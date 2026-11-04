Lyxklockan blev smycken – kostar från 500 000 kronor

Halsband med smaragder och svart titan

Ett av de mest påkostade smyckena är Risoud Eclipse, ett brett halsband i svart titan och 18 karats vitguld. Fem gröna smaragder, med en sammanlagd vikt på 16,5 carat, har infattats tillsammans med diamanter. Den mörka metallen ger halsbandet ett helt annat uttryck än traditionella guldsmycken, medan de geometriska länkarna gör kopplingen till Royal Oak tydlig.

Ett annat exempel är Dream of Joux, ett halsband i blå titan och vitguld med 44 päronformade diamanter och 1 670 blå safirer. Till halsbandet hör matchande örhängen.

Även om smyckena har en tydlig koppling till klocktillverkningen har de utformats för att bäras som självständiga juveler. Materialvalen visar hur Audemars Piguet kombinerar sin erfarenhet av metallbearbetning med mer traditionellt smyckeshantverk.

Halsbandet Dream of Joux, blå titan och vitguld med 44 päronformade diamanter och 1 670 blå safirer. Foto: Audemars Piguet

Smycken för miljonbelopp

Exklusiviteten märks även på priserna. Enligt Financial Times börjar priserna för kollektionen på 48 000 schweizerfranc, motsvarande drygt en halv miljon svenska kronor. De dyraste smyckena kostar flera miljoner dollar.

Tillverkningen är begränsad och flera av skapelserna är unika exemplar. Inför lanseringen fick särskilt inbjudna kunder möjlighet att se kollektionen vid privata visningar.

Audemars Piguet riktar sig därmed till en kundkrets där möjligheten att köpa ett ovanligt smycke kan väga lika tungt som materialens värde. Kollektionen kommer att säljas genom utvalda butiker och personliga kundkontakter.

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Nu vill Audemars Piguet locka nya kunder

Audemars Piguet har en lång historia av smyckesliknande klockor, men Royal Oak Joaillerie är en mer omfattande satsning på smycken utan urverk. Kollektionen placerar företaget närmare etablerade juvelhus som Cartier, Bulgari och Tiffany & Co.

Bland nyheterna finns även serien Frosted Gold, där guldet bearbetas med en teknik som ger ytan ett fint skimmer. Metoden utvecklades tillsammans med den italienska smyckesdesignern Carolina Bucci och har tidigare använts på Royal Oak-klockor.

Företagets vd Ilaria Resta, som tillträdde 2024, har en bakgrund inom bland annat skönhetsindustrin. Under hennes ledning har Audemars Piguet fortsatt att utveckla sitt erbjudande till kunder utanför den traditionella kretsen av klocksamlare.

Smyckeskollektionen är också ett sätt att nå fler kvinnliga kunder, enligt Financial Times. Produktionen ska hållas begränsad och till stor del ske på beställning.

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