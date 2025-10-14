Antibiotikakris: Sju miljoner döda men ingen plan för framtiden

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …

Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …

När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …

Regleringsglapp och försenad svensk miljöpremie

Aktiva substanser tillverkas ofta i fabriker i Asien där utsläppskrav är otillräckliga. Vilket driver resistensutveckling och medför risk för global spridning. Forskare framhåller att tvingande lagstiftning med sträng kontroll vore mest effektiv. Men politiska initiativ har hittills strandat, ett indiskt lagförslag stoppades 2020 efter industriprotester.

I Sverige är den planerade fyraåriga försöksverksamheten med miljöpremie försenad. Läkemedelsverkets utredare Krister Halldin skriver i Läkemedelsvärldens artikel:

”Jag får tyvärr meddela att försöksverksamheten med miljöpremien inte är startad ännu. Vi myndigheter inväntar att regeringens förordning som styr försöksverksamheten skall bli klar. Men har i dagsläget ingen uppdaterad information från departementet om hur tidsramarna ser ut.”

Antibiotikakris med ökande oro och krav på EU

Hösten 2024 fanns en försiktig optimism efter FN:s högnivåmöte där länderna enades om att minska antalet dödsfall kopplade till antibiotikaresistens med tio procent till 2030. Ett år senare har tonläget skiftat.

Otto Cars, professor emeritus vid Uppsala universitet och medgrundare av React, ser utvecklingen som djupt oroande. Han säger i en intervju publicerad i Läkemedelsvärlden:

”Läget är väldigt allvarligt nu och utvecklingen går på alla sätt åt fel håll. Sju miljoner människor om året dör av bakterieinfektioner i världen. Det är den näst största dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar. Antibiotikaresistenta infektioner beräknas orsaka nära 40 miljoner dödsfall under de kommande 25 åren.”

Som lösning på världens snabbt växande antibiotikakris efterlyser Cars en ny forskningsstrategi och större långsiktig finansiering.

”Här är det pinsamt att EU som på flera sätt visat stort politiskt engagemang i antibiotikafrågan ändå inte lyckas få bort den antibiotikaanvändning utan recept som förekommer i flera EU-länder.”

Om nya terapeutiska spår kommenterar han:

”Det är jättebra att det kommer sådana framsteg, men problemet är att det saknas samhälleligt och politiskt ansvarstagande för att bära dessa och andra projekt vidare.”

Han pekar på ett bräckligt system där stora läkemedelsbolag lämnat fältet, medan universitetsgrupper och små bolag har kortsiktig finansiering.

Bindande global uppgörelse och europeiskt ansvar

Med USA:s reträtt från centrala globala hälsoåtaganden behöver EU kliva fram, menar Cars i intervjun. Tillsammans med Göran Tomson argumenterar han för en global, bindande överenskommelse med samma tyngd som Parisavtalet. En överenskommelse där ett avtal säkrar transparent övervakning, internationellt samarbete, finansiering för prevention och innovation samt tydliga regelverk för ansvarsfull användning och rättvis tillgång. De förespråkar även en global fond som stöttar resurssvaga länder.

I december är det 80 år sedan penicillinet belönades med Nobelpriset. Cars konstaterar i Läkemedelsvärldens artikel:

”Det är sorgligt och obegripligt att världen inte har förstått hur man ska använda en sådan resurs som antibiotika”, och han avslutar med en uppmaning, ”Nu krävs politiskt nytänkande för att vända antibiotikakrisen, vi kan inte vänta på nästa politiska deklaration 2029.”

Fakta – därför spelar betalningsviljan roll Cirka 80 procent positiva till miljömärkning eller subvention, betalningsvilja i snitt cirka 140 kronor per kur. Alternativ modell: Årlig skatt på drygt 75 kronor möjliggör subvention om cirka 165 kronor per behandling. Regleringsglapp: Svaga utsläppskrav i tillverkande länder driver resistens, politiska initiativ har strandat. Svenskt pilotprojekt: Miljöpremie för föroreningssnål produktion är försenad i väntan på förordning. Globalt läge: Sju miljoner dör årligen av bakteriella infektioner enligt Otto Cars, resistenta infektioner kan kosta nära 40 miljoner liv på 25 år. Policyspår: EU-ledarskap och ett bindande globalt avtal efterlyses, inklusive fond för rättvis tillgång och omställning.



