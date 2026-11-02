En ny studie visar att manliga chefer anställer fler kvinnor och höjer deras löner vid ett speciellt tillfälle – när de själva fått en dotter.
Efter första dottern: Då anställer män fler kvinnor
En ny studie visar att jämställdheten på en arbetsplats faktiskt kan påverkas av chefens egen familj.
Forskarna Maddalena Ronchi och Nina Smith har i en studie kunnat påvisa att manliga chefer som nyss fått en dotter, har en tendens att se annorlunda på förhållandena på arbetsplatsen.
Den danska studien bygger på data över en 25-årsperiod och visar att antalet kvinnor på den genomsnittliga arbetsplatsen ökade med i genomsnitt 2,9 procent efter att den manlige chefen fått en dotter.
Dessutom ökade kvinnornas relativa inkomst med 4,4 procent under samma period, då männen blev mer benägna att anställa kvinnor.
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”Personliga erfarenheter påverkar”
”Jag tycker inte att våra resultat tyder på att män i grunden är mindre empatiska”, menar dock Maddalena Ronchi hos GP.
”Snarare pekar de på något mycket mer generellt. Frågor som vi inte upplever på ett direkt plan kan kännas mindre relevanta för oss, men personliga erfarenheter kan ändra på det.”
Forskaren tycker att det är anmärkningsvärt att förändringen sker så snabbt.
”Jag tyckte att det var särskilt intressant att chefernas beteende ändrades så snabbt. Vi ser att kvinnors andel av sysselsättningen och inkomster ökar omedelbart efter att en chef fått sin första dotter – och att effekten kvarstår över tid”, säger Ronchi.
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Kan följa förändringar
Den danska studien heter ”Daddy’s Girl: Daughters, Managerial Decisions, and Gender Inequality” och bygger på datainsamling från Danmark åren 1993-2017. Forskarna har undersökt företag där ägaren även är chef.
Forskarna har sedan kopplat ihop data från arbetsmarknaden med data om hushållens sammansättning. Därigenom har de kunnat följa hur familje- och företagsförhållanden förändrats för 10.000-tals danska chefer över tid.
Det gör att forskarna kunnat jämföra förändringar i samma företag före och efter att respektive chef blivit far för första gången och kunnat hitta orsakssammanhang.
80 procent av cheferna i datainsamlingen var män och forskarna har inte undersökt eventuella förändringar hos kvinnliga chefer efter att de fått barn.
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Ingen oro för sämre resultat
Ett annat resultat i studien är att företagen inte i något avseende presterat sämre efter att andelen kvinnor på arbetsplatsen ökat, påpekar forskarna.
”Det tyder på att chefer kan förbättra kvinnors möjligheter utan att nödvändigtvis behöva välja mellan jämställdhet och företagens resultat”, säger Maddalena Ronchi hos GP.
Vad studien visar är hur även personliga händelser kan leda till förändringar på jobbet, konstaterar forskarna.
”Sammantaget tyder resultaten på att andra erfarenheter eller insatser som gör ojämställdhet mer närvarande skulle kunna leda till liknande förändringar hos en betydligt bredare grupp chefer, inklusive män utan döttrar”, är en slutsats.
”Vår studie visar inte vilka specifika insatser som skulle fungera. Men den pekar på möjligheten att förändrade attityder och beteenden hos chefer kan komplettera andra åtgärder för att minska ojämställdheten, exempelvis genom att öka kvinnors representation på ledande positioner.”
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