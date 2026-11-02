Efter första dottern: Då anställer män fler kvinnor

Den danska studien bygger på data över en 25-årsperiod och visar att antalet kvinnor på den genomsnittliga arbetsplatsen ökade med i genomsnitt 2,9 procent efter att den manlige chefen fått en dotter.

Dessutom ökade kvinnornas relativa inkomst med 4,4 procent under samma period, då männen blev mer benägna att anställa kvinnor.

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”Personliga erfarenheter påverkar”

”Jag tycker inte att våra resultat tyder på att män i grunden är mindre empatiska”, menar dock Maddalena Ronchi hos GP.

”Snarare pekar de på något mycket mer generellt. Frågor som vi inte upplever på ett direkt plan kan kännas mindre relevanta för oss, men personliga erfarenheter kan ändra på det.”

Forskaren tycker att det är anmärkningsvärt att förändringen sker så snabbt.

”Jag tyckte att det var särskilt intressant att chefernas beteende ändrades så snabbt. Vi ser att kvinnors andel av sysselsättningen och inkomster ökar omedelbart efter att en chef fått sin första dotter – och att effekten kvarstår över tid”, säger Ronchi.

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