bor i privata sviter och äter i särskilda restaurangvagnar. Längst bak finns en observationsvagn där utsikten får ta plats.
Bolaget erbjuder också längre resor genom flera länder, med olika utflykter och stopp längs vägen. Det är värt att granska resplanen före bokning, eftersom innehållet skiljer sig mellan rutterna och safariaktiviteter inte ingår på alla avgångar.
På Rovos Rails webbplats finns aktuella resplaner och priser för respektive avresa. Kostnaden beror bland annat på resans längd och vilken svitkategori som väljs.
Resväg: Bland annat Pretoria–Victoriafallen
Restid: Flera dagar beroende på rutt
Pris: Varierar med resa, datum och svit
Bokning: Rovos Rail
5. Coast Starlight – genom USA västkustlandskap
Amtraks Coast Starlight saknar de privata butlers och exklusiva restaurangkoncept som kännetecknar de dyraste lyxtågen. Här är det i stället landskapet som lockar, tillsammans med möjligheten att resa långa sträckor genom USA utan att behöva sätta sig bakom ratten.
Tåget går mellan Los Angeles och Seattle och passerar bland annat Santa Barbara, San Luis Obispo, Sacramento och Portland. Under resan väntar delar av Kaliforniens kust, Oregons skogar och bergsområdena i nordvästra USA.
Resenärerna kan välja mellan sittplats och olika sovkupéer. I sovvagnarna ingår måltider enligt Amtraks villkor, medan den som reser i vanlig sittvagn får en enklare och billigare resa. Enligt Amtraks tidtabell tar hela sträckan ungefär 34–35 timmar, beroende på färdriktning. Avgångarna går dagligen, men tider och biljettpriser bör kontrolleras inför bokningen.
Resväg: Los Angeles–Seattle
Restid: Cirka 34–35 timmar
Pris: Varierar med datum och biljettkategori
Bokning gör du via Amtrak
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