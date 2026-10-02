Varje timme av stillestånd till följd av flyglarm kostar Ukraina motsvarande nästan en halv miljard kronor, enligt minister.
Priset för varje flyglarm: En halv miljard kronor
Varje timme av stillestånd i näringslivet till följd av flyglarm kostar Ukraina 45 miljoner dollar, enligt Oleksandr Kravtjenko, ekonomiminister.
”Om människor befinner sig i skyddsrum avstannar verksamheten”, konstaterar ministern om timkostnaden som motsvarar 452 miljoner svenska kronor.
De stora ekonomiska störningarna har fått Ukraina ett skapa ett varningssystem i två nivåer, refererar Kyiv Independent.
Röda larm utfärdas vid hot om missilanfall och innebär att företag måste avbryta driften och människor söka skydd.
Gula larm varnar främst för drönarhot och tillåter många företag att fortsätta sin verksamhet.
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Kan inte exportera varor
En annan ekonomisk konsekvens av kriget är att Ukraina inte kan exportera varor enligt önskan utan tvingas lagra exempelvis spannmål och prioritera hårt.
UAC, Ukrainas största branschorganisation för jordbruket, slår larm efter alarmerande siffror för jordbruksexporten.
Spannmålsexporten minskade 60 procent och oljeväxter samt vegetabiliska oljor med en tredjedel.
Samtidigt innehåller spannmålslagren tio miljoner ton mer än motsvarande tid i fjol.
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Prioriterar högre värde
Jordbrukarorganisationen UAC varnar för att planer på att ge exportfördelar till oljeväxter och bearbetade produkter, kan ge bönderna alltför mycket spannmål i lagren och alltför låga inkomster.
Ukrainas jordbruksminister sade i september att departementet stöttat ett förslag om att prioritera transportkapacitet för varor med ett högre värde, eftersom exportvägarna är begränsade.
Ukrainas hamnar är i hög grad blockerade av Rysslands krig mot landet. Ukraina kan därför för närvarande bara exportera lite mer än hälften av sina potentiella volymer, skriver Reuters.
”Oljeväxter har redan en exportfördel utan ytterligare preferenser, eftersom deras högre värde gör det lättare att absorbera betydande logistikkostnader”, säger UAC i sitt uttalande.
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Backar mer än 60 procent
Spannmålsexporten har sjunkit mer än 60 procent under september, leveranserna av oljeväxter och vegetabiliska oljor med cirka en tredjedel, bekräftar jordbruksdepartementet.
UAC konstaterar att jordbrukarna får bära den tyngsta bördan av den föreslagna policyändringen när spannmål fyller lagren, avsättningsmöjligheterna krymper och inköpspriserna sjunker ytterligare.
När det gäller prisnivåer har jordbruksdepartementet meddelat att producentpriserna för kvarnvete av tredje klass sjunkit nästan 30 procent på två månader.
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”Lager på rekordnivåer”
Analysföretaget APK-Inform uppgav i september att det kraftiga exporttappet kan driva upp lagren vid säsongens slut till rekordnivån 24 miljoner ton, en ökning från 11,6 miljoner ton föregående säsong.
Per den 1 september överstiger lagren redan fjolårets nivå med 10 miljoner ton.
Analysföretaget bedömer att lagren av vete vid säsongens slut kan stiga till rekordnivån 11,7 miljoner ton inför säsongen 2027/28, upp från 1,6 miljoner ton året innan.
Lagren av majs beräknas öka från 5,7 till 9,2 miljoner ton.
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