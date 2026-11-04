Schweiziska Audemars Piguet har gjort om designen bakom sin berömda Royal Oak till en exklusiv smyckeskollektion. Klockans välkända armband har fått nytt liv med diamanter, smaragder och safirer. Priserna börjar på över en halv miljon kronor och de dyraste smyckena kostar betydligt mer.
Lyxklockan blev smycken – kostar från 500 000 kronor
Audemars Piguets Royal Oak är en av klockvärldens mest välkända modeller. Sedan lanseringen 1972 har den åttkantiga boetten och det karakteristiska armbandet blivit kännetecken för den schweiziska tillverkaren.
Nu har företaget tagit fasta på just armbandets design och skapat en smyckeskollektion utan vare sig urtavla eller urverk. I Royal Oak Joaillerie återkommer de välbekanta länkarna, men i kombination med guld, titan och exklusiva ädelstenar.
Att modellen fortfarande har en särställning bland klocksamlare framgår av historien bakom Royal Oak, som förändrade synen på exklusiva sportklockor.
Den nya smyckeskollektionen presenterades under modeveckan i Paris i oktober och omfattar 19 smycken, däribland halsband, armband och örhängen.
Royal Oaks berömda design får nytt liv
När formgivaren Gérald Genta skapade Royal Oak 1972 väckte modellen uppmärksamhet genom sin ovanliga kombination av rostfritt stål, sportig formgivning och exklusivt hantverk. Att en stålklocka kunde kosta mer än många guldklockor var vid den tiden långt ifrån självklart.
Drygt femtio år senare använder Audemars Piguet samma formspråk i en annan del av lyxbranschen. Armbandets sammanfogade länkar, skarpa kanter och polerade ytor återkommer i smyckena, där de kombineras med traditionellt juvelerarhantverk.
Kollektionen har utvecklats i samarbete med smyckesdesignern Nathalie Barzilay och hämtar även inspiration från naturen kring Vallée de Joux i Schweiz, där Audemars Piguet grundades 1875.
Halsband med smaragder och svart titan
Ett av de mest påkostade smyckena är Risoud Eclipse, ett brett halsband i svart titan och 18 karats vitguld. Fem gröna smaragder, med en sammanlagd vikt på 16,5 carat, har infattats tillsammans med diamanter. Den mörka metallen ger halsbandet ett helt annat uttryck än traditionella guldsmycken, medan de geometriska länkarna gör kopplingen till Royal Oak tydlig.
Ett annat exempel är Dream of Joux, ett halsband i blå titan och vitguld med 44 päronformade diamanter och 1 670 blå safirer. Till halsbandet hör matchande örhängen.
Även om smyckena har en tydlig koppling till klocktillverkningen har de utformats för att bäras som självständiga juveler. Materialvalen visar hur Audemars Piguet kombinerar sin erfarenhet av metallbearbetning med mer traditionellt smyckeshantverk.
Smycken för miljonbelopp
Exklusiviteten märks även på priserna. Enligt Financial Times börjar priserna för kollektionen på 48 000 schweizerfranc, motsvarande drygt en halv miljon svenska kronor. De dyraste smyckena kostar flera miljoner dollar.
Tillverkningen är begränsad och flera av skapelserna är unika exemplar. Inför lanseringen fick särskilt inbjudna kunder möjlighet att se kollektionen vid privata visningar.
Audemars Piguet riktar sig därmed till en kundkrets där möjligheten att köpa ett ovanligt smycke kan väga lika tungt som materialens värde. Kollektionen kommer att säljas genom utvalda butiker och personliga kundkontakter.
Nu vill Audemars Piguet locka nya kunder
Audemars Piguet har en lång historia av smyckesliknande klockor, men Royal Oak Joaillerie är en mer omfattande satsning på smycken utan urverk. Kollektionen placerar företaget närmare etablerade juvelhus som Cartier, Bulgari och Tiffany & Co.
Bland nyheterna finns även serien Frosted Gold, där guldet bearbetas med en teknik som ger ytan ett fint skimmer. Metoden utvecklades tillsammans med den italienska smyckesdesignern Carolina Bucci och har tidigare använts på Royal Oak-klockor.
Företagets vd Ilaria Resta, som tillträdde 2024, har en bakgrund inom bland annat skönhetsindustrin. Under hennes ledning har Audemars Piguet fortsatt att utveckla sitt erbjudande till kunder utanför den traditionella kretsen av klocksamlare.
Smyckeskollektionen är också ett sätt att nå fler kvinnliga kunder, enligt Financial Times. Produktionen ska hållas begränsad och till stor del ske på beställning.
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