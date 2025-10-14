En ny studie från Göteborgs universitet visar att svenska konsumenter är beredda att betala avsevärt mer för antibiotika som produceras med tydliga miljökrav. Samtidigt ser vi en snabbt växande antibiotikakris som kräver politiskt ledarskap i EU.
Antibiotikakris: Sju miljoner döda men ingen plan för framtiden
Mest läst i kategorin
Sömnproblem: 7 smarta hacks för bättre nätter
Vaknar du vid tre med hjärtat i halsgropen? När distraktionerna tystnar växer oron. Här är sju praktiska metoder, hämtade från kliniska psykologer, som hjälper dig att bryta tankeloopen, hitta lugn och somna om. Sömn känns ofta avlägsen när midnatt blir två på natten och tankarna fortsätter att rusa. Hjärnan maler på om jobbet, räkningarna, bråket …
Forskarna avslöjar: Den perfekta åldern för ett glas vin
Forskningen om vin är tydlig: alkohol är aldrig nyttigt – men ibland lite mindre farligt. En ny genomgång i The Telegraph visar att det faktiskt finns elva år i livet då kroppen hanterar alkohol bäst. Perfekt för dig som älskar vin, men ogillar bakfylla, ångest och åldrande på cellnivå. Vin – fiende redan i fosterstadiet …
Ny forskning: Din näsa kommer avslöja dig
När stressen slår till reagerar kroppen direkt och det syns bokstavligen i ansiktet. En ny studie från University of Sussex visar att näsans temperatur sjunker markant vid akut stress. Något som kan mätas med hjälp av värmekameror. När BBC:s vetenskapsreporter Victoria Gill deltog i ett experiment där hon skulle hålla ett fem minuter långt oförberett …
Medellivslängd tillbaka på nivåer före pandemin, men här ökar dödligheten
Medellivslängden är tillbaka på nivåerna före pandemin, men under ytan pekar kurvorna åt olika håll. Covid-19 har tappat i betydelse, hjärtsjukdom och stroke dominerar åter, samtidigt som kroniska tillstånd, psykisk ohälsa och miljörisker växer. Särskilt oroande är stigande dödstal bland tonåringar och unga vuxna i vissa regioner. Enligt analyser publicerade i The Lancet av Institute …
Miljoner bakterier i duschen – så farligt är det
När du vrider på duschkranen på morgonen är det inte bara vatten som träffar ditt ansikte. Den första duschstrålen kan bära med sig en dimma av miljontals bakterier som byggts upp i slang och duschmunstycke över natten. Frågan är hur orolig du bör vara. Och vad som faktiskt fungerar för att minska exponeringen av bakterier …
Kombinationen av stark betalningsvilja, svag lagstiftning och ett tilltagande globalt hot sätter press på både marknad och beslutsfattare.
”Sju miljoner människor om året dör av bakterieinfektioner i världen. Det är den näst största dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar”, säger Otto Cars, professor emeritus vid Uppsala universitet.
Konsumenterna redo att betala
I en webbenkät till drygt 2 000 personer uppgav deltagarna att de i genomsnitt kan lägga cirka 140 kronor extra på en antibiotikakur som uppfyller miljökrav. Det motsvarar en prishöjning på över 60 procent.
Alternativt accepterade de en årlig skatt på drygt 75 kronor som skulle möjliggöra en statlig subvention om omkring 165 kronor per behandling.
Cirka 80 procent av deltagarna var positiva till minst ett av alternativen. Studien, publicerad i Ecological Economics, prövade två modeller. En miljömärkning med högre slutpris och en statlig subvention finansierad via antibiotikaskatt.
Professor Joakim Larsson, föreståndare för Centrum för antibiotikaresistensforskning, Care, vid Göteborgs universitet, betonar vikten av kollektiv finansiering. Han säger i en artikel i Läkemedelsvärlden:
”I grunden handlar det om ett kollektivt ansvarstagande för en gemensam resurs, fungerande antibiotika. Det är inte rimligt att valet mellan en billigare och en dyrare produkt ska avgöra vem som bidrar. Hela samhället bör stå för detta, till exempel genom skatt.”
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Regleringsglapp och försenad svensk miljöpremie
Aktiva substanser tillverkas ofta i fabriker i Asien där utsläppskrav är otillräckliga. Vilket driver resistensutveckling och medför risk för global spridning. Forskare framhåller att tvingande lagstiftning med sträng kontroll vore mest effektiv. Men politiska initiativ har hittills strandat, ett indiskt lagförslag stoppades 2020 efter industriprotester.
I Sverige är den planerade fyraåriga försöksverksamheten med miljöpremie försenad. Läkemedelsverkets utredare Krister Halldin skriver i Läkemedelsvärldens artikel:
”Jag får tyvärr meddela att försöksverksamheten med miljöpremien inte är startad ännu. Vi myndigheter inväntar att regeringens förordning som styr försöksverksamheten skall bli klar. Men har i dagsläget ingen uppdaterad information från departementet om hur tidsramarna ser ut.”
Antibiotikakris med ökande oro och krav på EU
Hösten 2024 fanns en försiktig optimism efter FN:s högnivåmöte där länderna enades om att minska antalet dödsfall kopplade till antibiotikaresistens med tio procent till 2030. Ett år senare har tonläget skiftat.
Otto Cars, professor emeritus vid Uppsala universitet och medgrundare av React, ser utvecklingen som djupt oroande. Han säger i en intervju publicerad i Läkemedelsvärlden:
”Läget är väldigt allvarligt nu och utvecklingen går på alla sätt åt fel håll. Sju miljoner människor om året dör av bakterieinfektioner i världen. Det är den näst största dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. Antibiotikaresistenta infektioner beräknas orsaka nära 40 miljoner dödsfall under de kommande 25 åren.”
Som lösning på världens snabbt växande antibiotikakris efterlyser Cars en ny forskningsstrategi och större långsiktig finansiering.
”Här är det pinsamt att EU som på flera sätt visat stort politiskt engagemang i antibiotikafrågan ändå inte lyckas få bort den antibiotikaanvändning utan recept som förekommer i flera EU-länder.”
Om nya terapeutiska spår kommenterar han:
”Det är jättebra att det kommer sådana framsteg, men problemet är att det saknas samhälleligt och politiskt ansvarstagande för att bära dessa och andra projekt vidare.”
Han pekar på ett bräckligt system där stora läkemedelsbolag lämnat fältet, medan universitetsgrupper och små bolag har kortsiktig finansiering.
Bindande global uppgörelse och europeiskt ansvar
Med USA:s reträtt från centrala globala hälsoåtaganden behöver EU kliva fram, menar Cars i intervjun. Tillsammans med Göran Tomson argumenterar han för en global, bindande överenskommelse med samma tyngd som Parisavtalet. En överenskommelse där ett avtal säkrar transparent övervakning, internationellt samarbete, finansiering för prevention och innovation samt tydliga regelverk för ansvarsfull användning och rättvis tillgång. De förespråkar även en global fond som stöttar resurssvaga länder.
I december är det 80 år sedan penicillinet belönades med Nobelpriset. Cars konstaterar i Läkemedelsvärldens artikel:
”Det är sorgligt och obegripligt att världen inte har förstått hur man ska använda en sådan resurs som antibiotika”, och han avslutar med en uppmaning, ”Nu krävs politiskt nytänkande för att vända antibiotikakrisen, vi kan inte vänta på nästa politiska deklaration 2029.”
Fakta – därför spelar betalningsviljan roll
-
-
- Cirka 80 procent positiva till miljömärkning eller subvention, betalningsvilja i snitt cirka 140 kronor per kur.
- Alternativ modell: Årlig skatt på drygt 75 kronor möjliggör subvention om cirka 165 kronor per behandling.
-
Regleringsglapp: Svaga utsläppskrav i tillverkande länder driver resistens, politiska initiativ har strandat.
-
Svenskt pilotprojekt: Miljöpremie för föroreningssnål produktion är försenad i väntan på förordning.
-
Globalt läge: Sju miljoner dör årligen av bakteriella infektioner enligt Otto Cars, resistenta infektioner kan kosta nära 40 miljoner liv på 25 år.
-
Policyspår: EU-ledarskap och ett bindande globalt avtal efterlyses, inklusive fond för rättvis tillgång och omställning.
-
Källa: Läkemedelsvärlden, Åtta av tio vill betala extra för att bromsa resistens samt ”Nu måste ledarskap snabbt fram i EU”, oktober 2025
Läs mer: Medellivslängd tillbaka på nivåer före pandemin, men här ökar dödligheten Dagens PS
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Antibiotikakris: Sju miljoner döda men ingen plan för framtiden
En ny studie från Göteborgs universitet visar att svenska konsumenter är beredda att betala avsevärt mer för antibiotika som produceras med tydliga miljökrav. Samtidigt ser vi en snabbt växande antibiotikakris som kräver politiskt ledarskap i EU. Kombinationen av stark betalningsvilja, svag lagstiftning och ett tilltagande globalt hot sätter press på både marknad och beslutsfattare. ”Sju …
Sömnproblem: 7 smarta hacks för bättre nätter
Vaknar du vid tre med hjärtat i halsgropen? När distraktionerna tystnar växer oron. Här är sju praktiska metoder, hämtade från kliniska psykologer, som hjälper dig att bryta tankeloopen, hitta lugn och somna om. Sömn känns ofta avlägsen när midnatt blir två på natten och tankarna fortsätter att rusa. Hjärnan maler på om jobbet, räkningarna, bråket …
Experten: ”En av fem gör helt fel med tjänstepensionen”
Allt fler arbetsgivare lockar med tjänstepensionen och ”ITP-liknande villkor”. Men många missar vad de faktiskt lovar – och risken är att både arbetsgivare och anställda får betala dyrt. "Många gör helt fel och lägger krokben för sig själva från början", säger Vanessa von Zweigbergk, pensions- och arbetsrättsspecialist på SPP, till ekonomisajten E55. MISSA INTE: Debatten …
Forskarna avslöjar: Den perfekta åldern för ett glas vin
Forskningen om vin är tydlig: alkohol är aldrig nyttigt – men ibland lite mindre farligt. En ny genomgång i The Telegraph visar att det faktiskt finns elva år i livet då kroppen hanterar alkohol bäst. Perfekt för dig som älskar vin, men ogillar bakfylla, ångest och åldrande på cellnivå. Vin – fiende redan i fosterstadiet …
Vapenvilan mellan Hamas och Israel – här är vad vi vet nu
Efter två år av krig har Hamas och Israel enats om vapenvila i ett USA-lett avtal. Men flera centrala frågor återstår. USA:s president Donald Trump har meddelat att Israel och Hamas enats om ett första steg i en fredsplan för att avsluta det tvååriga kriget. De sista gisslan har släppts, tusentals palestinska fångar frigivits och …