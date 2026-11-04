Han tackade nej till familjens miljoner – pappan protesterade

Det var först när en skolkamrat berättade att hans familj ägde Allkauf som han började förstå hur förmögen familjen egentligen var., berättar han i en intervju med Die Zeit.

Hans farfar hade grundat Allkauf på 1960-talet och byggt upp en verksamhet med fler än hundra varuhus. När kedjan såldes till Metro 1998 var Kai 17 år. Försäljningen gjorde familjen mycket förmögen och skapade förutsättningar för ett ekonomiskt tryggt liv, långt utöver det vanliga.

Men i familjen fanns också en förväntan om att pengarna skulle förvaltas och föras vidare. På samma sätt som kungliga slott och stora egendomar har gått i arv genom generationer skulle familjen Viehofs kapital hållas samman.

Arvet blev en fråga om frihet

Redan i unga år började Kai Viehof ifrågasätta den framtid som väntade honom. Han hade vuxit upp med ekonomiska privilegier, men också med en familjetradition där förmögenheten förde med sig ansvar och förväntningar.

Att ärva stora tillgångar handlade inte enbart om att få pengar på banken. Kapitalet skulle placeras, förvaltas och överlåtas, ofta med hjälp av jurister och ekonomiska rådgivare. Familjemedlemmarna hade därmed också ekonomiska intressen som band dem till varandra.

Viehof ville inte att relationen till hans far skulle vara beroende av gemensamma affärer. Han ville heller inte att hans egna barn en dag skulle känna samma förväntningar. I en intervju med Handelsblatt berättar han om hur han började ifrågasätta sin rätt till en förmögenhet som han inte själv hade arbetat ihop.

Det tog flera år innan tankarna ledde till ett konkret beslut.