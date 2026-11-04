Kai Viehof växte upp i en av Tysklands rikaste handelsfamiljer och hade en enorm förmögenhet framför sig. Men när det blev dags att föra pengarna vidare ville han inte ha dem. Beslutet gick emot familjens traditioner och satte relationen till hans far på prov.
Han tackade nej till familjens miljoner – pappan protesterade
Som barn följde Kai Viehof ibland med sin pappa till familjens varuhus i Mönchengladbach. När de satt på varuhuschefens kontor trodde han att mannen bakom skrivbordet var pappans chef. Att familjen själv ägde hela kedjan hade han ingen aning om.
Det var först när en skolkamrat berättade att hans familj ägde Allkauf som han började förstå hur förmögen familjen egentligen var., berättar han i en intervju med Die Zeit.
Hans farfar hade grundat Allkauf på 1960-talet och byggt upp en verksamhet med fler än hundra varuhus. När kedjan såldes till Metro 1998 var Kai 17 år. Försäljningen gjorde familjen mycket förmögen och skapade förutsättningar för ett ekonomiskt tryggt liv, långt utöver det vanliga.
Men i familjen fanns också en förväntan om att pengarna skulle förvaltas och föras vidare. På samma sätt som kungliga slott och stora egendomar har gått i arv genom generationer skulle familjen Viehofs kapital hållas samman.
Arvet blev en fråga om frihet
Redan i unga år började Kai Viehof ifrågasätta den framtid som väntade honom. Han hade vuxit upp med ekonomiska privilegier, men också med en familjetradition där förmögenheten förde med sig ansvar och förväntningar.
Att ärva stora tillgångar handlade inte enbart om att få pengar på banken. Kapitalet skulle placeras, förvaltas och överlåtas, ofta med hjälp av jurister och ekonomiska rådgivare. Familjemedlemmarna hade därmed också ekonomiska intressen som band dem till varandra.
Viehof ville inte att relationen till hans far skulle vara beroende av gemensamma affärer. Han ville heller inte att hans egna barn en dag skulle känna samma förväntningar. I en intervju med Handelsblatt berättar han om hur han började ifrågasätta sin rätt till en förmögenhet som han inte själv hade arbetat ihop.
Det tog flera år innan tankarna ledde till ett konkret beslut.
Pappan var inte förtjust i beslutet
När Viehof berättade att han ville avstå från ytterligare familjekapital fick han inget entusiastiskt mottagande. Hans far, Eugen Viehof, hade en annan syn på hur familjens förmögenhet skulle hanteras.
Inom förmögna företagsfamiljer är ägandet ofta uppbyggt för att kunna leva vidare genom flera generationer, och Kai ville lämna den ordningen utan att skapa en konflikt med resten av släkten. Han var särskilt mån om att hans beslut inte skulle tvinga andra familjemedlemmar att ändra sina ekonomiska planer.
Efter samtal mellan far och son hittade de en lösning och det kapital som Kai skulle ha fått fördes till en allmännyttig stiftelse. Stiftelsens verksamhet utformades av pappan, medan Kai inte har någon roll i den. En uppgörelse som innebar att Kai kunde avstå från arvet utan att kräva att familjen påverkades av det.
Ville vara son – inte affärspartner
I SWR:s intervjuprogram Leute har Kai Viehof berättat om de motstridiga känslor som följde honom under åren före beslutet. Han ville leva upp till familjens förväntningar, men hade svårt att acceptera tanken att en stor förmögenhet skulle styra hans liv. Att avstå från arvet innebar samtidigt en risk att göra människor som stod honom nära besvikna.
Det var framför allt förhållandet till pappan som gjorde frågan känslig. Kai ville kunna ha en relation till honom utan att de också behövde vara ekonomiskt bundna till varandra.
Familjens pengar fick en annan uppgift
I dag arbetar Kai Viehof med att hitta användningsområden för de tillgångar han redan har fått. Han engagerar sig bland annat i verksamheter med sociala och miljömässiga syften och har blivit en offentlig röst i den tyska diskussionen om ärvda förmögenheter.
Relationen till sin pappa upplever han har blivit bättre. Till Handelsblatt berättar han att pappa Eugen Viehof har blivit mer intresserad av de frågor om förmögenhetsfördelning som engagerar Kai.
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